«مونديال 2026»: كلوب يتعرض لانتقادات بسبب سخريته من ناغلسمان

انتقد لاعبون سابقون في المنتخب الألماني يورغن كلوب؛ بسبب تصريحاته بشأن المدرب الوطني يوليان ناغلسمان، خلال عمل مدرب ليفربول الإنجليزي السابق محللاً رياضياً في تغطية «كأس العالم 2026».

ويعمل كلوب، المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند، محللاً رياضياً تلفزيونياً إلى جانب لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الألماني وبايرن ميونيخ، توماس مولر، طيلة فترة البطولة.

قبل مباراة ألمانيا الافتتاحية ضد كوراساو، انتقد كلوب التشكيلة الأساسية لناغلسمان.

وقال المدرب؛ البالغ 59 عاماً، إنه كان سيختار تشكيلة مختلفة، وأضاف: «لحسن الحظ، لا يزال يوليان ناغلسمان هو من يختار الفريق، في الوقت الحالي».

تنحى كلوب عن تدريب الأندية عام 2024، لكن اسمه ارتبط مراراً وتكراراً بتدريب المنتخب الألماني.

وبعد فوز ألمانيا بالمباراة بنتيجة 7 - 1، انتقد عدد من اللاعبين الألمان السابقين هذه التصريحات.

قال لوثار ماتيوس، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع ألمانيا برصيد 150 مباراة: «كان ينبغي على يورغن أن يكون أكبر وعياً».

وأضاف: «لن تُسهّل تصريحاته مهمة ناغلسمان. أودّ أن أعرف ماذا كان سيقول لو نصحه أحد المحللين، قبل مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا، بإبقاء أحد لاعبيه الأساسيين على مقاعد البدلاء».

ووصف لاعب خط الوسط السابق ستيفان إيفنبرغ، الفائز بدوري أبطال أوروبا ولعب 35 مباراة مع ألمانيا، هذه التصريحات بأنها «غير مقبولة».

يوليان ناغلسمان (أ.ف.ب)

وقال: «يمكنك الإدلاء بتصريح كهذا وأنت تحتسي بيرة في حانة، لكن بالتأكيد ليس أمام ملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون».

وأضاف: «هذا أمر غير مقبول بتاتاً».

وقد اعتذر كلوب لاحقاً، قائلاً: «كنت سأصفع نفسي لو قلت ذلك».

وأضاف: «لقد صدر مني الكلام من دون قصد، وليس له أي أهمية على الإطلاق».

ورفض ناغلسمان الخوض في النقاش، مصرحاً للصحافيين في مؤتمره قبل المباراة: «(ألمانيا لديها) كثير من الخبراء، توماس ويورغن شابان رائعان».

وأردف: «لقد حققا نجاحاً كبيراً في عالم كرة القدم. بإمكانهما التحدث عن أي شيء يريدانه. هكذا هي الأمور».