بيير ساغ مدرباً جديداً لكريستال بالاس

أعلن كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، تعيين الفرنسي بيير ساغ مدرباً جديداً للفريق بموجب عقد مدته 3 سنوات، ليخلف بذلك أوليفر غلاسنر الذي غادر النادي في نهاية الموسم بعد انتهاء عقده.

وقال ساغ في بيان: «من الرائع أن أكون هنا في كريستال بالاس. أنا متحمس بتاريخ النادي وبالمواسم الأخيرة. حقق أوليفر غلاسنر إنجازات رائعة، والآن عليَّ أن أفعل الشيء نفسه؛ لهذا السبب جئنا إلى هنا، ونحن نمتلك طموحاً كبيراً».

ويعد ساغ من أبرز الأسماء التدريبية الصاعدة في الكرة الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقل من العمل في تطوير اللاعبين والأكاديميات إلى قيادة أندية كبيرة في الدوري الفرنسي. وبدأ ساغ مسيرته لاعباً هاوياً في نادي بيلّي الفرنسي، قبل أن يتجه مبكراً إلى التدريب والإدارة الفنية. عمل في عدة أندية ومراكز تطوير مواهب، ثم خاض تجارب مع شامبيري وسيدان وليون دوشير، واشتهر بتركيزه على الجوانب التكتيكية وتطوير اللاعبين الشباب. الانطلاقة الحقيقية جاءت مع أولمبيك ليون أواخر عام 2023، حين تولى المهمة بشكل مؤقت والفريق يتذيل ترتيب الدوري الفرنسي.

لكن ساغ قاد واحدة من أبرز قصص العودة في أوروبا، فانتشل ليون من القاع إلى المركز السادس، وقاده إلى نهائي كأس فرنسا والتأهل الأوروبي، ليحصل بعدها على عقد دائم حتى 2026. ورغم إقالته من ليون في يناير (كانون الثاني) 2025 بعد تراجع النتائج، عاد سريعاً إلى الواجهة مع لانس.

ففي موسمه الأول قاد الفريق إلى المركز الثاني في الدوري الفرنسي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، كما حقق كأس فرنسا لأول مرة في تاريخ النادي، ونال إشادات واسعة، واختير أفضل مدرب في الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026. ويبلغ ساغ من العمر 47 عاماً، ويُعرف بأسلوب لعب هجومي منظم وتأثره بأفكار بيب غوارديولا، إلى جانب اهتمامه الكبير بالانضباط والعمل الجماعي؛ ولهذا ترى إدارة كريستال بالاس أنه الرجل المناسب لمواصلة المشروع الفني للنادي والمنافسة أوروبياً في الموسم المقبل.