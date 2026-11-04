الرياض على موعد مع جولة جديدة من عروض «هجولة» الاستعراضية

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الجولة الثالثة من فعالية «هجولة» الاستعراضية، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على مدرج مطار بنبان، بمشاركة مجموعة من السائقين الذين سيقدمون عروضاً تبرز مهاراتهم في التحكم بالمركبات والدقة في الأداء.

وتأتي الجولة الجديدة امتداداً لسلسلة الفعاليات التي شهدتها الرياض خلال العام الحالي، في إطار مساعي الاتحاد لتطوير «هجولة» وتعزيز حضورها في مجتمع السيارات بالمملكة، من خلال توفير بيئة مخصصة تتيح للسائقين استعراض قدراتهم أمام الجمهور ضمن تنظيم يراعي متطلبات السلامة.

تهدف «هجولة» إلى إتاحة مساحة مخصصة لممارسة الاستعراضات بالسيارات بعيداً عن الطرق العامة (الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية)



وتسعى الجولة الثالثة إلى مواصلة النجاح الذي حققته الجولة الثانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بمشاركة 17 سائقاً، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل لافت من عشاق السيارات، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالفعالية وتطورها من جولة إلى أخرى.

ومن المنتظر أن تجمع الفعالية السائقين وعشاق السيارات وصنّاع المحتوى والجمهور، في عروض استعراضية تركز على إبراز مهارات القيادة والتحكم بالمركبات، بما يعزز التفاعل بين المشاركين ومجتمع السيارات.

وعلى الصعيد التنظيمي، تتضمن الجولة مجموعة من الإجراءات ومتطلبات السلامة، تشمل إخضاع المركبات للفحص الفني، وتجهيز موقع الاستعراض، وتنظيم حركة السائقين والجمهور، بمشاركة نادي منظمي السباقات السعودي وفرق السلامة والطوارئ، لضمان إقامة العروض في بيئة مهيأة وآمنة.

وتهدف «هجولة» إلى إتاحة مساحة مخصصة لممارسة الاستعراضات بالسيارات بعيداً عن الطرق العامة، بما يمنح المشاركين فرصة تطوير مهارات التحكم بالمركبات وإظهار قدراتهم أمام الجمهور، ضمن إطار استعراضي منظم يجمع بين الأداء والالتزام باشتراطات السلامة.