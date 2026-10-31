مساعد إنزاغي: رفضنا المخاطرة بسالم

كشف الإيطالي ماسميليانو فاريس، مساعد مدرب الهلال، أسباب غياب نجم الفريق سالم الدوسري عن مواجهة الفتح.

واستهل فاريس المؤتمر الصحافي بنقل اعتذار المدير الفني سيموني إنزاغي عن عدم الحضور قائلاً: إنزاغي يرسل تحيته ويعتذر عن الحضور لعدم قدرته على التحدث، بعد أن استنفد صوته بالكامل في التوجيه أثناء المباراة.

وعن انطباعه الفني حول مجريات المواجهة، أوضح مساعد مدرب الهلال: كانت مباراة صعبة، خصوصاً أنها جاءت بعد عودتنا مباشرة من المشاركة الآسيوية، وتحديداً لأن الفتح كان يمتلك فترة راحة أكبر منا. كان لدينا عدة فرص لم نستغلها بالشكل المطلوب، لكن الأهم في مثل هذه الظروف هو الخروج بالانتصار وحصد النقاط الثلاث.

ورداً على سؤال حول سبب استبعاد سالم الدوسري من القائمة، أفاد: سالم أنهى الحصة التدريبية كاملة الجمعة، وبعد نهاية المران تحدث اللاعب بنفسه مع الجهاز الفني وأوضح أنه يشعر ببعض الآلام، ولهذا السبب فضلنا عدم المخاطرة به ولم يكن حاضراً في اللقاء.

واختتم مساعد المدرب تصريحاته بالحديث عن وضع الفريق في سلم الترتيب والطموحات القادمة قائلاً: اللاعبون قاموا بما يتوجب عليهم وزيادة، ونحن مستمرون في صدارة جدول الترتيب ونعمل بجد للإبقاء عليها. نحن مطمئنون تماماً لما يقدمه الفريق، ونسعى دائماً للتحسن والتطور في قادم المواجهات.