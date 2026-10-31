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الرياضة رياضة سعودية

مساعد إنزاغي: رفضنا المخاطرة بسالم

من مباراة الهلال والفتح ضمن الدوري السعودي (تصوير: سعد العنزي)
من مباراة الهلال والفتح ضمن الدوري السعودي (تصوير: سعد العنزي)
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مساعد إنزاغي: رفضنا المخاطرة بسالم

من مباراة الهلال والفتح ضمن الدوري السعودي (تصوير: سعد العنزي)
من مباراة الهلال والفتح ضمن الدوري السعودي (تصوير: سعد العنزي)

كشف الإيطالي ماسميليانو فاريس، مساعد مدرب الهلال، أسباب غياب نجم الفريق سالم الدوسري عن مواجهة الفتح.

واستهل فاريس المؤتمر الصحافي بنقل اعتذار المدير الفني سيموني إنزاغي عن عدم الحضور قائلاً: إنزاغي يرسل تحيته ويعتذر عن الحضور لعدم قدرته على التحدث، بعد أن استنفد صوته بالكامل في التوجيه أثناء المباراة.

وعن انطباعه الفني حول مجريات المواجهة، أوضح مساعد مدرب الهلال: كانت مباراة صعبة، خصوصاً أنها جاءت بعد عودتنا مباشرة من المشاركة الآسيوية، وتحديداً لأن الفتح كان يمتلك فترة راحة أكبر منا. كان لدينا عدة فرص لم نستغلها بالشكل المطلوب، لكن الأهم في مثل هذه الظروف هو الخروج بالانتصار وحصد النقاط الثلاث.

ورداً على سؤال حول سبب استبعاد سالم الدوسري من القائمة، أفاد: سالم أنهى الحصة التدريبية كاملة الجمعة، وبعد نهاية المران تحدث اللاعب بنفسه مع الجهاز الفني وأوضح أنه يشعر ببعض الآلام، ولهذا السبب فضلنا عدم المخاطرة به ولم يكن حاضراً في اللقاء.

واختتم مساعد المدرب تصريحاته بالحديث عن وضع الفريق في سلم الترتيب والطموحات القادمة قائلاً: اللاعبون قاموا بما يتوجب عليهم وزيادة، ونحن مستمرون في صدارة جدول الترتيب ونعمل بجد للإبقاء عليها. نحن مطمئنون تماماً لما يقدمه الفريق، ونسعى دائماً للتحسن والتطور في قادم المواجهات.

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مساعد إنزاغي: رفضنا المخاطرة بسالم

من مباراة الهلال والفتح ضمن الدوري السعودي (تصوير: سعد العنزي)
من مباراة الهلال والفتح ضمن الدوري السعودي (تصوير: سعد العنزي)
TT
TT

مساعد إنزاغي: رفضنا المخاطرة بسالم

من مباراة الهلال والفتح ضمن الدوري السعودي (تصوير: سعد العنزي)
من مباراة الهلال والفتح ضمن الدوري السعودي (تصوير: سعد العنزي)

كشف الإيطالي ماسميليانو فاريس، مساعد مدرب الهلال، أسباب غياب نجم الفريق سالم الدوسري عن مواجهة الفتح.

واستهل فاريس المؤتمر الصحافي بنقل اعتذار المدير الفني سيموني إنزاغي عن عدم الحضور قائلاً: إنزاغي يرسل تحيته ويعتذر عن الحضور لعدم قدرته على التحدث، بعد أن استنفد صوته بالكامل في التوجيه أثناء المباراة.

وعن انطباعه الفني حول مجريات المواجهة، أوضح مساعد مدرب الهلال: كانت مباراة صعبة، خصوصاً أنها جاءت بعد عودتنا مباشرة من المشاركة الآسيوية، وتحديداً لأن الفتح كان يمتلك فترة راحة أكبر منا. كان لدينا عدة فرص لم نستغلها بالشكل المطلوب، لكن الأهم في مثل هذه الظروف هو الخروج بالانتصار وحصد النقاط الثلاث.

ورداً على سؤال حول سبب استبعاد سالم الدوسري من القائمة، أفاد: سالم أنهى الحصة التدريبية كاملة الجمعة، وبعد نهاية المران تحدث اللاعب بنفسه مع الجهاز الفني وأوضح أنه يشعر ببعض الآلام، ولهذا السبب فضلنا عدم المخاطرة به ولم يكن حاضراً في اللقاء.

واختتم مساعد المدرب تصريحاته بالحديث عن وضع الفريق في سلم الترتيب والطموحات القادمة قائلاً: اللاعبون قاموا بما يتوجب عليهم وزيادة، ونحن مستمرون في صدارة جدول الترتيب ونعمل بجد للإبقاء عليها. نحن مطمئنون تماماً لما يقدمه الفريق، ونسعى دائماً للتحسن والتطور في قادم المواجهات.

مواضيع
نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الجولة 12»: أهداف كالمطر... وزلزال شبابي... و«هاتريك» سابع لرونالدو

مواجهة النصر والخلود تصدرت المشهد جماهيرياً في الجولة 12 (تصوير: عبد العزيز النومان)
مواجهة النصر والخلود تصدرت المشهد جماهيرياً في الجولة 12 (تصوير: عبد العزيز النومان)
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«الجولة 12»: أهداف كالمطر... وزلزال شبابي... و«هاتريك» سابع لرونالدو

مواجهة النصر والخلود تصدرت المشهد جماهيرياً في الجولة 12 (تصوير: عبد العزيز النومان)
مواجهة النصر والخلود تصدرت المشهد جماهيرياً في الجولة 12 (تصوير: عبد العزيز النومان)

شهدت الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين غزارة تهديفية بلغت حصيلتها 41 هدفاً، من بينها 7 ركلات جزاء، في أسبوع شهد بطاقة حمراء دراماتيكية طالت حارس الأهلي عبد الرحمن الصانبي عند الدقيقة 21:32، لتكون ثالث أسرع بطاقة حمراء في تاريخ النادي الأهلي بالمسابقة.

وتلقى الأهلي على أثر ذلك أثقل هزيمة في تاريخه بدوري المحترفين بسقوطه أمام الشباب بنتيجة 6-1، في ليلة شهدت استقباله ستة أهداف للمرة الثانية تاريخياً، وبصم فيها الشبابي ريكاردو ماتياس على خامس أسرع أهداف ناديه بالمسابقة (في الدقيقة 1:06)، والأسرع منذ هدف إيجالو في سبتمبر (أيلول) 2021.

ودوّن البلجيكي يانيك كاراسكو «الهاتريك» الثاني له في الدوري، متساوياً مع محمد بن يطو كثاني لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ مواجهات الشباب والأهلي بالمسابقة.

وعلى صعيد الأرقام القياسية والتاريخية للنجوم، واصل الأسطورة كريستيانو رونالدو تألقه بتسجيله «الهاتريك» السابع له في دوري المحترفين، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للثلاثيات في المسابقة منذ ظهوره الأول، متفوقاً على إيفان توني (6 ثلاثيات).

وفي اللقاء ذاته، صنع جواو فيليكس التاريخ بتقديم 4 تمريرات حاسمة ضد الخلود، ليكون ثاني لاعب فقط يحقق هذا الإنجاز في مباراة واحدة بـ«المحترفين» منذ موسى ديابي أمام الوحدة في سبتمبر 2024.

وفي معسكر الهلال، واصل «الزعيم» هيمنته المطلقة برفع رصيده إلى 92 هدفاً في مرمى الفتح كأكثر فريق تسجيلاً للأهداف ضد منافس واحد في تاريخ المسابقة.

من جانبه، اقترب عبد الرزاق حمدالله من صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي بوصوله للهدف رقم 160 بعد هز شباك الاتفاق، ليصبح على بعد هدف وحيد من معادلة عمر السومة (161 هدفاً) صاحب الصدارة.

وفي بقية الملاعب، صنع القادسية الحدث بوصوله للانتصار رقم 100 في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين عقب فوزه على الرياض، ليصبح الفريق الـ11 الذي يكسر حاجز مائة فوز، مؤكداً قوته الهجومية المبكرة بـ16 هدفاً في الشوط الأول خلال 12 مباراة (خلف الهلال صاحب الـ18 هدفاً)، في ليلة واصل فيها تيجاني رايندرز تألقه بافتتاح التسجيل في 5 مباريات هذا الموسم متساوياً مع جورج إيلينيخينا مهاجم الاتحاد.

وسجلت مواجهة الاتحاد وأبها التعادل الأول تاريخياً بعد 12 مواجهة سابقة؛ إذ استقبل الاتحاد هدف التعادل القاتل في الدقيقة 86:13 بقدم فيصل الصبياني، وهو ثاني أهداف فريقه فقط من اللعب المفتوح هذا الموسم كأقل الفرق بالمسابقة. وتوهج أنجيلو فولغيني بقميص الخليج بتقديم 3 تمريرات حاسمة أمام الحزم، كأول لاعب من الخليج يحقق هذا الإنجاز في مباراة واحدة تاريخياً.

وفي مفارقة الكرات الرأسية، واصل الفيصلي انفراده كأكثر الأندية تسجيلاً بالرأس (6 أهداف)، في حين بات الفيحاء أكثر من استقبل أهدافاً رأسية (7 أهداف).

وجماهيرياً، تصدرت مواجهة النصر والخلود المشهد بحضور 15043 مشجعاً، تلتها مواجهة الهلال والفتح بـ10643 متفرجاً، ثم «كلاسيكو» الشباب والأهلي بـ8861 مشجعاً، واختُتمت القائمة بمواجهة أبها والاتحاد بحضور 8195 مشجعاً.

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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: هلال إنزاغي يتربع على الصدارة

لاعبو الهلال يحتفلون بالهدف الأول (تصوير: سعد العنزي)
لاعبو الهلال يحتفلون بالهدف الأول (تصوير: سعد العنزي)
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الدوري السعودي: هلال إنزاغي يتربع على الصدارة

لاعبو الهلال يحتفلون بالهدف الأول (تصوير: سعد العنزي)
لاعبو الهلال يحتفلون بالهدف الأول (تصوير: سعد العنزي)

انفرد الهلال بصدارة الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه الفتح 2 - 0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الـ12 من البطولة.

وسجل الهدف الأول في المباراة، الإنجليزي أولي واتكينز في الدقيقة الـ12، ثم أضاف البرتغالي روبن نيفيز، الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ90.

وقفز الهلال لصدارة الترتيب برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 12 مباراة، والنصر الثالث بنفس الرصيد من 28 نقطة.

أما الفتح فقد توقف رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس عشر، بعدما تلقى الخسارة الثامنة هذا الموسم. ويستعد الهلال لمواجهة قوية على ملعبه ضد شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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