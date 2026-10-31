الدوري السعودي للسيدات: النصر إلى الوصافة بثلاثية في الترجي

حقق النصر فوزاً ثميناً على مضيفه الترجي بنتيجة (3-2)، في آخر مواجهات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.
وبهذا الانتصار صعد النصر إلى وصافة الترتيب برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر القادسية.
وكانت نتائج الجولة شهدت فوز العلا على الأهلي برباعية نظيفة، وتعادل الهلال والقادسية بهدفين لكل منهما. وتعادل الاتحاد مع ضيفه نيوم بنتيجة (3-3).
ويتصدر القادسية الترتيب برصيد 16 نقطة، يليه النصر برصيد 15 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الثالث بـ13 نقطة، والهلال في المركز الرابع برصيد 10 نقاط يليه العلا في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، فيما ارتفع رصيد نيوم إلى 5 نقاط في المركز السادس، وأصبح الأهلي في المركز ما قبل الأخير برصيد 4 نقاط، وأخيراً الترجي برصيد صفري.