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الدوري السعودي للسيدات: تعادل مثير بين الاتحاد ونيوم

من مباراة الاتحاد ونيوم في جدة (نادي الاتحاد)
من مباراة الاتحاد ونيوم في جدة (نادي الاتحاد)
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الدوري السعودي للسيدات: تعادل مثير بين الاتحاد ونيوم

من مباراة الاتحاد ونيوم في جدة (نادي الاتحاد)
من مباراة الاتحاد ونيوم في جدة (نادي الاتحاد)

تعادل الاتحاد مع ضيفه نيوم (3-3)، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وأصبح الاتحاد في الوصافة برصيد 13 نقطة، وجاء فريق نيوم في المركز السادس برصيد 5 نقاط.

وأكدت ريتاج الثبيتي لاعبة الاتحاد، أن الفريق كان هو المسيطر على مجريات اللقاء، أمام نيوم والذي لعب بالدفاع المغلق، إلا أن الاتحاد استطاع العثور على الثغرات، والهجمات التي قادتهم للتسجيل.

وأضافت ريتاج لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق كانت لديه 4 ركلات جزاء لم تُحتسب، في لقاء صعب شهد أحداث مثيرة، مشيرة إلى أن الاتحاد يطمح لتحقيق لقب هذا الموسم.

واختتمت حديثها باللقاء القادم أمام الأهلي قائلة: سنبدأ العمل من الآن ونطوي صفحة مباراة نيوم.

وقالت أثير الجوير لاعبة نيوم، أنّ المشادات التي وقعت بين الفريقين هي مجرد حادثة داخل الملعب، وهو أمر عادة ما يحدث في المباريات الصعبة، ففي النهاية الفريق يخوض لقاء أمام الاتحاد.

وتابعت الجوير في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: في كل مباراة ننسجم مع بعض، وهذا ما يقدم لنا الأفضلية في المباريات القادمة.

بدورها قالت العراقية شوخان نور الدين لاعبة نيوم، أن التعادل أمام فريق قوي كالاتحاد يعد أمرا جيدا، موجها شكرها للكادر التدريبي على ما قدموه من أجل اللظهور بهذه الصورة.

وتابعت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: لقد عملنا جيدًا خلال هذا الاسبوع لخوض المباراة واستطعنا الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي.

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الدوري السعودي للسيدات: تعادل مثير بين الاتحاد ونيوم

من مباراة الاتحاد ونيوم في جدة (نادي الاتحاد)
من مباراة الاتحاد ونيوم في جدة (نادي الاتحاد)
TT
TT

الدوري السعودي للسيدات: تعادل مثير بين الاتحاد ونيوم

من مباراة الاتحاد ونيوم في جدة (نادي الاتحاد)
من مباراة الاتحاد ونيوم في جدة (نادي الاتحاد)

تعادل الاتحاد مع ضيفه نيوم (3-3)، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وأصبح الاتحاد في الوصافة برصيد 13 نقطة، وجاء فريق نيوم في المركز السادس برصيد 5 نقاط.

وأكدت ريتاج الثبيتي لاعبة الاتحاد، أن الفريق كان هو المسيطر على مجريات اللقاء، أمام نيوم والذي لعب بالدفاع المغلق، إلا أن الاتحاد استطاع العثور على الثغرات، والهجمات التي قادتهم للتسجيل.

وأضافت ريتاج لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق كانت لديه 4 ركلات جزاء لم تُحتسب، في لقاء صعب شهد أحداث مثيرة، مشيرة إلى أن الاتحاد يطمح لتحقيق لقب هذا الموسم.

واختتمت حديثها باللقاء القادم أمام الأهلي قائلة: سنبدأ العمل من الآن ونطوي صفحة مباراة نيوم.

وقالت أثير الجوير لاعبة نيوم، أنّ المشادات التي وقعت بين الفريقين هي مجرد حادثة داخل الملعب، وهو أمر عادة ما يحدث في المباريات الصعبة، ففي النهاية الفريق يخوض لقاء أمام الاتحاد.

وتابعت الجوير في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: في كل مباراة ننسجم مع بعض، وهذا ما يقدم لنا الأفضلية في المباريات القادمة.

بدورها قالت العراقية شوخان نور الدين لاعبة نيوم، أن التعادل أمام فريق قوي كالاتحاد يعد أمرا جيدا، موجها شكرها للكادر التدريبي على ما قدموه من أجل اللظهور بهذه الصورة.

وتابعت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: لقد عملنا جيدًا خلال هذا الاسبوع لخوض المباراة واستطعنا الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي.

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كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
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ريوس من المطار إلى المستشفى... ويغيب عن العين «آسيوياً»

ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)
ريوس خرج متألما من الملعب (تصوير: عدنان مهدلي)

توجّه الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب الاتحاد، إلى المركز الطبي الدولي، برفقة طبيب النادي، فور وصول بعثة الفريق إلى جدة، وذلك لإجراء فحوصات طبية على موضع الإصابة التي تعرّض لها في مفصل القدم اليسرى خلال مواجهة أبها، الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الجهاز الطبي بنادي الاتحاد وفقاً لبيان النادي الرسمي قد باشر الإجراءات اللازمة للتعامل مع إصابة اللاعب عقب تعرضه لها، في انتظار نتائج الفحوصات التي ستحدد طبيعتها ومدى حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وتأكد غياب اللاعب عن مواجهتي العين آسيويا (الاثنين) ونيوم في الدوري (الجمعة).

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كرة القدم نادي الاتحاد الدوري السعودي السعودية
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آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: لا قيمة لسداسية الأهلي دون الفوز على أبها!

طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
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آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط»: لا قيمة لسداسية الأهلي دون الفوز على أبها!

طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)
طلال آل الشيخ المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب (الشرق الأوسط)

أكد طلال آل الشيخ، المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب، أن الانتصار الكبير على الأهلي بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، جاء ثمرة العمل الإداري والفني والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، كاشفاً عن وصول الفريق إلى 80 في المائة من مستوى الجاهزية الذي يستهدفه الجهاز الفني.

وقال آل الشيخ، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال بشأن سر الانتصار العريض: «السر يكمن في إدارة تعمل، ولاعبين يقاتلون، وجهاز فني يبذل جهده، والجميع يعمل بروح واحدة وقلب واحد. أستطيع القول إننا وصلنا الآن إلى 80 في المائة من الجاهزية التي كنا نطمح إليها».

وأوضح أن تأخر اكتمال صفوف الفريق خلال فترة الإعداد كان أحد أبرز أسباب البداية المتعثرة للموسم، قائلاً: «بدأنا الموسم ونحو نصف اللاعبين لم يشاركوا معنا في المعسكر الإعدادي، ولذلك كان من الطبيعي ألا تكون النتائج بالشكل الذي يرضينا. لكننا واصلنا العمل، ومع النيات الطيبة يأتي التوفيق، وهذا من فضل الله».

وعن نسبة الـ20 في المائة المتبقية للوصول إلى الجاهزية الكاملة، قال: «ما ينقصنا هو اكتمال جاهزية بعض اللاعبين وعودة المصابين، وليس التعاقد مع أسماء جديدة. الفريق يمتلك عناصر مميزة، سواء من اللاعبين الأساسيين أو البدلاء».

وأضاف: «عندما تشاهد لاعبين مثل العبود وعلي الأسمري يدخلون من مقاعد البدلاء، إلى جانب الخيارات المتاحة من اللاعبين الأجانب، تدرك أننا نمتلك أسماء على مستوى عالٍ جداً. هذه ميزة الفريق، فلدينا خيارات متعددة أمام المدرب، لكن ما كان ينقصنا هو الجاهزية والانسجام».

وشدد المشرف العام على كرة القدم بنادي الشباب على ضرورة عدم المبالغة في الاحتفال بالانتصار الكبير، مؤكداً أن التركيز انتقل مباشرة إلى المواجهة المقبلة أمام أبها.

وقال: «بالنسبة لي، مباراة أبها هي الأهم الآن، وكل تركيزنا عليها. إذا لم نحقق النقاط الثلاث أمام أبها، فكأننا لم نفعل شيئاً أمام الأهلي. وبإذن الله سنقاتل بشرف من أجل تحقيق الفوز».

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