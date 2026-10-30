الدوري السعودي للسيدات: تعادل مثير بين الاتحاد ونيوم

تعادل الاتحاد مع ضيفه نيوم (3-3)، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

وأصبح الاتحاد في الوصافة برصيد 13 نقطة، وجاء فريق نيوم في المركز السادس برصيد 5 نقاط.

وأكدت ريتاج الثبيتي لاعبة الاتحاد، أن الفريق كان هو المسيطر على مجريات اللقاء، أمام نيوم والذي لعب بالدفاع المغلق، إلا أن الاتحاد استطاع العثور على الثغرات، والهجمات التي قادتهم للتسجيل.

وأضافت ريتاج لـ«الشرق الأوسط»، أن الفريق كانت لديه 4 ركلات جزاء لم تُحتسب، في لقاء صعب شهد أحداث مثيرة، مشيرة إلى أن الاتحاد يطمح لتحقيق لقب هذا الموسم.

واختتمت حديثها باللقاء القادم أمام الأهلي قائلة: سنبدأ العمل من الآن ونطوي صفحة مباراة نيوم.

وقالت أثير الجوير لاعبة نيوم، أنّ المشادات التي وقعت بين الفريقين هي مجرد حادثة داخل الملعب، وهو أمر عادة ما يحدث في المباريات الصعبة، ففي النهاية الفريق يخوض لقاء أمام الاتحاد.

وتابعت الجوير في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: في كل مباراة ننسجم مع بعض، وهذا ما يقدم لنا الأفضلية في المباريات القادمة.

بدورها قالت العراقية شوخان نور الدين لاعبة نيوم، أن التعادل أمام فريق قوي كالاتحاد يعد أمرا جيدا، موجها شكرها للكادر التدريبي على ما قدموه من أجل اللظهور بهذه الصورة.

وتابعت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: لقد عملنا جيدًا خلال هذا الاسبوع لخوض المباراة واستطعنا الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي.