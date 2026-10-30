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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي للسيدات: الهلال يفرمل قطار القادسية

من مباراة الهلال والقادسية في دوري السيدات (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
من مباراة الهلال والقادسية في دوري السيدات (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
TT
TT

الدوري السعودي للسيدات: الهلال يفرمل قطار القادسية

من مباراة الهلال والقادسية في دوري السيدات (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
من مباراة الهلال والقادسية في دوري السيدات (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

أوقف الهلال سلسلة انتصارات القادسية في الدوري السعودي للسيدات، بعدما تعادل معه بنتيجة 2-2، على ملعب كلية العناية الطبية بالرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وقالت تهاني الزهراني، لاعبة فريق الهلال، إن الفريق كان يطمح إلى تحقيق النقاط الثلاث، مشيرة إلى أن الخروج بالتعادل أشبه بالخسارة، وأن الفوز كان مطلب الهلال كونه يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وأكدت تهاني الزهراني، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن أداء الفريق هذا الموسم رائع جداً وأن التفاصيل الصغيرة هي التي قد تضيع فرصة الفوز، مبينة أن التطور ملحوظ بعد كل مباراة، وأن الهدف هذا الموسم هو المنافسة في جميع البطولات وتحقيقها والظهور بصورة إيجابية.

وأصبح فريق الهلال في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما لا يزال فريق القادسية في صدارة الدوري بـ16 نقطة.

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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي للسيدات: الهلال يفرمل قطار القادسية

من مباراة الهلال والقادسية في دوري السيدات (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
من مباراة الهلال والقادسية في دوري السيدات (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
TT
TT

الدوري السعودي للسيدات: الهلال يفرمل قطار القادسية

من مباراة الهلال والقادسية في دوري السيدات (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
من مباراة الهلال والقادسية في دوري السيدات (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

أوقف الهلال سلسلة انتصارات القادسية في الدوري السعودي للسيدات، بعدما تعادل معه بنتيجة 2-2، على ملعب كلية العناية الطبية بالرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وقالت تهاني الزهراني، لاعبة فريق الهلال، إن الفريق كان يطمح إلى تحقيق النقاط الثلاث، مشيرة إلى أن الخروج بالتعادل أشبه بالخسارة، وأن الفوز كان مطلب الهلال كونه يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وأكدت تهاني الزهراني، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن أداء الفريق هذا الموسم رائع جداً وأن التفاصيل الصغيرة هي التي قد تضيع فرصة الفوز، مبينة أن التطور ملحوظ بعد كل مباراة، وأن الهدف هذا الموسم هو المنافسة في جميع البطولات وتحقيقها والظهور بصورة إيجابية.

وأصبح فريق الهلال في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما لا يزال فريق القادسية في صدارة الدوري بـ16 نقطة.

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كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

العثمان لاعب نيوم: جاهزون للتحدي

من مباراة الدرعية ونيوم في الدوري السعودي (تصوير: صالح العنزي)
من مباراة الدرعية ونيوم في الدوري السعودي (تصوير: صالح العنزي)
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العثمان لاعب نيوم: جاهزون للتحدي

من مباراة الدرعية ونيوم في الدوري السعودي (تصوير: صالح العنزي)
من مباراة الدرعية ونيوم في الدوري السعودي (تصوير: صالح العنزي)

قال عبد العزيز العثمان، لاعب نيوم، إن فريقه واجه صعوبات خلال مباراته أمام الدرعية، مشيراً إلى أن ضغط المباريات وكذلك الغيابات أثّرا على أدائه في الشوط الأول، قبل أن يظهر بصورة أفضل بعد الاستراحة.

وقال العثمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: كانت مباراة صعبة، ولم ندخل الشوط الأول بالتركيز المطلوب بسبب ضغط المباريات والغيابات، لكننا ظهرنا بصورة أفضل في الشوط الثاني.

وأوضح لاعب نيوم أن الفريق يتعامل مع استحقاقاته المتتالية بتركيز تدريجي، في ظل ازدحام جدول المباريات وتعدد المنافسات، مؤكداً أن الانتصار على الدرعية يمثل محطة مهمة قبل الانتقال إلى التحدي الخليجي المقبل.

وأضاف العثمان: نحن مستعدون لمواجهة الدحيل في البطولة الخليجية، ونعد جماهيرنا بتحقيق الفوز، ونتعامل مع المباريات خطوة بخطوة.

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مدرب الدرعية: بعض الحالات التحكيمية لا تذهب سوى للأندية الكبرى

مدرب الدرعية انتقد القرارات التحكيمية في المباراة (تصوير: صالح العنزي)
مدرب الدرعية انتقد القرارات التحكيمية في المباراة (تصوير: صالح العنزي)
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مدرب الدرعية: بعض الحالات التحكيمية لا تذهب سوى للأندية الكبرى

مدرب الدرعية انتقد القرارات التحكيمية في المباراة (تصوير: صالح العنزي)
مدرب الدرعية انتقد القرارات التحكيمية في المباراة (تصوير: صالح العنزي)

أكد البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، أن فريقه قدم أداء إيجابياً أمام نيوم، خصوصاً في بداية المواجهة، مشيراً إلى أنه كان يستحق الخروج بنتيجة أفضل خلال الشوط الأول، إلا أن استقبال هدف «سهل» أثّر في حسابات الفريق، مضيفاً أن الأداء لم يكن سيئاً، لكن النتيجة النهائية لم تعكس طموحات الجهاز الفني واللاعبين.

ولم تقتصر تصريحات مدرب الدرعية على الجوانب الفنية، إذ وجّه انتقادات صريحة للقرارات التحكيمية، معتبراً أن الفرق الكبيرة تحظى باحترام أكبر من الحكام، على حد وصفه، مستشهداً بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه في مواجهة القادسية، مقابل احتساب ركلة جزاء ضده أمام نيوم، في قرار أثار استياءه.

وقال لاج إن هناك حالات تحكيمية تُحتسب لمصلحة فرق أخرى ولا تُحتسب للدرعية، معبّراً عن عدم رضاه عن تفاوت القرارات، ومشيراً إلى أن ركلة الجزاء المحتسبة على فريقه في مواجهة نيوم جاءت، حسب تعبيره، وكأنها «من السماء».

وفي المقابل، تحمّل المدرب البرتغالي مسؤولية ما حدث داخل الملعب، مؤكداً عدم رضاه عن الطريقة التي استقبل بها فريقه الأهداف، ومشدداً على ضرورة العمل سريعاً لمعالجة الأخطاء، إذ أشار إلى أن الفريق سيخوض حصة تدريبية صباح اليوم التالي من أجل مواصلة التطور وتصحيح السلبيات.

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