الدوري السعودي للسيدات: الهلال يفرمل قطار القادسية

أوقف الهلال سلسلة انتصارات القادسية في الدوري السعودي للسيدات، بعدما تعادل معه بنتيجة 2-2، على ملعب كلية العناية الطبية بالرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وقالت تهاني الزهراني، لاعبة فريق الهلال، إن الفريق كان يطمح إلى تحقيق النقاط الثلاث، مشيرة إلى أن الخروج بالتعادل أشبه بالخسارة، وأن الفوز كان مطلب الهلال كونه يلعب على أرضه وبين جماهيره.

️ | تهاني الزهراني لاعبة #الهلال لـ«الشرق الأوسط»:- تعادلنا اليوم بطعم الخسارة أمام القادسية، لكننا نطمح إلى تقديم الأفضل في الجولات المقبلة. https://t.co/xYudUmNyop pic.twitter.com/pKQcJxSDW1 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 30, 2026

وأكدت تهاني الزهراني، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن أداء الفريق هذا الموسم رائع جداً وأن التفاصيل الصغيرة هي التي قد تضيع فرصة الفوز، مبينة أن التطور ملحوظ بعد كل مباراة، وأن الهدف هذا الموسم هو المنافسة في جميع البطولات وتحقيقها والظهور بصورة إيجابية.

وأصبح فريق الهلال في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما لا يزال فريق القادسية في صدارة الدوري بـ16 نقطة.