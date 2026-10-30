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الرياضة رياضة سعودية

رازوفيتش: ضغط المباريات والإصابات وراء تذبذب نتائج التعاون

الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق التعاون (الشرق الأوسط)
الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق التعاون (الشرق الأوسط)
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رازوفيتش: ضغط المباريات والإصابات وراء تذبذب نتائج التعاون

الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق التعاون (الشرق الأوسط)
الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق التعاون (الشرق الأوسط)

شدّد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق التعاون، على جاهزية فريقه للعودة إلى مسار الانتصارات في المنافسات المحلية، مشيراً إلى أن ضغط المواجهات والإصابات كانا السبب الرئيسي خلف تباين النتائج، ومبدياً ثقته الكاملة بقدرة المجموعة على استعادة مستواها المعهود.

وقال فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون، في المؤتمر الصحافي: «نعود إلى الدوري بعدما لعبنا مباراة جيدة في (دوري أبطال آسيا)، وكلنا طموح ورغبة في العودة إلى سكة الانتصارات في الدوري غداً، ونتوقع عودة بعض اللاعبين المصابين أو الموقوفين لمساعدتنا في لقاء السبت».

وأضاف رازوفيتش: «الاتفاق فريق جيد هذا الموسم، وسنحضّر اللاعبين بدءاً من اليوم للقاء، ونسعى لإيقافهم منذ بداية المباراة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول سبب تباين مستوى الفريق محلياً وقارياً وهل المشكلة نفسية، قال رازوفيتش: «المشكلة ليست نفسية بتاتاً، هؤلاء لاعبون محترفون لديهم خبرة سنوات عديدة في دوري المحترفين، لكن ربما هي أسباب متفرقة لضغط المباريات، وشاهدنا في الفترة الأخيرة الإصابات المتكررة التي حرمتنا من جهود ما يقارب ستة لاعبين أساسيين، لكن أنا متأكد من عودة هؤلاء اللاعبين إلى مستواهم المعهود في بطولة الدوري، وكما شاهدنا في العديد من المباريات لم نكن نستحق هذه النتائج السلبية، فقط كانت تفاصيل صغيرة هي التي أثرت على نتيجة المباريات».

وعن مستويات بعض اللاعبين، قال فوك رازوفيتش: «أنا سعيد بمستوى الصاعدي في اللقاء الأخير، ولن أتحدث عن مشاركته غداً من عدمها، وأنا سعيد بوجود بعض اللاعبين الذين يلعبون في أكثر من مركز».

وأكمل: «كذلك سعيد بأداء نديم بايرامي في اللقاء الأخير، وكذلك بارفيه، وأنتظر منهم المزيد خصوصاً أنهم لاعبون أجانب».

وعن غياب الجماهير غداً، قال رازوفيتش: «نحن نلعب كرة القدم من أجل الجماهير وغيابهم مؤثر، ولكن هذا قرار الاتحاد، ونحترم ذلك، وبالمناسبة نشكر من حضر ودعّمنا في لقاء الفيصلي الأردني ورغم قلتهم فإننا شعرنا بدعمهم».

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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: نيوم يقلبها على الدرعية بثنائية

لاكازيت محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: صالح العنزي)
لاكازيت محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: صالح العنزي)
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الدوري السعودي: نيوم يقلبها على الدرعية بثنائية

لاكازيت محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: صالح العنزي)
لاكازيت محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: صالح العنزي)

قلب نيوم تأخره أمام الدرعية إلى فوز مثير 2 - 1، في المواجهة التي جمعتهما بملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم نيوم ⁠إلى المركز ⁠الخامس برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 15 نقطة في المركز الثامن. وكانت الأسبقية للدرعية في النتيجة، وذلك عند الدقيقة الـ17 عن طريق إدريسا قانا قاي بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، لكن سعيد بن رحمة أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل تعرض له مهند أبو طه لاعب نيوم داخل المنطقة. وبعد دقائق من دخوله بديلاً، سجل ​أليكساندر لاكازيت هدف الفوز بتسديدة ​قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بعدما تجاوزت خط المرمى في الدقيقة الـ68.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فيسينغ: أشعر بالإحباط

مدرب الاتحاد وطاقمه الفني قبل انطلاق المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
مدرب الاتحاد وطاقمه الفني قبل انطلاق المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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فيسينغ: أشعر بالإحباط

مدرب الاتحاد وطاقمه الفني قبل انطلاق المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
مدرب الاتحاد وطاقمه الفني قبل انطلاق المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى الألماني ينز فيسينغ، مدرب نادي الاتحاد، إحباطه من نتيجة التعادل أمام نظيره أبها 1-1، ضِمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن فريقه لم يقدم الأداء الهجومي المطلوب، ولم يستثمر الفرص التي أتيحت له خلال المواجهة.

وقال فيسينغ، في المؤتمر الصحافي: «نشعر بإحباط كبير، جئنا من أجل الفوز، لكننا لم نكن في يومنا، ولم نظهر بالحدة الهجومية المطلوبة. صنعنا فرصاً كثيرة، لكننا لم ننجح في استغلالها وترجمتها إلى أهداف».

وأضاف: «منحنا المنافس مساحات، وسمحنا له بصناعة الفرص، واستطاع أبها تسجيل هدف جميل. لم نظهر بشخصيتنا المعتادة، وأمام التكتل الدفاعي للمنافس كانت المباراة تتطلب استغلال الفرص المتاحة، لكننا لم ننجح في ذلك».

وأشار مدرب الاتحاد إلى أن أبها قدّم مباراة جيدة رغم وجوده في مؤخرة الترتيب، وقال: «صحيح أن أبها يتذيّل جدول الترتيب، لكنه قدم مباراة ممتازة، وأظهر تنظيماً دفاعياً كبيراً، وهو فريق يعرف جيداً كيف يجاري منافسيه».

بدوره أبدى الكرواتي تيو بيريجا، مدرب أبها، رضاه عن أداء فريقه أمام الاتحاد، مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا مجهوداً كبيراً، رغم ضيق الوقت المتاح للتحضير للمواجهة.

وقال بيريجا، في المؤتمر الصحافي: «كانت مباراة صعبة أمام الاتحاد، أحد أكبر الفِرق، وقدمنا مجهوداً كبيراً رغم أننا لم نمتلك الوقت الكافي للتحضير للمواجهة، وكان لديّ شعور بأننا سنقدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إشادة مدرب الاتحاد بمستوى أبها، قال بيريجا: «أُبدي إعجابي بفريق الاتحاد، وأُشيد بالمستويات التي يقدمها في آسيا والدوري السعودي».

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الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: ما زلت أفاضل بين سالم وسامرفيل

إنزاغي وصف جماهير الهلال بالعمود الفقري لفريقه (نادي الهلال)
إنزاغي وصف جماهير الهلال بالعمود الفقري لفريقه (نادي الهلال)
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إنزاغي: ما زلت أفاضل بين سالم وسامرفيل

إنزاغي وصف جماهير الهلال بالعمود الفقري لفريقه (نادي الهلال)
إنزاغي وصف جماهير الهلال بالعمود الفقري لفريقه (نادي الهلال)

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، أهمية المواجهة أمام الفتح، مشدداً على رغبة فريقه تحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بصدارة الترتيب، واصفاً منافسه بالفريق المنظم.

وأوضح إنزاغي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، أن القرار بشأن مشاركة الثلاثي محمد محزري وسيرجي سافيتش وروبن نيفيز سيتحدد بعد الحصة التدريبية الأخيرة، مشيراً إلى أن محزري وسافيتش شاركا في تدريبات الخميس، فيما أظهر نيفيز تقدماً في مستوى جاهزيته.

وقال مدرب الهلال إن جميع المباريات تحمل أهميتها وصعوبتها، مضيفاً أن فريقه يتطلع إلى تقديم أداء قوي يرضي جماهيره، في وقت يواصل فيه العمل على تطوير بعض الجوانب الفنية، ومن بينها التعامل مع الكرات الثابتة، التي أكد أنها تحظى باهتمام كبير خلال التدريبات.

وفيما يتعلق بالخيارات الهجومية، أشار إنزاغي إلى أنه لم يحسم بعد هوية اللاعب الذي سيبدأ في مركز الجناح، بين سالم الدوسري والهولندي سامرفيل، موضحاً أن القرار سيتخذ بعد مران الجمعة، في ظل غياب البرازيلي مارتينيلي بسبب الإصابة.

وختم إنزاغي حديثه بالتأكيد على الدور الكبير لجماهير الهلال، واصفاً إياها بالعمود الفقري للفريق، معرباً عن أمله في حضورها بكثافة إلى المدرجات، لما يمثله دعمها من فارق في أداء اللاعبين خلال المباريات.

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