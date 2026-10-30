رازوفيتش: ضغط المباريات والإصابات وراء تذبذب نتائج التعاون

شدّد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق التعاون، على جاهزية فريقه للعودة إلى مسار الانتصارات في المنافسات المحلية، مشيراً إلى أن ضغط المواجهات والإصابات كانا السبب الرئيسي خلف تباين النتائج، ومبدياً ثقته الكاملة بقدرة المجموعة على استعادة مستواها المعهود.

وقال فوك رازوفيتش، مدرب فريق التعاون، في المؤتمر الصحافي: «نعود إلى الدوري بعدما لعبنا مباراة جيدة في (دوري أبطال آسيا)، وكلنا طموح ورغبة في العودة إلى سكة الانتصارات في الدوري غداً، ونتوقع عودة بعض اللاعبين المصابين أو الموقوفين لمساعدتنا في لقاء السبت».

وأضاف رازوفيتش: «الاتفاق فريق جيد هذا الموسم، وسنحضّر اللاعبين بدءاً من اليوم للقاء، ونسعى لإيقافهم منذ بداية المباراة».

️| فوك رازوفيتش مدرب فريق #التعاون في المؤتمر الصحافي:-نحن نلعب كرة القدم من أجل الجماهير وغيابهم مؤثر ولكن هذا قرار الاتحاد ونحترم ذلك وبالمناسبة نشكر من حضر ودعمنا في لقاء الفيصلي الأردني ورغم قلتهم إلا أننا شعرنا بدعمهم#التعاون_الاتفاق#الدوري_السعودي_للمحترفين https://t.co/n3QPvCiRo0 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 30, 2026

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول سبب تباين مستوى الفريق محلياً وقارياً وهل المشكلة نفسية، قال رازوفيتش: «المشكلة ليست نفسية بتاتاً، هؤلاء لاعبون محترفون لديهم خبرة سنوات عديدة في دوري المحترفين، لكن ربما هي أسباب متفرقة لضغط المباريات، وشاهدنا في الفترة الأخيرة الإصابات المتكررة التي حرمتنا من جهود ما يقارب ستة لاعبين أساسيين، لكن أنا متأكد من عودة هؤلاء اللاعبين إلى مستواهم المعهود في بطولة الدوري، وكما شاهدنا في العديد من المباريات لم نكن نستحق هذه النتائج السلبية، فقط كانت تفاصيل صغيرة هي التي أثرت على نتيجة المباريات».

وعن مستويات بعض اللاعبين، قال فوك رازوفيتش: «أنا سعيد بمستوى الصاعدي في اللقاء الأخير، ولن أتحدث عن مشاركته غداً من عدمها، وأنا سعيد بوجود بعض اللاعبين الذين يلعبون في أكثر من مركز».

وأكمل: «كذلك سعيد بأداء نديم بايرامي في اللقاء الأخير، وكذلك بارفيه، وأنتظر منهم المزيد خصوصاً أنهم لاعبون أجانب».

وعن غياب الجماهير غداً، قال رازوفيتش: «نحن نلعب كرة القدم من أجل الجماهير وغيابهم مؤثر، ولكن هذا قرار الاتحاد، ونحترم ذلك، وبالمناسبة نشكر من حضر ودعّمنا في لقاء الفيصلي الأردني ورغم قلتهم فإننا شعرنا بدعمهم».