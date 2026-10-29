الدوري السعودي للسيدات: رباعية العلا تضاعف أوجاع الأهلي

أشاد الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، بأداء لاعبيه عقب الفوز على الرياض، مبديا رضاه عن النتيجة والمستوى، ومشدداً على أن فريقه يسعى إلى تقديم كرة قدم هجومية تعكس طموحاته في المنافسة على مختلف البطولات.

وأبدى مدرب القادسية سعادته بمشاركة عدد من اللاعبين الشبان، مشيراً إلى أن الفرصة التي حصلوا عليها تعكس ثقة الجهاز الفني بقدراتهم، وقال: أنا سعيد باللاعبين مثل عبد الملك الجابر الذي لعب بأريحية، وسنغاري الذي سجل هدفاً جميلاً. هؤلاء اللاعبون يعملون باجتهاد، وهذه فرصة جيدة لهم.

وأوضح رودجرز أن فلسفته تقوم على تقديم كرة قدم هجومية، لافتاً إلى أن عدد الأهداف التي سجلها الفريق يعكس ملامح الأسلوب الذي يفضله، وقال: رؤيتنا لكرة القدم تقوم على اللعب الهجومي بالقدر الكافي، وقد اجتهد اللاعبون كثيراً، ولعبنا برغبة كبيرة ومجهود عالٍ، مع الحرص على عدم استقبال الأهداف. أحياناً نحتاج إلى الحظ، لكن الرغبة في السيطرة والمجهود الهجومي كانا واضحين.

وتطرق مدرب القادسية إلى الفوارق في إيقاع الأداء بين مباريات الدوري والمنافسات الآسيوية، مشيراً إلى أن ضغط الجدول الزمني وقصر فترات الاستشفاء يمثلان تحدياً بدنياً للاعبين.

وقال: إذا نظرنا إلى الإحصائيات المتعلقة بفترات الاستشفاء، وقارناها بالفرق المتقدمة في جدول الترتيب، فسنجد أننا أقل الفرق حصولاً على فترات الاستشفاء بين المباريات.

وأضاف: في كرة القدم، يترك الجانب البدني فارقاً كبيراً، خصوصاً عندما تلعب الجمعة، ثم الاثنين والخميس، ثم الاثنين، وتستمر المباريات بهذا الإيقاع. في بعض المواجهات لن نمتلك الطاقة نفسها التي نظهر بها عادةً، كما أن اللعب في الخبر وسط الرطوبة المرتفعة يستهلك طاقة إضافية من اللاعبين.

وأشار مدرب القادسية إلى أن نتائج الفريق في دوري أبطال آسيا تعكس بداية إيجابية، موضحاً أن الفريق تعادل في مباراتين وحقق الفوز في مباراة، في ظل سعيه إلى الحفاظ على مستواه وتطوير أدائه خلال المرحلة المقبلة.

وفي حديثه عن اللعب في العاصمة السعودية، أعرب رودجرز عن إعجابه بمدينة الرياض ومجتمعها، وقال: تعجبني الرياض ومجتمعها، ونحن دائماً نأتي من أجل الفوز وتقديم كرة قدم ممتازة، ونسعى إلى وضع فريقنا على خارطة كرة القدم السعودية. عندما تأتي إلى الرياض، هذه المدينة التي تتميز بأنديتها الكبيرة، وتنجح في الفوز بالمباريات، فإن ذلك يجعلني سعيداً.