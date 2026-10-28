مدارس المجمعة تشعل الحماس قبل ديربي سدير

مدارس المجمعة تشعل الحماس قبل ديربي سديرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334660-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%B1
قبل الديربي المرتقب «ديربي سدير» ليكون المدرج برتقالي للاستفادة مع أفضلية المدرجات لصالح جماهير الفيحاء (نادي الفيحاء)
من المدارس «نصنع الشغف ونزرع روح الانتماء» هكذا كانت زيارة نادي الفيحاء لطلاب المدارس في كل مواجهة تكون ضد أي فريق في المجمعة لتحفيز الجماهير وطلاب المدارس للحضور في الملعب ومساندة الفريق، وقبل الديربي المرتقب «ديربي سدير» ليكون المدرج برتقالياً للاستفادة من أفضلية المدرجات لصالح جماهير الفيحاء.
يذكر أن تقسيم المدرجات لصالح البرتقالي 70 في المائة مقابل 30 في المائة للفيصلي، فيما ستكون واجهة مدرجات العوائل لمصلحة الفيحاء الذي عمل خلال الأيام الماضية على تحفيز جماهيره للحضور في الملعب من خلال الجوائز المقدمة من الإدارة وأيضاً السحب على سيارتين مقدمة من رابطة دوري المحترفين للجماهير الحاضرة.
ميدانياً: واصل الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة الفيصلي، واشتملت الحصة التدريبية على تمارين لياقية وتكنيكية، تلتها محطات فنية متعددة وتطبيقات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم السيد فابيو كاريلي المران بمناورة تكتيكية على منتصف الملعب.
أعرب نادي ريال مدريد الإسباني عن اعتذاره للشعب الصيني بشأن ما أثارته تصريحات لاعبه الفرنسي كيليان مبابي الأخيرة.
«الشرق الأوسط» (مدريد)
مدارس المجمعة تشعل الحماس قبل ديربي سديرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334660-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%B1
قبل الديربي المرتقب «ديربي سدير» ليكون المدرج برتقالي للاستفادة مع أفضلية المدرجات لصالح جماهير الفيحاء (نادي الفيحاء)
من المدارس «نصنع الشغف ونزرع روح الانتماء» هكذا كانت زيارة نادي الفيحاء لطلاب المدارس في كل مواجهة تكون ضد أي فريق في المجمعة لتحفيز الجماهير وطلاب المدارس للحضور في الملعب ومساندة الفريق، وقبل الديربي المرتقب «ديربي سدير» ليكون المدرج برتقالياً للاستفادة من أفضلية المدرجات لصالح جماهير الفيحاء.
يذكر أن تقسيم المدرجات لصالح البرتقالي 70 في المائة مقابل 30 في المائة للفيصلي، فيما ستكون واجهة مدرجات العوائل لمصلحة الفيحاء الذي عمل خلال الأيام الماضية على تحفيز جماهيره للحضور في الملعب من خلال الجوائز المقدمة من الإدارة وأيضاً السحب على سيارتين مقدمة من رابطة دوري المحترفين للجماهير الحاضرة.
ميدانياً: واصل الفريق تدريباته استعداداً لمواجهة الفيصلي، واشتملت الحصة التدريبية على تمارين لياقية وتكنيكية، تلتها محطات فنية متعددة وتطبيقات تكتيكية متنوعة، قبل أن يختتم السيد فابيو كاريلي المران بمناورة تكتيكية على منتصف الملعب.
دونيس يجهز قائمة موسعة للأخضر... وعودة الجوير وسالم الدوسري واردة
سالم الدوسري قد يعود لتشكيلة الأخضر (سعد العنزي)
يستعد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، للإعلان عن قائمة الأخضر خلال الأسبوع المقبل، استعداداً للمعسكر المقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2027، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي الممتدة من 9 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين خلال المعسكر، الأولى أمام كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر، والثانية أمام أوزبكستان في 17 من الشهر ذاته، في اختبارين يسعى من خلالهما الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين ورفع مستوى التحضير للاستحقاق القاري المقبل.
ومن المتوقع أن يحافظ دونيس على الهيكل الأساسي للقائمة التي شاركت في التوقف الدولي الماضي، الذي شهد تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج، مع إجراء تغييرات محدودة تفرضها الإصابات واعتبارات الجاهزية الفنية والانضباطية.
ويبرز اسم مصعب الجوير ضمن الأسماء المرشحة للعودة إلى القائمة، بعدما غاب عن المعسكر الماضي بقرار انضباطي، قبل أن يظهر في احتفالات المنتخب عقب التتويج بلقب كأس الخليج، في مؤشر قد يمهد لعودته إلى حسابات المدرب اليوناني.
كما يترقب الجهاز الفني موقف سالم الدوسري، قائد المنتخب، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ختام مباريات الأخضر ضمن نهائيات كأس العالم 2026، وسط توقعات بإمكانية عودته إلى القائمة المقبلة.
وفي المقابل، تحيط الشكوك بمشاركة همام الهمامي، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال نهائي كأس الخليج، ولا يزال يخضع لبرنامجه العلاجي. كما يغيب الحارس نواف العقيدي بسبب الإصابة، ما يفتح الباب أمام تغييرات في خيارات حراسة المرمى، مع بروز اسم عبد الرحمن الصانبي، الذي سبق أن انضم إلى المعسكر الإعدادي في الولايات المتحدة، وواصل التدرب مع المنتخب خلال كأس العالم 2026 رغم عدم إدراجه في القائمة النهائية للبطولة.
وفي خط الوسط، تبدو إمكانية الاستعانة ببديل لعلاء آل حجي مطروحة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال منافسات كأس الخليج، واستمراره في تلقي العلاج واستكمال برنامجه التأهيلي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن الجهاز الطبي للمنتخب السعودي يتابع بصورة شبه يومية الحالة الصحية للثلاثي نواف العقيدي وعلاء آل حجي وهمام الهمامي، لتزويد الجهاز الفني بالمستجدات الطبية اللازمة، وسط آمال دونيس بإمكانية الاستفادة من أحدهم خلال المعسكر، نظراً لأهميتهم في حساباته الفنية استعداداً لكأس آسيا 2027.
وعلى مستوى خط الدفاع، يُنتظر أن تشهد القائمة اسماً جديداً لتعويض غياب حسن كادش، الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب فترة طويلة. ويبرز علي لاجامي بوصفه أحد الخيارات المحتملة، بعدما كان ضمن قائمة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026.
كما لا يُستبعد أن يمنح دونيس الفرصة لبعض الأسماء الشابة في إطار توجهه نحو خفض معدل أعمار المنتخب، ومن بينها عبد العزيز السويلم، مدافع الفتح، الذي برز ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي الموسم الماضي.
وفي مركز الظهير، تبدو عودة سعود عبد الحميد، المحترف في صفوف لانس الفرنسي، من الخيارات المطروحة، بعد غيابه عن القائمة الماضية بسبب الإصابة، في ظل عودته إلى المشاركة بصورة منتظمة مع فريقه خلال الشهر الحالي، بما يعزز فرص استدعائه مجدداً.
ولم يتحدد بعد العدد النهائي للاعبين الذين سيضمهم دونيس إلى القائمة، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية استدعاء 30 لاعباً، بزيادة أربعة أسماء عن المعسكر الماضي، بهدف توسيع خيارات الجهاز الفني، والوقوف على جاهزية أكبر عدد من العناصر قبل انطلاق كأس آسيا 2027.
التعاون يتحدى أزمته المحلية أمام الفيصلي لحماية صدارته الآسيويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5334486-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
التعاون يتحدى أزمته المحلية أمام الفيصلي لحماية صدارته الآسيوية
جانب من تحضيرات التعاون (نادي التعاون)
يتطلع التعاون السعودي إلى تعويض سلسلة إخفاقاته المحلية ومواصلة نتائجه الإيجابية على الصعيد القاري، عندما يحل ضيفاً على الفيصلي الأردني، مساء الأربعاء، على استاد عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة تحمل أهمية مضاعفة للفريق السعودي، الذي يسعى إلى تعزيز صدارته للمجموعة وتحقيق انتصار يمنحه دفعة معنوية للخروج من دوامة النتائج السلبية في الدوري السعودي للمحترفين.
ويدخل التعاون المواجهة متصدراً ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الريان القطري والفيصلي الأردني اللذين يمتلكان ثلاث نقاط، فيما يتذيل النهضة العماني الترتيب بنقطة واحدة.
ويأمل الفريق السعودي في العودة من العاصمة الأردنية بالنقاط الثلاث، التي ستعزز موقعه في الصدارة وتمنحه أفضلية مهمة قبل خوض مواجهات الإياب، خصوصاً أن خسارة المباراة قد تعني تراجعه في الترتيب لمصلحة منافسه المباشر.
وكان التعاون قد استهل مشواره القاري بالتعادل الإيجابي أمام النهضة العماني بهدف لمثله، قبل أن يحقق انتصاره الأول على حساب الريان القطري بنتيجة 2 - 1، في المواجهة التي احتضنتها مدينة بريدة ضمن الجولة الثانية.
وقدّم التعاون أمام الريان واحدة من أبرز مبارياته خلال الفترة الأخيرة، بعدما فرض أفضليته منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق محمد الكويكبي في الدقيقة التاسعة عشرة، مستفيداً من كرة عرضية أرضية أرسلها أشرف المهديوي داخل منطقة الجزاء.
ورغم نجاح الريان في إدراك التعادل عن طريق أحمد الجانحي في الدقيقة الثانية والثلاثين، فإن التعاون استعاد تقدمه سريعاً، بعدما أطلق يونس البحراوي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة والثلاثين، استقرت داخل الشباك ومنحت الفريق السعودي ثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة.
ويعوّل التعاون على استعادة الفاعلية الهجومية التي ظهر بها أمام الريان، خصوصاً أن الفريق نجح في صناعة الفرص وفرض سيطرته على وسط الميدان، مستفيداً من تحركات لاعبيه عبر الأطراف وقدرتهم على الوصول إلى مناطق الخطورة.
غير أن الصورة تبدو مختلفة تماماً على الصعيد المحلي، إذ يعيش التعاون واحدة من أصعب بداياته في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار خلال أول 11 مباراة، مكتفياً بأربعة تعادلات مقابل سبع هزائم.
ولم تنجح التغييرات الفنية التي أجرتها إدارة النادي حتى الآن في إيقاف نزيف النقاط، بعدما تولى الصربي فوك رازوفيتش قيادة الفريق خلفاً لمواطنه زاركو لازيتيتش، في محاولة لإعادة التوازن وتحسين النتائج.
واستهل رازوفيتش مهمته بالخسارة أمام الشباب بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يحقق الفريق انتصاره القاري على الريان، الذي بدا بمثابة بداية محتملة لمرحلة أكثر استقراراً.
لكن التعاون عاد إلى التعثر محلياً، بعدما تعادل مع الدرعية بهدف لمثله، ثم خسر أمام القادسية بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة أمام الرياض بنتيجة 2 - 1، لتتواصل معاناته في البحث عن انتصاره الأول في الدوري.
وتضع هذه النتائج الجهاز الفني أمام تحدٍّ يتمثل في استثمار المواجهات القارية لإعادة الثقة إلى اللاعبين، والعمل على معالجة الأخطاء التي تسببت في خسارة النقاط محلياً، خصوصاً في الجوانب الدفاعية والتعامل مع اللحظات الحاسمة من المباريات.
ويكتسب لقاء الفيصلي أهمية خاصة بالنسبة إلى رازوفيتش، الذي يأمل في قيادة التعاون إلى انتصاره الثاني في البطولة الآسيوية، وتأكيد أن الفريق قادر على تقديم مستويات مختلفة عن تلك التي ظهر بها في الدوري المحلي.
كما يدرك المدرب الصربي أن الفوز خارج الأرض أمام منافس مباشر على الصدارة سيمنح لاعبيه دفعة معنوية مهمة، وقد يساعدهم على استعادة التوازن قبل العودة إلى منافسات الدوري السعودي.
وفي المقابل، يدخل الفيصلي الأردني المواجهة بطموح انتزاع صدارة المجموعة من ضيفه السعودي، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم على النهضة العماني بهدفين دون مقابل.
ورفع الفريق الأردني رصيده إلى ثلاث نقاط، ليصبح على بُعد نقطة واحدة من التعاون، ما يجعل المواجهة فرصة مباشرة لتجاوز منافسه في الترتيب وتعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.
ويتوقع أن تشهد المباراة تنافساً قوياً بين الفريقين، خصوصاً أن الفيصلي يسعى إلى استثمار ظروف التعاون المحلية، فيما يطمح الأخير إلى تأكيد تفوقه القاري وتجنب انتقال تأثير نتائجه السلبية في الدوري إلى مشواره الآسيوي.
وتحمل المواجهة أهمية إضافية في ظل تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة الأولى، إذ إن أي تعثر قد ينعكس بصورة مباشرة على ترتيب المجموعة، ويزيد من الضغوط قبل انطلاق مواجهات الإياب.
وفي المباراة الأخرى من المجموعة ذاتها، يستضيف النهضة العماني نظيره الريان القطري، الأربعاء، على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، في مواجهة يسعى خلالها الفريق القطري إلى تعويض خسارته أمام التعاون والعودة إلى طريق الانتصارات.
ويملك الريان ثلاث نقاط، جمعها من فوزه في الجولة الأولى، قبل أن يتراجع إلى المركز الثاني بعد خسارته في بريدة، بينما يبحث النهضة عن انتصاره الأول بعدما اكتفى بنقطة واحدة من مباراتيه السابقتين.