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الرياضة رياضة سعودية

الفيحاء يبحث عن نقطة التحول... وديربي سدير اختبار جديد للبرتقالي

الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)
الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)
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الفيحاء يبحث عن نقطة التحول... وديربي سدير اختبار جديد للبرتقالي

الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)
الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)

تُمثّل فترات التوقف الدولي فرصة أمام الأندية التي تعاني من تراجع النتائج لإعادة ترتيب أوراقها، ومعالجة الأخطاء الفنية، والعمل على رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، أملاً في العودة بصورة أفضل مع استئناف المنافسات. لكن الفيحاء، الذي خاض معسكراً إعدادياً خارجياً في هولندا بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، لم ينجح حتى الآن في ترجمة استعداداته إلى نتائج تلبي طموحات جماهيره.

وبدأ الفريق مشواره في الدوري بصورة لم تكن مرضية لأنصاره، إذ اكتفى بتحقيق انتصار وحيد في مبارياته الثماني الأولى، وكان على حساب أبها في المجمعة. ولم تشهد نتائج الفريق التحسن المأمول بعد فترة التوقف، بعدما خسر مباراتين، وتعادل في واحدة، لتتواصل معاناة البرتقالي في البحث عن الاستقرار، واستعادة نغمة الانتصارات.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الفيصلي، السبت المقبل، في «ديربي سدير»، التي يعلّق عليها أنصار الفيحاء آمالاً كبيرة لتكون نقطة التحول في مسيرة الفريق، وبداية مرحلة جديدة يستعيد خلالها توازنه، ويحصد النقاط التي تساعده على التقدم في سلم الترتيب، خصوصاً في ظل حاجة الفريق إلى انتصار يعيد الثقة للمجموعة، ويفتح الباب أمام تصحيح مساره.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول أسباب تراجع النتائج، استبعد البرازيلي هوغو مورا، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» عقب مواجهة الأهلي، أن يكون التوقف الدولي سبباً مباشراً في تعثر الفريق، معتبراً أن السؤال ينطلق من افتراض غير دقيق.

وقال مورا: «عليّ أن أكون حذراً في إجابتي. لا يوجد شيء مختلف، فنحن نعمل بصورة جيدة، لكن النتائج لا تأتي. أعتقد أننا قدمنا مباريات جيدة بعد التوقف، ولا أرى أن فترة التوقف هي السبب».

وأشار المدرب إلى افتقاد الفريق ستة لاعبين مهمين، مؤكداً أن ذلك لا ينبغي أن يؤثر في عزيمة المجموعة، وأضاف: «أكرر أننا نفتقد 6 لاعبين مهمين، لكن ذلك لا يعني أن نخفض رؤوسنا. علينا مواصلة العمل، والعودة إلى حصد النقاط؛ لأن الفيحاء سيعود إلى مكانه الذي يستحقه».

من جانبه، أكد فهد الأنصاري، المدير التنفيذي للفريق، أن الفيحاء لا يزال يحتفظ بهويته الفنية رغم التعثرات الأخيرة، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة أسهمت في تحديد نتائج بعض المواجهات.

وقال الأنصاري: «عندما تواجه فريقاً مثل الأهلي، فإن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. أما مباراة الخليج فكانت حالة استثنائية؛ إذ قدمنا شوطاً أول ممتازاً، قبل أن يتغير الأداء تماماً في الشوط الثاني».

وأضاف: «هناك ظروف تتعلق بالإصابات، والأجواء، لكن عندما أنظر إلى الفريق أرى أن لديه هوية وشكلاً واضحين داخل الملعب. نعم، نحتاج إلى انتصار نبني عليه، ونتمنى أن يتحقق في الجولات المقبلة».

ويحتل الفيحاء المركز الرابع عشر في سلم ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصار واحد، وخمسة تعادلات، مقابل خمس خسائر، خلال 11 مباراة، وسجل لاعبوه 12 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.

وبين تمسك الجهاز الفني بهوية الفريق، وإقراره بضرورة مواصلة العمل، وتأكيد الإدارة حاجته إلى انتصار يعيد الثقة، تبدو مواجهة ديربي سدير محطة مهمة أمام الفيحاء لاختبار قدرته على تحويل قناعاته الفنية إلى نتائج إيجابية، والخروج من دائرة التعثرات نحو مسار أكثر استقراراً.

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ماجد عبد الله (المجمعة)
الرياضة رياضة سعودية

الفيحاء يبحث عن نقطة التحول... وديربي سدير اختبار جديد للبرتقالي

الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)
الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)
TT
TT

الفيحاء يبحث عن نقطة التحول... وديربي سدير اختبار جديد للبرتقالي

الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)
الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)

تُمثّل فترات التوقف الدولي فرصة أمام الأندية التي تعاني من تراجع النتائج لإعادة ترتيب أوراقها، ومعالجة الأخطاء الفنية، والعمل على رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، أملاً في العودة بصورة أفضل مع استئناف المنافسات. لكن الفيحاء، الذي خاض معسكراً إعدادياً خارجياً في هولندا بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، لم ينجح حتى الآن في ترجمة استعداداته إلى نتائج تلبي طموحات جماهيره.

وبدأ الفريق مشواره في الدوري بصورة لم تكن مرضية لأنصاره، إذ اكتفى بتحقيق انتصار وحيد في مبارياته الثماني الأولى، وكان على حساب أبها في المجمعة. ولم تشهد نتائج الفريق التحسن المأمول بعد فترة التوقف، بعدما خسر مباراتين، وتعادل في واحدة، لتتواصل معاناة البرتقالي في البحث عن الاستقرار، واستعادة نغمة الانتصارات.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الفيصلي، السبت المقبل، في «ديربي سدير»، التي يعلّق عليها أنصار الفيحاء آمالاً كبيرة لتكون نقطة التحول في مسيرة الفريق، وبداية مرحلة جديدة يستعيد خلالها توازنه، ويحصد النقاط التي تساعده على التقدم في سلم الترتيب، خصوصاً في ظل حاجة الفريق إلى انتصار يعيد الثقة للمجموعة، ويفتح الباب أمام تصحيح مساره.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول أسباب تراجع النتائج، استبعد البرازيلي هوغو مورا، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» عقب مواجهة الأهلي، أن يكون التوقف الدولي سبباً مباشراً في تعثر الفريق، معتبراً أن السؤال ينطلق من افتراض غير دقيق.

وقال مورا: «عليّ أن أكون حذراً في إجابتي. لا يوجد شيء مختلف، فنحن نعمل بصورة جيدة، لكن النتائج لا تأتي. أعتقد أننا قدمنا مباريات جيدة بعد التوقف، ولا أرى أن فترة التوقف هي السبب».

وأشار المدرب إلى افتقاد الفريق ستة لاعبين مهمين، مؤكداً أن ذلك لا ينبغي أن يؤثر في عزيمة المجموعة، وأضاف: «أكرر أننا نفتقد 6 لاعبين مهمين، لكن ذلك لا يعني أن نخفض رؤوسنا. علينا مواصلة العمل، والعودة إلى حصد النقاط؛ لأن الفيحاء سيعود إلى مكانه الذي يستحقه».

من جانبه، أكد فهد الأنصاري، المدير التنفيذي للفريق، أن الفيحاء لا يزال يحتفظ بهويته الفنية رغم التعثرات الأخيرة، مشيراً إلى أن التفاصيل الصغيرة أسهمت في تحديد نتائج بعض المواجهات.

وقال الأنصاري: «عندما تواجه فريقاً مثل الأهلي، فإن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق. أما مباراة الخليج فكانت حالة استثنائية؛ إذ قدمنا شوطاً أول ممتازاً، قبل أن يتغير الأداء تماماً في الشوط الثاني».

وأضاف: «هناك ظروف تتعلق بالإصابات، والأجواء، لكن عندما أنظر إلى الفريق أرى أن لديه هوية وشكلاً واضحين داخل الملعب. نعم، نحتاج إلى انتصار نبني عليه، ونتمنى أن يتحقق في الجولات المقبلة».

ويحتل الفيحاء المركز الرابع عشر في سلم ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، جمعها من انتصار واحد، وخمسة تعادلات، مقابل خمس خسائر، خلال 11 مباراة، وسجل لاعبوه 12 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 9 أهداف.

وبين تمسك الجهاز الفني بهوية الفريق، وإقراره بضرورة مواصلة العمل، وتأكيد الإدارة حاجته إلى انتصار يعيد الثقة، تبدو مواجهة ديربي سدير محطة مهمة أمام الفيحاء لاختبار قدرته على تحويل قناعاته الفنية إلى نتائج إيجابية، والخروج من دائرة التعثرات نحو مسار أكثر استقراراً.

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الرياضة رياضة سعودية

أبها والفيصلي... مواجهة تستحضر احتجاج الموسم الماضي وصراع الهروب من القاع

سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)
سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)
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أبها والفيصلي... مواجهة تستحضر احتجاج الموسم الماضي وصراع الهروب من القاع

سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)
سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)

تتجدد مواجهة أبها والفيصلي، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء يدخل ضمن حسابات الفريقين الساعيين إلى تحسين موقعهما في سلم الترتيب، ويستعيد في الوقت ذاته واحدة من أبرز القضايا التي جمعت الناديين الموسم الماضي، حين كسب الفيصلي احتجاجه على مشاركة لاعب أبها دامبيلي في منافسات دوري الدرجة الأولى، في قضية انتهت باعتبار أبها خاسراً بنتيجة 3 - 0، ومنحت الفيصلي ثلاث نقاط مؤثرة في سباق الصعود.

وتعود تفاصيل القضية إلى احتجاج الفيصلي على عدم نظامية مشاركة لاعب أبها دامبيلي، وهو الاحتجاج الذي كسبه النادي بعد تأييد لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول استئنافه ضد قرار لجنة الانضباط، وذلك بعد تقديم أدلة جديدة لم تكن قد عُرضت سابقاً على اللجنة.

الفيصلي يسعى للهروب من مراكز الخطر وتعويض خسارته الماضية أمام النصر 3 - 1 (نادي الفيصلي)

وقضى القرار باعتبار أبها خاسراً للمباراة بنتيجة 3 - 0، وتغريمه 37 ألفاً و500 ريال، إلى جانب إيقاف مدير الفريق عبد الله آل مضواح لمدة شهرين. واستفاد الفيصلي من النقاط الثلاث التي عززت موقعه في المركز الثاني، وأسهمت في صعوده المباشر إلى دوري المحترفين إلى جانب أبها، بطل المسابقة.

ورغم اختلاف حسابات الفريقين في الموسم الحالي، فإن المواجهة تأتي في توقيت يبحث فيه الطرفان عن تصحيح المسار، إذ يسعى أبها إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، والابتعاد عن قاع الترتيب، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام نيوم بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يتطلع الفيصلي إلى تعويض خسارته أمام النصر بنتيجة 3 - 1، وحصد النقاط الثلاث التي قد تساعده على الابتعاد عن مراكز الخطر، وتحسين موقعه في سلم الترتيب.

وتُقام المباراة بعد تأجيلها من موعدها السابق، الأحد 11 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة. وأوضحت رابطة الدوري أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة الظروف المتعلقة بالمباراة، ووفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يضمن التعامل مع الظروف الخارجة عن إرادة الأندية، والحفاظ على انتظام المنافسة.

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السعودية تستهل «كأس آسيا 2027» بمواجهة فلسطين في الرياض

«كأس آسيا» ستنطلق في يناير المقبل (الاتحاد الآسيوي)
«كأس آسيا» ستنطلق في يناير المقبل (الاتحاد الآسيوي)
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السعودية تستهل «كأس آسيا 2027» بمواجهة فلسطين في الرياض

«كأس آسيا» ستنطلق في يناير المقبل (الاتحاد الآسيوي)
«كأس آسيا» ستنطلق في يناير المقبل (الاتحاد الآسيوي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن السعودية ستفتتح «كأس آسيا»، العام المقبل، بمواجهة فلسطين في الرياض، في السابع من يناير (كانون الثاني)، بعد تأكيد جدول مباريات البطولة وملاعبها.

وستقام البطولة القارية، التي تضم 24 منتخباً، في الفترة من السابع من يناير إلى الخامس من فبراير (شباط)، إذ من المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية والنهائية في استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض.

ستشهد البطولة 51 مباراة في 8 ملاعب موزعة على 3 مدن سعودية (الاتحاد الآسيوي)

وستشهد البطولة 51 مباراة في 8 ملاعب موزعة على 3 مدن هي الرياض (5 ملاعب) وجدة (ملعبان) والخبر (ملعب واحد).

وتبدأ قطر مشوارها للدفاع عن اللقب بمواجهة تايلاند، في 11 يناير، بينما تستهل اليابان مشوارها باللعب أمام إندونيسيا في اليوم نفسه.

وتلعب كوريا الجنوبية أمام اليمن، وأستراليا ضد سنغافورة، وتلتقي إيران مع الصين في مبارياتها الافتتاحية.

وتنتهي مرحلة المجموعات في 20 يناير، على أن تبدأ مباريات الأدوار الإقصائية في 22 من الشهر نفسه.

وستستضيف السعودية «كأس آسيا»، للمرة الأولى، قبل 7 سنوات من استضافتها «كأس العالم 2034».

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