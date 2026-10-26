أبها والفيصلي... مواجهة تستحضر احتجاج الموسم الماضي وصراع الهروب من القاع

تتجدد مواجهة أبها والفيصلي، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء يدخل ضمن حسابات الفريقين الساعيين إلى تحسين موقعهما في سلم الترتيب، ويستعيد في الوقت ذاته واحدة من أبرز القضايا التي جمعت الناديين الموسم الماضي، حين كسب الفيصلي احتجاجه على مشاركة لاعب أبها دامبيلي في منافسات دوري الدرجة الأولى، في قضية انتهت باعتبار أبها خاسراً بنتيجة 3 - 0، ومنحت الفيصلي ثلاث نقاط مؤثرة في سباق الصعود.

وتعود تفاصيل القضية إلى احتجاج الفيصلي على عدم نظامية مشاركة لاعب أبها دامبيلي، وهو الاحتجاج الذي كسبه النادي بعد تأييد لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول استئنافه ضد قرار لجنة الانضباط، وذلك بعد تقديم أدلة جديدة لم تكن قد عُرضت سابقاً على اللجنة.

الفيصلي يسعى للهروب من مراكز الخطر وتعويض خسارته الماضية أمام النصر 3 - 1 (نادي الفيصلي)

وقضى القرار باعتبار أبها خاسراً للمباراة بنتيجة 3 - 0، وتغريمه 37 ألفاً و500 ريال، إلى جانب إيقاف مدير الفريق عبد الله آل مضواح لمدة شهرين. واستفاد الفيصلي من النقاط الثلاث التي عززت موقعه في المركز الثاني، وأسهمت في صعوده المباشر إلى دوري المحترفين إلى جانب أبها، بطل المسابقة.

ورغم اختلاف حسابات الفريقين في الموسم الحالي، فإن المواجهة تأتي في توقيت يبحث فيه الطرفان عن تصحيح المسار، إذ يسعى أبها إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، والابتعاد عن قاع الترتيب، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام نيوم بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يتطلع الفيصلي إلى تعويض خسارته أمام النصر بنتيجة 3 - 1، وحصد النقاط الثلاث التي قد تساعده على الابتعاد عن مراكز الخطر، وتحسين موقعه في سلم الترتيب.

وتُقام المباراة بعد تأجيلها من موعدها السابق، الأحد 11 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة. وأوضحت رابطة الدوري أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة الظروف المتعلقة بالمباراة، ووفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يضمن التعامل مع الظروف الخارجة عن إرادة الأندية، والحفاظ على انتظام المنافسة.