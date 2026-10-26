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الرياضة رياضة سعودية

أبها والفيصلي... مواجهة تستحضر احتجاج الموسم الماضي وصراع الهروب من القاع

سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)
سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)
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TT

أبها والفيصلي... مواجهة تستحضر احتجاج الموسم الماضي وصراع الهروب من القاع

سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)
سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)

تتجدد مواجهة أبها والفيصلي، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء يدخل ضمن حسابات الفريقين الساعيين إلى تحسين موقعهما في سلم الترتيب، ويستعيد في الوقت ذاته واحدة من أبرز القضايا التي جمعت الناديين الموسم الماضي، حين كسب الفيصلي احتجاجه على مشاركة لاعب أبها دامبيلي في منافسات دوري الدرجة الأولى، في قضية انتهت باعتبار أبها خاسراً بنتيجة 3 - 0، ومنحت الفيصلي ثلاث نقاط مؤثرة في سباق الصعود.

وتعود تفاصيل القضية إلى احتجاج الفيصلي على عدم نظامية مشاركة لاعب أبها دامبيلي، وهو الاحتجاج الذي كسبه النادي بعد تأييد لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول استئنافه ضد قرار لجنة الانضباط، وذلك بعد تقديم أدلة جديدة لم تكن قد عُرضت سابقاً على اللجنة.

الفيصلي يسعى للهروب من مراكز الخطر وتعويض خسارته الماضية أمام النصر 3 - 1 (نادي الفيصلي)

وقضى القرار باعتبار أبها خاسراً للمباراة بنتيجة 3 - 0، وتغريمه 37 ألفاً و500 ريال، إلى جانب إيقاف مدير الفريق عبد الله آل مضواح لمدة شهرين. واستفاد الفيصلي من النقاط الثلاث التي عززت موقعه في المركز الثاني، وأسهمت في صعوده المباشر إلى دوري المحترفين إلى جانب أبها، بطل المسابقة.

ورغم اختلاف حسابات الفريقين في الموسم الحالي، فإن المواجهة تأتي في توقيت يبحث فيه الطرفان عن تصحيح المسار، إذ يسعى أبها إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، والابتعاد عن قاع الترتيب، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام نيوم بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يتطلع الفيصلي إلى تعويض خسارته أمام النصر بنتيجة 3 - 1، وحصد النقاط الثلاث التي قد تساعده على الابتعاد عن مراكز الخطر، وتحسين موقعه في سلم الترتيب.

وتُقام المباراة بعد تأجيلها من موعدها السابق، الأحد 11 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة. وأوضحت رابطة الدوري أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة الظروف المتعلقة بالمباراة، ووفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يضمن التعامل مع الظروف الخارجة عن إرادة الأندية، والحفاظ على انتظام المنافسة.

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الرياضة رياضة سعودية

أبها والفيصلي... مواجهة تستحضر احتجاج الموسم الماضي وصراع الهروب من القاع

سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)
سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)
TT
TT

أبها والفيصلي... مواجهة تستحضر احتجاج الموسم الماضي وصراع الهروب من القاع

سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)
سيكون لقاء أبها والفيصلي غداً الثلاثاء من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين (نادي أبها)

تتجدد مواجهة أبها والفيصلي، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء يدخل ضمن حسابات الفريقين الساعيين إلى تحسين موقعهما في سلم الترتيب، ويستعيد في الوقت ذاته واحدة من أبرز القضايا التي جمعت الناديين الموسم الماضي، حين كسب الفيصلي احتجاجه على مشاركة لاعب أبها دامبيلي في منافسات دوري الدرجة الأولى، في قضية انتهت باعتبار أبها خاسراً بنتيجة 3 - 0، ومنحت الفيصلي ثلاث نقاط مؤثرة في سباق الصعود.

وتعود تفاصيل القضية إلى احتجاج الفيصلي على عدم نظامية مشاركة لاعب أبها دامبيلي، وهو الاحتجاج الذي كسبه النادي بعد تأييد لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول استئنافه ضد قرار لجنة الانضباط، وذلك بعد تقديم أدلة جديدة لم تكن قد عُرضت سابقاً على اللجنة.

الفيصلي يسعى للهروب من مراكز الخطر وتعويض خسارته الماضية أمام النصر 3 - 1 (نادي الفيصلي)

وقضى القرار باعتبار أبها خاسراً للمباراة بنتيجة 3 - 0، وتغريمه 37 ألفاً و500 ريال، إلى جانب إيقاف مدير الفريق عبد الله آل مضواح لمدة شهرين. واستفاد الفيصلي من النقاط الثلاث التي عززت موقعه في المركز الثاني، وأسهمت في صعوده المباشر إلى دوري المحترفين إلى جانب أبها، بطل المسابقة.

ورغم اختلاف حسابات الفريقين في الموسم الحالي، فإن المواجهة تأتي في توقيت يبحث فيه الطرفان عن تصحيح المسار، إذ يسعى أبها إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، والابتعاد عن قاع الترتيب، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام نيوم بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يتطلع الفيصلي إلى تعويض خسارته أمام النصر بنتيجة 3 - 1، وحصد النقاط الثلاث التي قد تساعده على الابتعاد عن مراكز الخطر، وتحسين موقعه في سلم الترتيب.

وتُقام المباراة بعد تأجيلها من موعدها السابق، الأحد 11 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة. وأوضحت رابطة الدوري أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة الظروف المتعلقة بالمباراة، ووفق الإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يضمن التعامل مع الظروف الخارجة عن إرادة الأندية، والحفاظ على انتظام المنافسة.

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رياضة رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

السعودية تستهل «كأس آسيا 2027» بمواجهة فلسطين في الرياض

«كأس آسيا» ستنطلق في يناير المقبل (الاتحاد الآسيوي)
«كأس آسيا» ستنطلق في يناير المقبل (الاتحاد الآسيوي)
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السعودية تستهل «كأس آسيا 2027» بمواجهة فلسطين في الرياض

«كأس آسيا» ستنطلق في يناير المقبل (الاتحاد الآسيوي)
«كأس آسيا» ستنطلق في يناير المقبل (الاتحاد الآسيوي)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن السعودية ستفتتح «كأس آسيا»، العام المقبل، بمواجهة فلسطين في الرياض، في السابع من يناير (كانون الثاني)، بعد تأكيد جدول مباريات البطولة وملاعبها.

وستقام البطولة القارية، التي تضم 24 منتخباً، في الفترة من السابع من يناير إلى الخامس من فبراير (شباط)، إذ من المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية والنهائية في استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض.

ستشهد البطولة 51 مباراة في 8 ملاعب موزعة على 3 مدن سعودية (الاتحاد الآسيوي)

وستشهد البطولة 51 مباراة في 8 ملاعب موزعة على 3 مدن هي الرياض (5 ملاعب) وجدة (ملعبان) والخبر (ملعب واحد).

وتبدأ قطر مشوارها للدفاع عن اللقب بمواجهة تايلاند، في 11 يناير، بينما تستهل اليابان مشوارها باللعب أمام إندونيسيا في اليوم نفسه.

وتلعب كوريا الجنوبية أمام اليمن، وأستراليا ضد سنغافورة، وتلتقي إيران مع الصين في مبارياتها الافتتاحية.

وتنتهي مرحلة المجموعات في 20 يناير، على أن تبدأ مباريات الأدوار الإقصائية في 22 من الشهر نفسه.

وستستضيف السعودية «كأس آسيا»، للمرة الأولى، قبل 7 سنوات من استضافتها «كأس العالم 2034».

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الرياضة رياضة سعودية

كانيلو يصل الرياض… ومبيلي يقف بينه وبين عرش العالم

وصول نجم الملاكمة المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز إلى العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
وصول نجم الملاكمة المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز إلى العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
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TT

كانيلو يصل الرياض… ومبيلي يقف بينه وبين عرش العالم

وصول نجم الملاكمة المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز إلى العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
وصول نجم الملاكمة المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز إلى العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

وصل نجم الملاكمة المكسيكي ساول «كانيلو» ألفاريز إلى العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة أمام الفرنسي الكاميروني كريستيان مبيلي، السبت المقبل، على لقب المجلس العالمي للملاكمة «دبليو بي سي» لوزن فوق المتوسط، ضمن الحدث العالمي «المكسيك ضد العالم»، الذي تستضيفه حلبة «ذا فينيو»، ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم الرياض.

وكان في استقبال كانيلو لدى وصوله المهندس فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، في وقت بدأت فيه العاصمة السعودية استقبال أبرز نجوم الملاكمة المشاركين في الحدث، الذي يقام يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ورافق النجم المكسيكي عدد من الملاكمين المشاركين في النزالات، بينهم مواطنوه كارلوس إميليانو، ومانويل روخو سالسيدو، ورافاييل إسبينوزا زيبيدا، وخايمي مونغيا، إلى جانب الملاكم السعودي سلطان المحمد، كما وصل الأوكراني ألكسندر أوزيك لحضور الحدث العالمي.

وجاء وصول كانيلو بعد أن سبقه منافسه مبيلي إلى الرياض، تمهيداً لمواجهة تجمع اثنين من أبرز نجوم الملاكمة العالمية، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، إذ يسعى النجم المكسيكي إلى استعادة لقب العالم، فيما يتطلع مبيلي إلى الدفاع عن لقبه أمام أحد أكثر الملاكمين شهرة وإنجازاً في تاريخ اللعبة.

كانيلو في حديثه لوسائل الإعلام (الشرق الأوسط)

ويعود كانيلو إلى الحلبة للمرة الأولى منذ مواجهته الأميركي تيرينس كروفورد في سبتمبر (أيلول) 2025، واضعاً نصب عينيه استعادة موقعه على قمة وزن فوق المتوسط، مستنداً إلى مسيرة حافلة توج خلالها بألقاب عالمية في أربع فئات وزنية مختلفة.

من جانبه، تحدث الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز لوسائل الإعلام بعد وصوله للعاصمة الرياض، وقال: بأن المملكة العربية السعودية قدمت الكثير لرياضة الملاكمة وجعلتها في مكانة أكبر بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مشيراً إلى أن المستشار تركي آل الشيخ طوّر رياضة الملاكمة للأفضل، وأضاف: سعيد جداً لوجودي اليوم في الرياض من أجل نزال يوم السبت، وأنا مستعد تماماً لهذا النزال وطموحي تحقيقه اللقب.

ومضى في حديثه: أرى أن مدينة الرياض جميلة، سمعت الكثير في الإعلام لكنني قررت الذهاب للرياض للفوز بالنزال، أنا أشعر بالأمان وكأنني في بلدي

وعن استعداداته، كشف: أقمت معسكراً في إسبانيا لمدة شهرين وكان معسكراً ناجحاً.

واختتم كانيلو حديثه: أشعر وكأني في بلدي، أشكر الجماهير السعودية والمكسيكية على مساندتهم لي، لا يوجد لدي ما أثبته، أريد فقط الفوز باللقب مرة أخرى.

في المقابل، يدخل مبيلي المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم، معتمداً على أسلوبه الهجومي وقدرته على فرض الضغط المتواصل على منافسيه، ما يمنح النزال أهمية خاصة في ظل اختلاف أسلوبي الملاكمين وطموحهما إلى حسم الصراع على اللقب العالمي.

وتتزامن هذه الاستعدادات مع اقتراب انطلاق أسبوع الملاكمة في الرياض، الذي يشهد برنامجاً من الفعاليات واللقاءات الإعلامية، يبدأ بالظهور الرسمي للملاكمين الأربعاء، يليه المؤتمر الصحافي الخميس، ثم مراسم الوزن الرسمية الجمعة، وصولاً إلى ليلة النزالات الكبرى السبت.

ويضم الحدث سلسلة من المواجهات التي تجمع نجوم الملاكمة المكسيكية بمنافسين من مختلف أنحاء العالم، أبرزها نزال المكسيكي خايمي مونغيا أمام الروسي نيكيتا زون في وزن فوق المتوسط، ومواجهة المكسيكي رافاييل إسبينوزا أمام النيكاراغوي ريكاردو بلاندون على لقب منظمة الملاكمة العالمية «دبليو بي أو» لوزن الريشة.

العديد من وسائل الإعلام تلتقي الملاكم المكسيكي كانيلو (الشرق الأوسط)

كما يلتقي المكسيكي ديفيد بيكاسو مع الفلبيني كارل مارتن في وزن فوق الديك، فيما يواجه الياباني ريتو تسوتسومي المكسيكي رايموندو روخاس في وزن فوق الريشة.

وتشهد النزالات حضوراً سعودياً من خلال الملاكم سلطان المحمد، الذي يواجه المكسيكي إيريك فيليغاس في وزن فوق الريشة، ضمن مشاركة تسعى إلى إبراز المواهب السعودية أمام أسماء دولية.

وتتضمن بقية المواجهات نزال الكازاخستاني بيك نورماغانبيت أمام المكسيكي ماركوس فاسكيز في وزن فوق المتوسط، والروماني فلافيوس بيا أمام المكسيكي كارلوس إميليانو في الوزن المتوسط، إضافة إلى مواجهة الكوبي برايان ليون مع المكسيكي هيكتور أغيري في وزن فوق المتوسط.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة الرئيسية بين كانيلو ومبيلي، التي تمثل أبرز أحداث أسبوع الملاكمة في الرياض، في ظل سعي النجم المكسيكي إلى استعادة اللقب العالمي، وطموح منافسه إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم.

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