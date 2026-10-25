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الأهلي ينتعش بعودة جالينو وميندي قبل موقعة «الغرافة»

جالينو خلال التدريبات (النادي الأهلي)
جالينو خلال التدريبات (النادي الأهلي)
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الأهلي ينتعش بعودة جالينو وميندي قبل موقعة «الغرافة»

جالينو خلال التدريبات (النادي الأهلي)
جالينو خلال التدريبات (النادي الأهلي)

تنفّس الجهاز الفني لفريق الأهلي الصعداء، بعد عودة الحارس السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي جالينو إلى التدريبات الجماعية، في تطور إيجابي يعزز الخيارات الفنية للفريق قبل مواجهته المرتقبة أمام الغرافة القطري الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت تدريبات الأهلي مشاركة الثنائي مع بقية زملائهما، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، في خطوة تمنح الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارينو بوسيتش دفعة معنوية وفنية مهمة، خصوصاً في ظل ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات المحلية والقارية.

وتكتسب عودة ميندي أهمية خاصة في ظل المخاوف التي أحاطت بمركز حراسة المرمى خلال الفترة الماضية، إذ يمثل الحارس السنغالي أحد أبرز عناصر الخبرة في التشكيلة الأهلاوية، لما يمتلكه من حضور قيادي وقدرات فنية تمنح الخط الخلفي مزيداً من الثقة والاستقرار.

وفي المقابل، تمثل عودة جالينو إضافة مهمة للخيارات الهجومية، نظراً لما يتمتع به اللاعب البرازيلي من سرعة ومهارة في المواجهات الفردية، فضلاً عن قدرته على صناعة الفرص وتهديد مرمى المنافسين، وهو ما يمنح المدرب حلولاً إضافية في الأطراف الهجومية.

وتأتي هذه التطورات في توقيت مهم بالنسبة للأهلي، الذي يسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حضوره في البطولة القارية، مستفيداً من التحسن الذي طرأ على أجواء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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النادي الأهلي السعودي دوري أبطال آسيا السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي ينتعش بعودة جالينو وميندي قبل موقعة «الغرافة»

جالينو خلال التدريبات (النادي الأهلي)
جالينو خلال التدريبات (النادي الأهلي)
TT
TT

الأهلي ينتعش بعودة جالينو وميندي قبل موقعة «الغرافة»

جالينو خلال التدريبات (النادي الأهلي)
جالينو خلال التدريبات (النادي الأهلي)

تنفّس الجهاز الفني لفريق الأهلي الصعداء، بعد عودة الحارس السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي جالينو إلى التدريبات الجماعية، في تطور إيجابي يعزز الخيارات الفنية للفريق قبل مواجهته المرتقبة أمام الغرافة القطري الاثنين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت تدريبات الأهلي مشاركة الثنائي مع بقية زملائهما، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، في خطوة تمنح الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارينو بوسيتش دفعة معنوية وفنية مهمة، خصوصاً في ظل ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات المحلية والقارية.

وتكتسب عودة ميندي أهمية خاصة في ظل المخاوف التي أحاطت بمركز حراسة المرمى خلال الفترة الماضية، إذ يمثل الحارس السنغالي أحد أبرز عناصر الخبرة في التشكيلة الأهلاوية، لما يمتلكه من حضور قيادي وقدرات فنية تمنح الخط الخلفي مزيداً من الثقة والاستقرار.

وفي المقابل، تمثل عودة جالينو إضافة مهمة للخيارات الهجومية، نظراً لما يتمتع به اللاعب البرازيلي من سرعة ومهارة في المواجهات الفردية، فضلاً عن قدرته على صناعة الفرص وتهديد مرمى المنافسين، وهو ما يمنح المدرب حلولاً إضافية في الأطراف الهجومية.

وتأتي هذه التطورات في توقيت مهم بالنسبة للأهلي، الذي يسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حضوره في البطولة القارية، مستفيداً من التحسن الذي طرأ على أجواء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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النادي الأهلي السعودي دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رازفان لـ«الشرق الأوسط»: الهلال أنهى احتكار «أندية الشرق» للقب الآسيوي

رازفان خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
رازفان خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
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رازفان لـ«الشرق الأوسط»: الهلال أنهى احتكار «أندية الشرق» للقب الآسيوي

رازفان خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
رازفان خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

قال الروماني رازفان لوشيسكو مدرب السد القطري إن فريقه سيواجه منافساً صعباً حينما يلتقي القادسية في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأضاف رازفان في المؤتمر الصحافي: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق متطور وقوي، ونهدف إلى تحقيق أول فوز في هذه المنافسات. لدينا الرغبة في أن نحقق نتيجة إيجابية ونعرف قيمة منافسنا. تابعت هذا الفريق وحللت أداءه، لكن الأهم أن نكون جاهزين لهذه المباراة».

وزاد بالقول: «يجب أن نكون مستعدين فعلياً. أعرف أجواء المنافسة في دوري أبطال آسيا، ولا توجد مباراة يمكن اعتبارها سهلة».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول تجربته في دوري أبطال آسيا وقد حمل كأسها سابقاً، قال: «ظل دوري أبطال آسيا لفترة ليست وجيزة تحت سيطرة أندية شرق آسيا، ومن ثم عاد الهلال السعودي وحقق اللقب، وتشرفت بكوني حققت اللقب معه، وبعد ذلك ارتفعت حدة المنافسة وبرز أبطال أيضاً في غرب آسيا؛ ولذا أفضل الفرق وأفضل اللاعبين في القارة يوجدون هنا للمنافسة مع ارتفاع حدة المنافسة فيها».

وعن الغيابات التي يعاني منها السد، رد رازفان: «مع ضغط المباريات والإصابات، هناك أيضاً حالات إرهاق نتيجة هذا الضغط من المباريات؛ ولذا يجب أن يكون هناك توزيع للجهد ووفرة في العناصر للمنافسة في كل التحديات. نادي السد دائماً يعيش تحت الضغط؛ لأنه من الفرق الكبيرة والتي حققت اللقب القاري؛ ولذا هو مطالب بأن ينافس في كل البطولات، وهذا هو الشيء الذي تشترك فيه الأندية الكبيرة، وهو الضغط الدائم لتحقيق المنجزات».

من جانبه، قال طارق سلمان لاعب السد القطري في المؤتمر الصحافي: «سنواجه فريق القادسية الكبير والمتطور والذي بات من أفضل الفرق، ونسعى لتقديم مستوى قوي أمامه ونسعد جماهير السد».

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الكرة السعودي»: استكملنا الإجراءات لاستقبال «الوصل الإماراتي»... وسنحفظ حقوق النصر

الاتحاد السعودي أكد التنسيق مع نظيره الإماراتي ونادي الوصل وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات وجاهزية استقبال البعثة (الشرق الأوسط)
الاتحاد السعودي أكد التنسيق مع نظيره الإماراتي ونادي الوصل وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات وجاهزية استقبال البعثة (الشرق الأوسط)
TT
TT

«الكرة السعودي»: استكملنا الإجراءات لاستقبال «الوصل الإماراتي»... وسنحفظ حقوق النصر

الاتحاد السعودي أكد التنسيق مع نظيره الإماراتي ونادي الوصل وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات وجاهزية استقبال البعثة (الشرق الأوسط)
الاتحاد السعودي أكد التنسيق مع نظيره الإماراتي ونادي الوصل وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات وجاهزية استقبال البعثة (الشرق الأوسط)

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة نادي الوصل الإماراتي، استعداداً لمواجهة النصر ضمن منافسات مرحلة الدوري لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، وذلك على خلفية قرار إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل المباراة.

وأوضح الاتحاد السعودي، في بيان صحافي، أنه عمل بالتنسيق مع نادي النصر والجهات ذات العلاقة على استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة نادي الوصل، بما في ذلك إصدار تصاريح الطيران، وتوفير كافة المتطلبات التنظيمية واللوجستية، وإشعار الاتحاد الآسيوي بذلك عبر مخاطبات رسمية، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ونادي الوصل، وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات وجاهزية استقبال البعثة.

وأضاف أن مراقب المباراة وطاقم الحكام المكلف بإدارتها وصلا إلى الرياض في وقت سابق، استعداداً لإقامة المواجهة وفق موعدها المحدد، بما يؤكد اكتمال الترتيبات المتعلقة باستضافة المباراة.

وجدّد الاتحاد السعودي لكرة القدم تأكيده تقديم الدعم الكامل لنادي النصر وجميع الأندية السعودية المشاركة في المنافسات الخارجية، واستعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في أي إجراءات نظامية تتخذها الأندية لحفظ حقوقها.

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دوري أبطال آسيا السعودية