فيسينغ: نبحث عن انطلاقتنا الآسيوية أمام نفيتشي لتعويض خسائر البداية

أكد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، أهمية تحقيق الفوز على نفيتشي الأوزبكي، الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، لتعويض النقاط التي أهدرها الفريق في الجولتين الماضيتين، موضحاً أن ضغط المباريات يستدعي تدوير اللاعبين وإجراء تغييرات على التشكيلة بما يتناسب مع المتطلبات الفنية لكل مواجهة.

وقال فيسينغ، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «أسلوب اللعب الذي نعتمده يتطلب التدوير بين اللاعبين لمساعدتهم على التكيّف مع المتطلبات الفنية لكل مباراة، والأجواء لن تشكل عائقاً أمامنا؛ فهي أمر طبيعي يتعين علينا التعامل معه، مع التركيز على تحقيق الفوز».

وأضاف: «نسعى إلى الفوز في مباراة الغد لتعويض النقاط التي فقدناها في المباراتين الماضيتين، ومواصلة مشوارنا في البطولة».

وأشاد المدرب الألماني بمستوى نفيتشي الأوزبكي، موضحاً أنه فريق جيد يتصدر الدوري المحلي في بلاده، ويقدم مستويات مميزة، إلى جانب امتلاكه فاعلية هجومية واضحة، ما يتطلب من الاتحاد التعامل مع المواجهة بتركيز كبير.

من جانبه، أكد الصربي بريدراغ رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، أن الفريق يعمل على التكيّف مع ضغط المباريات، ورفع جاهزيته البدنية والفنية، سعياً إلى استعادة مستواه وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة القارية.

وقال رايكوفيتش: «لم تكن بدايتنا في البطولة بالمستوى المأمول، وسنعمل على أن تكون مباراة الغد انطلاقتنا الحقيقية فيها».