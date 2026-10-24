نيوم يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في أبها

استعاد نيوم نغمة الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين، بفوزه المقنع على أبها 2 - 0 في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 من البطولة.

وفي الجولات الثلاث الماضية، تعادل نيوم مع الحزم، وخسر من الاتفاق والنصر توالياً، لكنه نجح في استرداد طموحاته للمنافسة على مركز متقدم بين الكبار هذا الموسم.

وسجل الجزائري سعيد بن رحمة هدف التقدم لنيوم في الدقيقة الـ15، من تمريرة الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم الفريق، الذي سجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ50، وأيضاً من تمريرة بن رحمة.

ورفع نيوم رصيده بهذا الفوز إلى 19 نقطة في المركز السادس، لينهي سلسلة النتائج السلبية التي بدأت بالتعادل مع الحزم، ثم الخسارة من الاتفاق وأخيراً من النصر، حامل اللقب. أما أبها الصاعد حديثاً فلا يزال يعاني على مستوى النتائج، ويحتل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.