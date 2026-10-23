السفري لـ«الشرق الأوسط»: ضغط المباريات أثّر علينا

أكد عبد الرحمن السفري، لاعب «الفيصلي»، أن فريقه كان يطمح لحصد النقاط الثلاث أمام «النصر»، لكنه لم يوفَّق في تحقيق هدفه، مشيراً إلى أن ضغط المباريات والإصابات أثّرا في جاهزية الفريق.

وقال السفري، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا بعض الإصابات في صفوف الفريق، كما نخوض مباراة كل 3 أيام، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على اللاعبين. كنا نطمح لتحقيق النقاط الثلاث أمام (النصر)، لكننا لم ننجح في ذلك».

️| عبدالرحمن السفري لاعب فريق #الفيصلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-لدينا بعض الإصابات في صفوفنا، ونلعب مباراة كل 3 أيام، كنا نطمح لتحقيق النقاط الثلاث، لكننا لم ننجح، ونعد جماهيرنا بالتعويض والفوز في المباراة المقبلة.#الفيصلي_النصر #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/WgiVPFUXRN — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 23, 2026

وأضاف: «زملائي لم يقصّروا خلال المباراة، وقدّموا كل ما لديهم، والحمد لله على كل حال. نَعِد جماهيرنا بالتعويض وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام (الفيحاء)».