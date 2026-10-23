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السفري لـ«الشرق الأوسط»: ضغط المباريات أثّر علينا

من مباراة «الفيصلي» و«النصر» ضمن «الدوري السعودي» (تصوير: عبد العزيز النومان)
من مباراة «الفيصلي» و«النصر» ضمن «الدوري السعودي» (تصوير: عبد العزيز النومان)
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السفري لـ«الشرق الأوسط»: ضغط المباريات أثّر علينا

من مباراة «الفيصلي» و«النصر» ضمن «الدوري السعودي» (تصوير: عبد العزيز النومان)
من مباراة «الفيصلي» و«النصر» ضمن «الدوري السعودي» (تصوير: عبد العزيز النومان)

أكد عبد الرحمن السفري، لاعب «الفيصلي»، أن فريقه كان يطمح لحصد النقاط الثلاث أمام «النصر»، لكنه لم يوفَّق في تحقيق هدفه، مشيراً إلى أن ضغط المباريات والإصابات أثّرا في جاهزية الفريق.

وقال السفري، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا بعض الإصابات في صفوف الفريق، كما نخوض مباراة كل 3 أيام، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على اللاعبين. كنا نطمح لتحقيق النقاط الثلاث أمام (النصر)، لكننا لم ننجح في ذلك».

وأضاف: «زملائي لم يقصّروا خلال المباراة، وقدّموا كل ما لديهم، والحمد لله على كل حال. نَعِد جماهيرنا بالتعويض وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام (الفيحاء)».

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السفري لـ«الشرق الأوسط»: ضغط المباريات أثّر علينا

من مباراة «الفيصلي» و«النصر» ضمن «الدوري السعودي» (تصوير: عبد العزيز النومان)
من مباراة «الفيصلي» و«النصر» ضمن «الدوري السعودي» (تصوير: عبد العزيز النومان)
TT
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السفري لـ«الشرق الأوسط»: ضغط المباريات أثّر علينا

من مباراة «الفيصلي» و«النصر» ضمن «الدوري السعودي» (تصوير: عبد العزيز النومان)
من مباراة «الفيصلي» و«النصر» ضمن «الدوري السعودي» (تصوير: عبد العزيز النومان)

أكد عبد الرحمن السفري، لاعب «الفيصلي»، أن فريقه كان يطمح لحصد النقاط الثلاث أمام «النصر»، لكنه لم يوفَّق في تحقيق هدفه، مشيراً إلى أن ضغط المباريات والإصابات أثّرا في جاهزية الفريق.

وقال السفري، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا بعض الإصابات في صفوف الفريق، كما نخوض مباراة كل 3 أيام، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً على اللاعبين. كنا نطمح لتحقيق النقاط الثلاث أمام (النصر)، لكننا لم ننجح في ذلك».

وأضاف: «زملائي لم يقصّروا خلال المباراة، وقدّموا كل ما لديهم، والحمد لله على كل حال. نَعِد جماهيرنا بالتعويض وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام (الفيحاء)».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يعبر منعطف الدرعية بثنائية إلينيخينا وفينالدوم

إلينيخينا محتفلاً بالهدف (تصوير: علي خمج)
إلينيخينا محتفلاً بالهدف (تصوير: علي خمج)
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الاتحاد يعبر منعطف الدرعية بثنائية إلينيخينا وفينالدوم

إلينيخينا محتفلاً بالهدف (تصوير: علي خمج)
إلينيخينا محتفلاً بالهدف (تصوير: علي خمج)

واصل الاتحاد جهوده الحثيثة للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد فوزه المقنع على الدرعية بثنائية ضمن الجولة الـ11 من البطولة.

وسجل النيجيري جورج إلينيخينا هدف التقدم للاتحاد في الدقيقة 30، ثم أضاف الهولندي جورجينيو فينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

ورفع الاتحاد رصيده بهذا الفوز إلى 23 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن القادسية المتصدر والنصر والوصيف، ونقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث، قبل اكتمال منافسات الجولة.

في المقابل فإن الدرعية، الصاعد حديثاً لدوري المحترفين هذا الموسم، تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف عن الاتفاق السابع.

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الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

باتشيكو حارس «الفيصلي»: الحَكم ليس سبب خسارتنا

دفاع «الفيصلي» وجد صعوبة في الحد من خطورة رونالدو (تصوير: عبد العزيز النومان)
دفاع «الفيصلي» وجد صعوبة في الحد من خطورة رونالدو (تصوير: عبد العزيز النومان)
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باتشيكو حارس «الفيصلي»: الحَكم ليس سبب خسارتنا

دفاع «الفيصلي» وجد صعوبة في الحد من خطورة رونالدو (تصوير: عبد العزيز النومان)
دفاع «الفيصلي» وجد صعوبة في الحد من خطورة رونالدو (تصوير: عبد العزيز النومان)

قال الإسباني فرناندو باتشيكو، حارس مرمى «الفيصلي»، إن فريقه مطالَب بتجاوز نتيجة مباراة «النصر» والتركيز على الاستحقاقات المقبلة.

وأكد باتشيكو، في حديثه لوسائل الإعلام، عقب المواجهة: «كانت مباراة صعبة للغاية، حاولنا تحقيق النقاط الثلاث، لكننا واجهنا مُنافساً قوياً جداً. قاتلنا وبذلنا كل ما في وسعنا، والآن علينا الاستعداد للمباراة المقبلة».

وفيما يتعلق باعتراضات لاعبي «الفيصلي» على بعض القرارات التحكيمية، فقد رفض الحارس الإسباني تحميل الحَكم مسؤولية الخسارة، موضحاً أن موقعه داخل الملعب لا يسمح له بتقييم جميع الحالات بصورة دقيقة، نظراً لابتعاده عن كثير من اللقطات.

وأوضح باتشيكو: «مِن موقعي في حراسة المرمى، يصعب عليَّ الحكم على القرارات التحكيمية؛ لأنني أكون بعيداً عن كثير من الحالات. بالتأكيد، كانت هناك مواقف ربما لم تكن القرارات فيها لمصلحتنا، لكنني أعتقد أن الخسارة لا علاقة لها بالحَكم».

وفي جانب آخر، كشف حارس «الفيصلي» عن طبيعة الحديث الذي جمعه بالثنائي جواو وكوستا، عقب نهاية المباراة، مشيراً إلى أن معرفته بهما تعود إلى فترة احترافهم في إسبانيا، حيث أمضوا سنوات طويلة قبل أن تجمعهم تجربتهم الحالية في «الدوري السعودي».

وقال باتشيكو: «هما صديقان لي، ونعرف بعضنا منذ فترة وجودنا في إسبانيا، حيث لعبنا هناك لسنوات طويلة. كنا نتبادل الحديث عن تجربتنا الحالية في (الدوري السعودي)».

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