باتشيكو حارس «الفيصلي»: الحَكم ليس سبب خسارتنا

قال الإسباني فرناندو باتشيكو، حارس مرمى «الفيصلي»، إن فريقه مطالَب بتجاوز نتيجة مباراة «النصر» والتركيز على الاستحقاقات المقبلة.

وأكد باتشيكو، في حديثه لوسائل الإعلام، عقب المواجهة: «كانت مباراة صعبة للغاية، حاولنا تحقيق النقاط الثلاث، لكننا واجهنا مُنافساً قوياً جداً. قاتلنا وبذلنا كل ما في وسعنا، والآن علينا الاستعداد للمباراة المقبلة».

وفيما يتعلق باعتراضات لاعبي «الفيصلي» على بعض القرارات التحكيمية، فقد رفض الحارس الإسباني تحميل الحَكم مسؤولية الخسارة، موضحاً أن موقعه داخل الملعب لا يسمح له بتقييم جميع الحالات بصورة دقيقة، نظراً لابتعاده عن كثير من اللقطات.

️| فيرناندو باتشيكو لاعب فريق #الفيصلي في حديثه لوسائل الإعلام:-كانت مباراة صعبة للغاية، حاول فريقنا تحقيق النقاط الثلاث، لكننا واجهنا منافساً قوياً جداً، قاتلنا وبذلنا ما بوسعنا، والآن علينا الاستعداد للمباراة المقبلة.#الفيصلي_النصر #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/4D94kjzzOs — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 23, 2026

وأوضح باتشيكو: «مِن موقعي في حراسة المرمى، يصعب عليَّ الحكم على القرارات التحكيمية؛ لأنني أكون بعيداً عن كثير من الحالات. بالتأكيد، كانت هناك مواقف ربما لم تكن القرارات فيها لمصلحتنا، لكنني أعتقد أن الخسارة لا علاقة لها بالحَكم».

وفي جانب آخر، كشف حارس «الفيصلي» عن طبيعة الحديث الذي جمعه بالثنائي جواو وكوستا، عقب نهاية المباراة، مشيراً إلى أن معرفته بهما تعود إلى فترة احترافهم في إسبانيا، حيث أمضوا سنوات طويلة قبل أن تجمعهم تجربتهم الحالية في «الدوري السعودي».

وقال باتشيكو: «هما صديقان لي، ونعرف بعضنا منذ فترة وجودنا في إسبانيا، حيث لعبنا هناك لسنوات طويلة. كنا نتبادل الحديث عن تجربتنا الحالية في (الدوري السعودي)».