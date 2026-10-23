رونالدو يقود النصر لفوز مثير على الفيصلي بثلاثية

رفع فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية رصيده في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة (ناغويا 2026) التي تُختتم السبت، إلى 17 ميدالية (8 ذهبيات، و8 فضيات، وبرونزية واحدة)، بعد أن أضاف 6 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتين) في منافسات الجمعة.

وانتزع لاعب فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية، بدر بن علي، الميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة، بعد تحقيقه المركز الأول بمسافة 17.08 م، مسجلاً رقماً قياسياً آسيوياً جديداً.

وفي سباق 200 م، تُوّج علي النخلي بالميدالية الذهبية، عقب تصدره السباق بزمن 23.32 ثانية، محطماً الرقم القياسي للدورة.

وأضاف مشعل محوطان الذهبية الثالثة للأخضر، بعد فوزه بالمركز الأول في سباق 1500 م (T20)، بزمن 3:51.03 دقيقة، محطماً الرقم القياسي للدورة.

واختتم نايف المسرحي سلسلة الذهبيات السعودية في منافسات الجمعة، بتحقيق المركز الأول في سباق 100 م (T44)، بزمن 11.15 ثانية، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً للدورة.

وفي منافسات سباق 400 م (T64)، أحرز نور الصناع الميدالية الفضية بعد تحقيقه المركز الثاني بزمن 53.13 ثانية.

كما تُوّج محمد القحطاني بالميدالية الفضية في سباق 100 م (T72)، بعد حلوله ثانياً بزمن 16.58 ثانية، مسجلاً أفضل زمن شخصي له، بعدما كان قد تصدّر مجموعته في التصفيات بزمن 16.79 ثانية، محققاً رقماً آسيوياً جديداً.

وفي السباق ذاته، حلّ عبد الرحمن الثقفي في المركز الرابع بزمن 17.09 ثانية، بعد تأهله من التصفيات بتحقيق المركز الثالث في مجموعته بزمن 17.04 ثانية، مسجلاً أفضل زمن شخصي له.

نايف المسرحي على منصة التتويج (فريق السعودية)

وفي سباق 400 م للكراسي المتحركة (T53)، حلّ جمعان الزهراني في المركز السادس، بزمن 52.51 ثانية، فيما جاء عبد الرحمن القرشي في المركز السابع بزمن 52.70 ثانية.

وفي نهائي سباق 100 م (T44)، حقق نور الصناع المركز السادس بزمن 12.14 ثانية، وجاء جواد العلوي في المركز السابع بزمن 12.19 ثانية؛ حيث سجل اللاعبان أفضل زمن لهما خلال الموسم الحالي.

وتصدّر فريق السعودية ترتيب الدول العربية في جدول الميداليات، محتلاً المركز العاشر في الترتيب العام للدورة، برصيد 17 ميدالية متنوعة، توزعت على 3 رياضات، تصدرتها ألعاب القوى البارالمبية بـ14 ميدالية (8 ذهبيات و6 فضيات)، تلتها كرة الطاولة البارالمبية بميداليتين فضيتين، فيما أضافت الدراجات البارالمبية الميدالية البرونزية الوحيدة للرصيد السعودي.