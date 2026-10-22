الفيصلي «جاهز» للنصر... وتوسعة الملعب تحفز الجماهير

أكد التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، أن الظروف التي سبقت مواجهة الفيحاء أثّرت في جاهزية اللاعبين.

وانتهت مباراة الحزم ونظيره الفيحاء بنتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وأوضح قادري، خلال المؤتمر الصحافي، أن الحزم نجح في فرض شخصيته أمام فرق مثل الفيحاء والفتح، رغم امتلاكها خبرة أكبر، لافتاً إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الهلال، لكنه لم يوفق في تحقيق النتيجة التي كان يطمح إليها.

وقال مدرب الحزم: «نحن، الجهاز الفني، مطالبون بتحسين الأداء، ومع فرق مثل الفيحاء والفتح التي تمتلك خبرة أكبر منا، استطعنا السيطرة وفرض شخصيتنا. وأمام الهلال لعبنا بشكل جيد، وهذه هي كرة القدم؛ أحياناً تقدم مستوى جيداً، لكن الحظ لا يخدمك».

وتطرق قادري إلى تأثير ضغط المباريات والإرهاق البدني، موضحاً أن الفريق خاض مواجهة الهلال، ثم عاد براً في رحلة استغرقت ست ساعات، وهو ما صعّب مهمة استعادة التركيز والاستعداد للمباراة التالية في وقت قصير.

وأضاف أن الحزم تعرض لأربع إصابات عضلية، عادّاً أن هذه الغيابات تمثل ضربة مؤثرة للفريق، خصوصاً في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، مقارنة بالأندية التي تمتلك عمقاً أكبر في تشكيلتها.

بدوره أقرّ البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، أن نقص التركيز في الدقائق الأخيرة بات مشكلة تحتاج إلى حل.

وأبدى كاريلي رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه، مشيراً إلى أن الفيحاء يسير في منحنى تصاعدي، رغم استمرار فقدان النقاط في اللحظات الحاسمة.

وقال مدرب الفيحاء: «لعبنا الشوط الأول بشكل مميز، واستقبلنا هدفاً مبكراً من كرة ثابتة، رغم أننا نتدرب عليها باستمرار، لكننا عدنا في المباراة ثم تقدمنا، وفي النهاية استقبلنا هدف التعادل من ركلة جزاء».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن فقدان الفيحاء النقاط في اللحظات الأخيرة للمباراة الثالثة، أقرّ كاريلي بأن ضعف التركيز يمثل سبباً رئيسياً وراء تكرار هذا السيناريو، مؤكداً أن الجهاز الفني يعمل على معالجة الأخطاء وتعزيز ثبات الأداء حتى صافرة النهاية.