فايغل: الهلال ربما يكون الأفضل في الدوري... لكننا قادرون على الفوز

أكد الألماني جوليان فايغل، لاعب القادسية، أن فريقه يمتلك القدرة على الفوز أمام الهلال في المواجهة المرتقبة بينهما، رغم اعتقاده بأن منافسه قد يكون الفريق الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن القادسية يتطلع إلى تقديم أفضل مستوياته أمام جماهيره.

وقال فايغل، في تصريحات لممثلي وسائل الإعلام عقب فوز القادسية على التعاون بهدف دون مقابل: «نتطلع إلى مواجهة الهلال على ملعبنا وأمام جماهيرنا. سنلعب ضد فريق قوي جداً، وربما يكون الأفضل في الدوري، لكننا نملك فرصة لإظهار إمكاناتنا، ونحن واثقون بأن تقديم أفضل مستوياتنا سيمنحنا فرصة لتحقيق الفوز».

وعن مواجهة التعاون، أوضح فايغل أن المباراة كانت صعبة، خصوصاً في ظل التنظيم الدفاعي للمنافس، الذي حدّ من قدرة القادسية على صناعة الفرص.

وقال: «كانت مباراة صعبة للغاية. أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، خصوصاً في الشوط الأول، لكن التعاون دافع بصورة ممتازة، وجعل صناعة الفرص أمراً صعباً بالنسبة لنا».

️ | الألماني جوليان فايغل، لاعب القادسية لممثلي وسائل الإعلام:- نتطلع إلى مواجهة الهلال على ملعبنا وأمام جماهيرنا، سنلعب ضد فريق قوي جداً، وربما يكون الأفضل في الدوري، لكننا نملك فرصة لإظهار إمكاناتنا، ونحن واثقون بأن تقديم أفضل مستوياتنا سيمنحنا فرصة لتحقيق الفوز... pic.twitter.com/wnpy75zGEY — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 20, 2026

وأضاف: «كان علينا التحلي بالصبر حتى الدقيقة الأخيرة، واحتجنا أيضاً إلى تصدٍّ مهم من كاستيليس لإحدى فرص التعاون الخطيرة؛ إذ أنقذنا من استقبال هدف».

وأشاد فايغل بالدور الذي لعبه تيجاني في حسم المواجهة، قائلاً: «تيجاني يواصل تسجيل الأهداف، وأعتقد أننا استحققنا الفوز في النهاية. كنا الفريق الأفضل، لكننا اضطررنا إلى بذل جهد كبير لتحقيق الانتصار».

وعن المنافسة على صدارة الدوري، شدد اللاعب الألماني على أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن ترتيب الفرق وحظوظها في المنافسة على اللقب.

وقال: «أعتقد أنه من المبكر جداً النظر إلى من يحتل المركز الأول أو الثاني. علينا التركيز على كل مباراة، والعمل يومياً، فقد رأينا أن تحقيق الفوز ليس سهلاً في أي مواجهة. سنواصل أداء عملنا، وفي نهاية الموسم سنرى أين سنكون».

ونفى فايغل أن يكون مستوى القادسية قد تأثر بمشاركة بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق لعب كثيرة خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً أن ذلك يعكس قوة قائمة الفريق.

وقال: «لا أرى أن هناك تغييراً في مستوى الفريق. صحيح أن بعض اللاعبين الذين شاركوا اليوم لم يلعبوا كثيراً خلال الأسابيع الأخيرة، لكن هذه هي قوة مجموعتنا».

واختتم حديثه قائلاً: «موسى وماتيو دخلا من مقاعد البدلاء، وكان لهما تأثير كبير في المباراة، وهذا يؤكد أننا نمتلك مجموعة قوية من اللاعبين».