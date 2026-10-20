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فايغل: الهلال ربما يكون الأفضل في الدوري... لكننا قادرون على الفوز

لاعب القادسية قال إن التعاون صعَّب مهمتهم بالأداء الدفاعي

جوليان فايغل لاعب القادسية في صراع مع لاعب التعاون (تصوير: صالح الغنام)
جوليان فايغل لاعب القادسية في صراع مع لاعب التعاون (تصوير: صالح الغنام)
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فايغل: الهلال ربما يكون الأفضل في الدوري... لكننا قادرون على الفوز

جوليان فايغل لاعب القادسية في صراع مع لاعب التعاون (تصوير: صالح الغنام)
جوليان فايغل لاعب القادسية في صراع مع لاعب التعاون (تصوير: صالح الغنام)

أكد الألماني جوليان فايغل، لاعب القادسية، أن فريقه يمتلك القدرة على الفوز أمام الهلال في المواجهة المرتقبة بينهما، رغم اعتقاده بأن منافسه قد يكون الفريق الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن القادسية يتطلع إلى تقديم أفضل مستوياته أمام جماهيره.

وقال فايغل، في تصريحات لممثلي وسائل الإعلام عقب فوز القادسية على التعاون بهدف دون مقابل: «نتطلع إلى مواجهة الهلال على ملعبنا وأمام جماهيرنا. سنلعب ضد فريق قوي جداً، وربما يكون الأفضل في الدوري، لكننا نملك فرصة لإظهار إمكاناتنا، ونحن واثقون بأن تقديم أفضل مستوياتنا سيمنحنا فرصة لتحقيق الفوز».

وعن مواجهة التعاون، أوضح فايغل أن المباراة كانت صعبة، خصوصاً في ظل التنظيم الدفاعي للمنافس، الذي حدّ من قدرة القادسية على صناعة الفرص.

وقال: «كانت مباراة صعبة للغاية. أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، خصوصاً في الشوط الأول، لكن التعاون دافع بصورة ممتازة، وجعل صناعة الفرص أمراً صعباً بالنسبة لنا».

وأضاف: «كان علينا التحلي بالصبر حتى الدقيقة الأخيرة، واحتجنا أيضاً إلى تصدٍّ مهم من كاستيليس لإحدى فرص التعاون الخطيرة؛ إذ أنقذنا من استقبال هدف».

وأشاد فايغل بالدور الذي لعبه تيجاني في حسم المواجهة، قائلاً: «تيجاني يواصل تسجيل الأهداف، وأعتقد أننا استحققنا الفوز في النهاية. كنا الفريق الأفضل، لكننا اضطررنا إلى بذل جهد كبير لتحقيق الانتصار».

وعن المنافسة على صدارة الدوري، شدد اللاعب الألماني على أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن ترتيب الفرق وحظوظها في المنافسة على اللقب.

وقال: «أعتقد أنه من المبكر جداً النظر إلى من يحتل المركز الأول أو الثاني. علينا التركيز على كل مباراة، والعمل يومياً، فقد رأينا أن تحقيق الفوز ليس سهلاً في أي مواجهة. سنواصل أداء عملنا، وفي نهاية الموسم سنرى أين سنكون».

ونفى فايغل أن يكون مستوى القادسية قد تأثر بمشاركة بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق لعب كثيرة خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً أن ذلك يعكس قوة قائمة الفريق.

وقال: «لا أرى أن هناك تغييراً في مستوى الفريق. صحيح أن بعض اللاعبين الذين شاركوا اليوم لم يلعبوا كثيراً خلال الأسابيع الأخيرة، لكن هذه هي قوة مجموعتنا».

واختتم حديثه قائلاً: «موسى وماتيو دخلا من مقاعد البدلاء، وكان لهما تأثير كبير في المباراة، وهذا يؤكد أننا نمتلك مجموعة قوية من اللاعبين».

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TT

«كأس بيلي جين كينغ»: منتخب السعودية للسيدات يبدأ مشواره الأربعاء

المنتخب السعودي للتنس للسيدات يشارك في كأس بيلي جين كينغ 2026 (الاتحاد السعودي)
المنتخب السعودي للتنس للسيدات يشارك في كأس بيلي جين كينغ 2026 (الاتحاد السعودي)

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ويمثّل أخضر التنس اللاعبات يارا الحقباني، ولارا بخاري، وميسان بن حسين، بقيادة المدرب عبد القادر مداني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في مجموعة تضم منتخبات نيبال، وجزر ماريانا الشمالية، وبروناي، حيث يتطلع المنتخب إلى تقديم مستويات مميزة وتحقيق نتائج إيجابية.

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الرياضة تنس رياضة سعودية مصر
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يكتسح الاتفاق برباعية في الدوري السعودي

عوار يضيف هدف التقدم للاتحاد (تصوير: مشعل القدير)
عوار يضيف هدف التقدم للاتحاد (تصوير: مشعل القدير)
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الاتحاد يكتسح الاتفاق برباعية في الدوري السعودي

عوار يضيف هدف التقدم للاتحاد (تصوير: مشعل القدير)
عوار يضيف هدف التقدم للاتحاد (تصوير: مشعل القدير)

حقق الاتحاد فوزاً كبيراً على مضيفه الاتفاق بنتيجة 4 - 1، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعدما سجل 3 أهداف في الشوط الثاني.

وكاد الاتفاق أن يفتتح التسجيل مبكراً، عندما تصدى الحارس بريدراج رايكوفيتش ببراعة لضربة رأس من سلطان هارون في الدقيقة الثالثة.

لكن جورج إيلنيكينا منح الاتحاد التقدم في الدقيقة 16، بعدما استقبل تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء، وحوّلها إلى الشباك.

وأدرك سلطان هارون التعادل للاتفاق في الدقيقة 34، إثر انطلاقه خلف دفاع الاتحاد وتسديدة مباشرة استقرت في الزاوية السفلية للمرمى.

فرحة تسجيل الهدف الثاني (تصوير: مشعل القدير)

وفي الشوط الثاني، استعاد الاتحاد تقدمه عن طريق حسام عوار في الدقيقة 53، بعدما تلقى تمريرة من إيلنيكينا، وسدد الكرة مباشرة في الشباك الخالية.

وعزز البديل يوسف النصيري تقدم الاتحاد بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80، إثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود ويختتم رباعية فريقه بضربة رأس متقنة استقرت في الزاوية الضيقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 15 نقطة في المركز الثامن.

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الرياضة رياضة سعودية

فايغل: الهلال ربما يكون الأفضل في الدوري... لكننا قادرون على الفوز

جوليان فايغل لاعب القادسية في صراع مع لاعب التعاون (تصوير: صالح الغنام)
جوليان فايغل لاعب القادسية في صراع مع لاعب التعاون (تصوير: صالح الغنام)
TT
TT

فايغل: الهلال ربما يكون الأفضل في الدوري... لكننا قادرون على الفوز

جوليان فايغل لاعب القادسية في صراع مع لاعب التعاون (تصوير: صالح الغنام)
جوليان فايغل لاعب القادسية في صراع مع لاعب التعاون (تصوير: صالح الغنام)

أكد الألماني جوليان فايغل، لاعب القادسية، أن فريقه يمتلك القدرة على الفوز أمام الهلال في المواجهة المرتقبة بينهما، رغم اعتقاده بأن منافسه قد يكون الفريق الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن القادسية يتطلع إلى تقديم أفضل مستوياته أمام جماهيره.

وقال فايغل، في تصريحات لممثلي وسائل الإعلام عقب فوز القادسية على التعاون بهدف دون مقابل: «نتطلع إلى مواجهة الهلال على ملعبنا وأمام جماهيرنا. سنلعب ضد فريق قوي جداً، وربما يكون الأفضل في الدوري، لكننا نملك فرصة لإظهار إمكاناتنا، ونحن واثقون بأن تقديم أفضل مستوياتنا سيمنحنا فرصة لتحقيق الفوز».

وعن مواجهة التعاون، أوضح فايغل أن المباراة كانت صعبة، خصوصاً في ظل التنظيم الدفاعي للمنافس، الذي حدّ من قدرة القادسية على صناعة الفرص.

وقال: «كانت مباراة صعبة للغاية. أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، خصوصاً في الشوط الأول، لكن التعاون دافع بصورة ممتازة، وجعل صناعة الفرص أمراً صعباً بالنسبة لنا».

وأضاف: «كان علينا التحلي بالصبر حتى الدقيقة الأخيرة، واحتجنا أيضاً إلى تصدٍّ مهم من كاستيليس لإحدى فرص التعاون الخطيرة؛ إذ أنقذنا من استقبال هدف».

وأشاد فايغل بالدور الذي لعبه تيجاني في حسم المواجهة، قائلاً: «تيجاني يواصل تسجيل الأهداف، وأعتقد أننا استحققنا الفوز في النهاية. كنا الفريق الأفضل، لكننا اضطررنا إلى بذل جهد كبير لتحقيق الانتصار».

وعن المنافسة على صدارة الدوري، شدد اللاعب الألماني على أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن ترتيب الفرق وحظوظها في المنافسة على اللقب.

وقال: «أعتقد أنه من المبكر جداً النظر إلى من يحتل المركز الأول أو الثاني. علينا التركيز على كل مباراة، والعمل يومياً، فقد رأينا أن تحقيق الفوز ليس سهلاً في أي مواجهة. سنواصل أداء عملنا، وفي نهاية الموسم سنرى أين سنكون».

ونفى فايغل أن يكون مستوى القادسية قد تأثر بمشاركة بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق لعب كثيرة خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً أن ذلك يعكس قوة قائمة الفريق.

وقال: «لا أرى أن هناك تغييراً في مستوى الفريق. صحيح أن بعض اللاعبين الذين شاركوا اليوم لم يلعبوا كثيراً خلال الأسابيع الأخيرة، لكن هذه هي قوة مجموعتنا».

واختتم حديثه قائلاً: «موسى وماتيو دخلا من مقاعد البدلاء، وكان لهما تأثير كبير في المباراة، وهذا يؤكد أننا نمتلك مجموعة قوية من اللاعبين».

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رياضة سعودية الدوري السعودي نادي الهلال السعودية