نادي نيوم يعين هاشم داغستاني رئيساً تنفيذياً

أصدر نادي نيوم اليوم الاثنين قراراً بتعيين هاشم داغستاني رئيساً تنفيذياً للنادي، في خطوة تأتي ضمن مساعي النادي لمواصلة تطوير منظومته الإدارية وتعزيز قدراته المؤسسية، بما يواكب تطلعاته وطموحاته خلال المرحلة المقبلة.

ويمتلك داغستاني خبرات قيادية وتنفيذية متنوعة تمتد عبر قطاعات الرياضة والاستراتيجية والتطوير المؤسسي، حيث شغل عدداً من المناصب القيادية، من أبرزها منصب نائب الرئيس والمؤسس المشارك لأكاديمية مهد الرياضية، ونائب المدير العام لمعهد إعداد القادة وعضو مجلس إدارته، كما سبق له تولي منصب المدير العام لتفعيل المجتمع في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وشارك داغستاني كذلك في تأسيس الاتحاد السعودي للتجديف، وشغل عضوية مجلس إدارته، إلى جانب خبراته في مجالات الاستشارات والاستراتيجية والتحول المؤسسي في القطاع الرياضي، حيث عمل شريكاً في شركة «بي دبيلو سي» الشرق الأوسط، فضلاً عن مشاركته في العديد من المبادرات والمشروعات المتخصصة في ريادة الأعمال والتنمية والابتكار.

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل داغستاني درجة الماجستير في التعليم من جامعة هارفارد العريقة، ودرجة الماجستير في الابتكار وريادة الأعمال من كلية إتش إي سي باريس، إضافة إلى درجة الماجستير في ريادة الأعمال التقنية من جامعة نورث إيسترن الأميركية.

كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في الإدارة الرياضية من معهد يوهان كرويف، وتخرج من برنامج القيادة التنفيذية «لييد» التابع لكلية الدراسات العليا لإدارة الأعمال بجامعة ستانفورد.

ويأتي قرار تعيين داغستاني امتداداً لنهج نادي نيوم في استقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرات القيادية المتنوعة، بما يدعم بناء منظومة رياضية وإدارية متكاملة، ويرسخ أسس الحوكمة والتميز المؤسسي والاستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات النادي وطموحاته على المستويين المحلي والدولي.

ويتطلع مجلس الإدارة، من خلال القيادة التنفيذية الجديدة، إلى مواصلة مسيرة تطوير النادي وتعزيز قدراته المؤسسية والتنافسية، وبناء نموذج رياضي حديث يتسق مع طموحات نيوم.