الدوري السعودي: الأهلي ينجو من انتفاضة الفيحاء بثلاثية مثيرة

حقق الأهلي انتصاراً صعباً على مضيفه الفيحاء بنتيجة 3-2، الاثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بتسجيل هدف في الشوط الأول وهدفين خلال مجريات الشوط الثاني.

تقدم الفيحاء قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45 عن طريق البرازيلي هوغـو مورا بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وضعها على يمين الحارس عبد الرحمن الصانبي. ولكن الأهلي لم يمنح لاعبي الفيحاء فرصة إكمال فرحتهم بعد هدف الفيحاء بدقيقتين عن طريق الأوكراني أرتيم برأسية بعد عرضية سعد بالعبيد وضعها على يمين موسكيرا حارس الفيحاء (47).

وفي الدقيقة 59 سجل فراس البريكان الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، ولكن الإسباني جيسون ريميسيرو كان في الموعد وسجل هدف التعادل بعد خطأ من خارج منطقة الجزاء لعبها قوية على يمين الصانبي (66). وفي الدقيقة 70 يعود الأهلي للتقدم بالنتيجة عن طريق أرتيم الذي أحرز هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر، بعدما خسر مواجهته الثانية على التوالي بعد مباراة الخليج الماضية.