نورة العذل تكشف عن مسيرة جديدة مع نادي نيوم

أعلنت حارسة المرمى السعودية نورة العذل عن انتقالها من النصر إلى نيوم عبر حسابها على «إنستغرام» لتبدأ محطة جديدة في مسيرتها الكروية.
وكانت العذل قد انضمت إلى النصر في أغسطس (آب) 2025 قادمة من الرياض، بعقد يمتد حتى 2027، ووقعت حينها خلال معسكر الفريق في مدينة ماربيا الإسبانية.
وتجمع مسيرة الحارسة السعودية بين الملاعب العشبية وكرة الصالات؛ إذ سبق لها تمثيل القادسية في منافسات الصالات والمساهمة في حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في النسخة الثانية من البطولة السعودية للسيدات عام 2024.
وشهد العام نفسه استدعاءها إلى المنتخب السعودي للسيدات لكرة الصالات للمشاركة في معسكره الإعدادي بمدينة سراييفو في البوسنة والهرسك خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وبدأت العذل مشاركاتها مع نيوم، وظهرت في مواجهة نجمة جدة ضمن دور الـ16 من كأس الاتحاد السعودي للسيدات للموسم الحالي، التي شهدت تأهل فريقها إلى ربع النهائي.