عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:46 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

أولكساك: مواجهة النصر صعبة... ومشاركة فادا غير مؤكدة

تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
TT
TT

أولكساك: مواجهة النصر صعبة... ومشاركة فادا غير مؤكدة

تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
تيري أولكساك (الشرق الأوسط)

أكد تيري أولكساك، مساعد مدرب فريق نيوم، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام النصر، مشدداً على ضرورة التركيز وتصحيح الأخطاء، في ظلِّ قوة المنافس وضغط المباريات والإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، إلى جانب استمرار غياب عدد من عناصر الفريق بسبب الإصابات.

وقال أولكساك، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إن النصر فريق مميز، مشيراً إلى نتائجه في الموسم الحالي، حيث خاض 8 مباريات وحقَّق الفوز في 6 منها، فضلاً عن كونه بطل الموسم الماضي، الأمر الذي يفرض على نيوم الاستعداد بصورة جيدة وتقديم مستوى فني مميز.

وفيما يتعلق بالخطورة الهجومية للنصر، أشار أولكساك إلى ضرورة تحقيق التنظيم الدفاعي والتوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، مع العمل على صناعة الفرص واستثمارها أمام المرمى، مؤكداً أهمية الانضباط والتركيز في مواجهة منافس يمتلك قوة هجومية واضحة.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إمكانية مشاركة الأرجنتيني فالنتين فادا أمام النصر، أوضح أولكساك أن فرص ظهوره تبدو صعبة، على أن تتحدَّد إمكانية مشاركته بناءً على حالته الصحية عقب الحصة التدريبية المقبلة.

وأبدى مساعد مدرب نيوم انزعاجه من استمرار الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، في ظلِّ غياب علاء آل حجي وأمادو كوني، مؤكداً أن هذه الظروف تزيد من صعوبة مهمة الجهاز الفني، الذي يسعى إلى التعامل مع الغيابات والإرهاق وتجهيز المجموعة بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة المرتقبة.

مواضيع
رياضة رياضة سعودية كرة القدم مدينة نيوم الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

قتيلان إثر اقتحام مركبة لمباراة كرة قدم في ولاية كانساس الأميركية

العالم لقي شخصان أحدهما طفل يبلغ من العمر ست سنوات مصرعهما وأصيب عشرة آخرون (أ.ب)

قتيلان إثر اقتحام مركبة لمباراة كرة قدم في ولاية كانساس الأميركية

لقي شخصان أحدهما طفل يبلغ من العمر ست سنوات مصرعهما وأصيب عشرة آخرون بعدما اقتحمت شاحنة ملعباً لكرة القدم خلال مباراة للناشئين في مدينة ويتشيتا

«الشرق الأوسط» (ويتشيتا )
رياضة عالمية نيكلاس فولكروغ (رويترز)
رياضة عالمية

فولكروغ يرفض الحديث عن الجدل بشأن عودته إلى المنتخب الألماني

أكد نيكلاس فولكروغ، مهاجم فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، أنه سئم من الجدل الدائر بشأن إمكانية استدعائه مجدداً إلى المنتخب الألماني.

«الشرق الأوسط» (بريمن )
رياضة عالمية كريستيان هورنر (د.ب.أ)
رياضة عالمية

هورنر يترك الباب مفتوحاً أمام العودة إلى «فورمولا1» وينفي أن يكون فيراري حلمه

قلل كريستيان هورنر مجددا من التكهنات بشأن إمكانية انضمامه إلى فيراري مؤكداً أنه سيتقبل فكرة عدم العودة إلى بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا1".

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي (رويترز)
رياضة عالمية

كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي

فاز فريق كلوب أميركا على مضيفه كلوب ليون (5/ 3) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المكسيكي.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
رياضة سعودية «دي آر 7» السعودي إلى ربع نهائي دوري الملوك و«إف دبليو زد» الكويتي يحسم الصدارة (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

«دي آر 7» السعودي إلى ربع نهائي دوري الملوك… و«إف دبليو زد» الكويتي يحسم الصدارة

ضمن فريق دي آر 7 السعودي تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري الملوك لكرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

أولكساك: مواجهة النصر صعبة... ومشاركة فادا غير مؤكدة

تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
TT
TT

أولكساك: مواجهة النصر صعبة... ومشاركة فادا غير مؤكدة

تيري أولكساك (الشرق الأوسط)
تيري أولكساك (الشرق الأوسط)

أكد تيري أولكساك، مساعد مدرب فريق نيوم، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام النصر، مشدداً على ضرورة التركيز وتصحيح الأخطاء، في ظلِّ قوة المنافس وضغط المباريات والإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، إلى جانب استمرار غياب عدد من عناصر الفريق بسبب الإصابات.

وقال أولكساك، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إن النصر فريق مميز، مشيراً إلى نتائجه في الموسم الحالي، حيث خاض 8 مباريات وحقَّق الفوز في 6 منها، فضلاً عن كونه بطل الموسم الماضي، الأمر الذي يفرض على نيوم الاستعداد بصورة جيدة وتقديم مستوى فني مميز.

وفيما يتعلق بالخطورة الهجومية للنصر، أشار أولكساك إلى ضرورة تحقيق التنظيم الدفاعي والتوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، مع العمل على صناعة الفرص واستثمارها أمام المرمى، مؤكداً أهمية الانضباط والتركيز في مواجهة منافس يمتلك قوة هجومية واضحة.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إمكانية مشاركة الأرجنتيني فالنتين فادا أمام النصر، أوضح أولكساك أن فرص ظهوره تبدو صعبة، على أن تتحدَّد إمكانية مشاركته بناءً على حالته الصحية عقب الحصة التدريبية المقبلة.

وأبدى مساعد مدرب نيوم انزعاجه من استمرار الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، في ظلِّ غياب علاء آل حجي وأمادو كوني، مؤكداً أن هذه الظروف تزيد من صعوبة مهمة الجهاز الفني، الذي يسعى إلى التعامل مع الغيابات والإرهاق وتجهيز المجموعة بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة المرتقبة.

مواضيع
رياضة رياضة سعودية كرة القدم مدينة نيوم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«دي آر 7» السعودي إلى ربع نهائي دوري الملوك… و«إف دبليو زد» الكويتي يحسم الصدارة

«دي آر 7» السعودي إلى ربع نهائي دوري الملوك و«إف دبليو زد» الكويتي يحسم الصدارة (الشرق الأوسط)
«دي آر 7» السعودي إلى ربع نهائي دوري الملوك و«إف دبليو زد» الكويتي يحسم الصدارة (الشرق الأوسط)
TT
TT

«دي آر 7» السعودي إلى ربع نهائي دوري الملوك… و«إف دبليو زد» الكويتي يحسم الصدارة

«دي آر 7» السعودي إلى ربع نهائي دوري الملوك و«إف دبليو زد» الكويتي يحسم الصدارة (الشرق الأوسط)
«دي آر 7» السعودي إلى ربع نهائي دوري الملوك و«إف دبليو زد» الكويتي يحسم الصدارة (الشرق الأوسط)

ضمن فريق دي آر 7 السعودي تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري الملوك لكرة القدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب فوزه على مواطنه رايزنغ بيكس بنتيجة 9-8، بينما حسم فريق إف دبليو زد الكويتي صدارة مرحلة الدوري وتأهله المباشر إلى نصف النهائي، بعد تغلبه على توربو المصري بنتيجة 10-8، ضمن منافسات الجولة الثامنة التي أقيمت في الرياض.

وشهدت الجولة تسجيل 70 هدفاً في خمس مباريات، وهو أعلى معدل تهديفي في يوم واحد منذ انطلاق المنافسات، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 55 هدفاً.

وحقق الفريق الكويتي انتصاره السابع خلال ثماني مباريات، ليضمن المركز الأول قبل الجولة الأخيرة، فيما تلقى توربو خسارته الخامسة.

وفي المواجهة السعودية، نجح دي آر 7، حامل اللقب، في قلب تأخره أمام رايزنغ بيكس بنتيجة 8-6 إلى انتصار 9-8، بعدما أدرك إيغو كانيندي التعادل بتسجيل هدفين، قبل أن يحسم الحارس دافي ناتا المواجهة بهدف الفوز.

وفي مباراة أخرى، تغلب آر إيه 2 السعودي على ثري بي إس الأردني بنتيجة 5-4، بعدما كان متأخراً خلال اللقاء، ليصبح تأهله إلى ربع النهائي مرهوناً بفوزه على إيه بي أو إف سي القطري في الجولة الأخيرة.

وحقق الفريق القطري فوزاً على بخيرة المغربي بنتيجة 8-7، ليبقي على آماله في التأهل، بينما ودع الفريق المغربي المنافسة رسمياً بعد تلقيه خسارته السادسة.

وفي المواجهة الخامسة، فاز ريد زون الأردني على ألترا شميشة المغربي بنتيجة 6-5، بعدما قلب تأخره بفارق هدفين، ليعزز فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وتُحسم المقاعد الأربعة المتبقية في ربع النهائي خلال الجولة التاسعة والأخيرة، المقررة في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تقام مواجهات ربع النهائي في 26 من الشهر ذاته، فيما تختتم المنافسات في 30 أكتوبر.

مواضيع
الألعاب الإلكترونية رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

رازوفيتش: تنقصنا اللمسة الأخيرة... والتعاون يتطور

الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون (تصوير: مشعل القدير)
الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون (تصوير: مشعل القدير)
TT
TT

رازوفيتش: تنقصنا اللمسة الأخيرة... والتعاون يتطور

الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون (تصوير: مشعل القدير)
الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون (تصوير: مشعل القدير)

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون أن فريقه يتطور، ولكن عليهم الاستمرار في العمل.

وقال مدرب التعاون في المؤتمر الصحافي الذي أعقب التعادل مع الدرعية بنتيجة 1-1 في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين: لعبنا مباراة جيدة، واستطعنا خلق ثلاث أو أربع فرص سانحة للتسجيل. وبصفتي مدرباً للفريق، أرى أن هناك تطوراً في المستوى، وعلينا الاستمرار في العمل. وأهنئ الفريقين على المستوى الذي قدماه هذا المساء.

وأضاف: حافظنا على التشكيلة نفسها مقارنة بالمباراة الأخيرة، وأنا معجب بالتشكيلة السابقة، فجميع عناصر الفريق مهمون بالنسبة لنا. تنتظرنا مباريات كثيرة في الفترة المقبلة، وسنعمل على المداورة بين اللاعبين.

وحول امتداحه الظهور الدفاعي، وهل يعني أن التطور المطلوب على المستوى الهجومي، رد فوك رازوفيتش: أنا راضٍ عن أداء الفريق هجومياً، لكن تنقصنا اللمسة الأخيرة.

مواضيع
رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية