أولكساك: مواجهة النصر صعبة... ومشاركة فادا غير مؤكدة

أكد تيري أولكساك، مساعد مدرب فريق نيوم، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام النصر، مشدداً على ضرورة التركيز وتصحيح الأخطاء، في ظلِّ قوة المنافس وضغط المباريات والإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون، إلى جانب استمرار غياب عدد من عناصر الفريق بسبب الإصابات.

وقال أولكساك، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، إن النصر فريق مميز، مشيراً إلى نتائجه في الموسم الحالي، حيث خاض 8 مباريات وحقَّق الفوز في 6 منها، فضلاً عن كونه بطل الموسم الماضي، الأمر الذي يفرض على نيوم الاستعداد بصورة جيدة وتقديم مستوى فني مميز.

️| تيري أولكساك مساعد مدرب فريق #نيوم في المؤتمر الصحافي:-هجوم النصر قوي، وعلينا الانضباط بالتنظيم الدفاعي والتوازن بين الهجوم والدفاع، وخلق الفرص للتسجيل.#النصر_نيوم #الدوري_السعودي_للمحترفين — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 18, 2026

وفيما يتعلق بالخطورة الهجومية للنصر، أشار أولكساك إلى ضرورة تحقيق التنظيم الدفاعي والتوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، مع العمل على صناعة الفرص واستثمارها أمام المرمى، مؤكداً أهمية الانضباط والتركيز في مواجهة منافس يمتلك قوة هجومية واضحة.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إمكانية مشاركة الأرجنتيني فالنتين فادا أمام النصر، أوضح أولكساك أن فرص ظهوره تبدو صعبة، على أن تتحدَّد إمكانية مشاركته بناءً على حالته الصحية عقب الحصة التدريبية المقبلة.

وأبدى مساعد مدرب نيوم انزعاجه من استمرار الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، في ظلِّ غياب علاء آل حجي وأمادو كوني، مؤكداً أن هذه الظروف تزيد من صعوبة مهمة الجهاز الفني، الذي يسعى إلى التعامل مع الغيابات والإرهاق وتجهيز المجموعة بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة المرتقبة.