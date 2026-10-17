أولكساك: نيوم خسر جراء خطأ دفاعي وليس بسبب «التبديلات»

أعرب الفرنسي تيري أولكساك، مساعد مدرب نيوم، عن خيبة أمله الشديدة عقب الخسارة أمام الاتفاق ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وقال أولكساك، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «نيوم قدَّم مستوى جيداً في الشوط الأول، لكننا لم نوفق في التسجيل ولم يحالفنا الحظ في اللقاء؛ لم تُستغل الفرص المتاحة، وكان الفريقان مميزين داخل الميدان، إلا أن دفاع الاتفاق كان الأكثر تماسكاً والأفضل حسماً».

وأضاف: «لابد من دراسة الأخطاء التي وقعنا فيها لتلافيها مستقبلاً. نحن محبطون بشكل كبير بسبب هذه النتيجة. التبديلات لم تكن سبباً في الخسارة، وكان لدينا أمل كبير في تحقيق الانتصار، لكننا خسرنا جراء خطأ دفاعي رغم أننا خلقنا كثيراً من الفرص».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن التشكيل الأساسي وأسباب عدم البدء بمحمد البريك ظهيراً أيمن ومهند أبو طه ظهيراً أيسر وإقحام مهند آل سعد جناحاً هجومياً، أوضح أولكساك: «دخل البريك ومهند آل سعد في الشوط الثاني ومنحناهما الفرصة لتغيير واقع اللقاء، ولكننا لم نستطع الفوز وتعديل النتيجة».

وحول مدى تأثير فترة التوقف الدولي الأخيرة على تراجع النتائج وفقدان الفريق لـ5 نقاط خلال مباراتين، قال: «فترة التوقف الدولي الطويلة يليها ضغط المباريات يؤثران علينا بالتأكيد، ويتوجب علينا بصفتنا جهازاً فنياً العمل على الاستفادة من جميع عناصر الفريق لتجاوز هذه المرحلة».