باباس: بدلاء الاتفاق قالوا كلمتهم أمام نيوم

شدد الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، على أهمية الانتصار الذي حققه فريقه على حساب نيوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال باباس خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «فوز مهم جداً بالنسبة لنا؛ في الشوط الأول لم نكن جيدين، ولكننا قدمنا مستوى أفضل بكثير خلال الشوط الثاني وسجلنا هدف الفوز، والأهم أننا حققنا الثلاث نقاط الكاملة».

وأضاف: «التحضير لهذه المباراة كان صعباً للغاية بسبب مشاركتنا في البطولة الخليجية قبل ثلاثة أيام فقط، وقد كانت للبدلاء الكلمة الفصل في تسجيل الهدف وتحقيق الفوز».