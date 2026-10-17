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الرياضة رياضة سعودية

باباس: بدلاء الاتفاق قالوا كلمتهم أمام نيوم

باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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باباس: بدلاء الاتفاق قالوا كلمتهم أمام نيوم

باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

شدد الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، على أهمية الانتصار الذي حققه فريقه على حساب نيوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال باباس خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «فوز مهم جداً بالنسبة لنا؛ في الشوط الأول لم نكن جيدين، ولكننا قدمنا مستوى أفضل بكثير خلال الشوط الثاني وسجلنا هدف الفوز، والأهم أننا حققنا الثلاث نقاط الكاملة».

وأضاف: «التحضير لهذه المباراة كان صعباً للغاية بسبب مشاركتنا في البطولة الخليجية قبل ثلاثة أيام فقط، وقد كانت للبدلاء الكلمة الفصل في تسجيل الهدف وتحقيق الفوز».

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أولكساك: نيوم خسر جراء خطأ دفاعي وليس بسبب «التبديلات»

من مباراة نيوم والاتفاق ضمن الدوري السعودي (تصوير: عدنان مهدلي)
من مباراة نيوم والاتفاق ضمن الدوري السعودي (تصوير: عدنان مهدلي)
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أولكساك: نيوم خسر جراء خطأ دفاعي وليس بسبب «التبديلات»

من مباراة نيوم والاتفاق ضمن الدوري السعودي (تصوير: عدنان مهدلي)
من مباراة نيوم والاتفاق ضمن الدوري السعودي (تصوير: عدنان مهدلي)

أعرب الفرنسي تيري أولكساك، مساعد مدرب نيوم، عن خيبة أمله الشديدة عقب الخسارة أمام الاتفاق ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وقال أولكساك، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «نيوم قدَّم مستوى جيداً في الشوط الأول، لكننا لم نوفق في التسجيل ولم يحالفنا الحظ في اللقاء؛ لم تُستغل الفرص المتاحة، وكان الفريقان مميزين داخل الميدان، إلا أن دفاع الاتفاق كان الأكثر تماسكاً والأفضل حسماً».

وأضاف: «لابد من دراسة الأخطاء التي وقعنا فيها لتلافيها مستقبلاً. نحن محبطون بشكل كبير بسبب هذه النتيجة. التبديلات لم تكن سبباً في الخسارة، وكان لدينا أمل كبير في تحقيق الانتصار، لكننا خسرنا جراء خطأ دفاعي رغم أننا خلقنا كثيراً من الفرص».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن التشكيل الأساسي وأسباب عدم البدء بمحمد البريك ظهيراً أيمن ومهند أبو طه ظهيراً أيسر وإقحام مهند آل سعد جناحاً هجومياً، أوضح أولكساك: «دخل البريك ومهند آل سعد في الشوط الثاني ومنحناهما الفرصة لتغيير واقع اللقاء، ولكننا لم نستطع الفوز وتعديل النتيجة».

وحول مدى تأثير فترة التوقف الدولي الأخيرة على تراجع النتائج وفقدان الفريق لـ5 نقاط خلال مباراتين، قال: «فترة التوقف الدولي الطويلة يليها ضغط المباريات يؤثران علينا بالتأكيد، ويتوجب علينا بصفتنا جهازاً فنياً العمل على الاستفادة من جميع عناصر الفريق لتجاوز هذه المرحلة».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: الاتفاق يحلق بنقاط نيوم

الخطيب محتفلاً بالهدف (نادي الاتفاق)
الخطيب محتفلاً بالهدف (نادي الاتفاق)
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الدوري السعودي: الاتفاق يحلق بنقاط نيوم

الخطيب محتفلاً بالهدف (نادي الاتفاق)
الخطيب محتفلاً بالهدف (نادي الاتفاق)

حقَّق الاتفاق انتصاراً صعباً على نيوم 1 - 0، في المواجهة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن الجولة الـ9 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجَّل عبد الله الخطيب هدف الفوز للاتفاق في الدقيقة الـ81 من زمن المباراة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما بقي نيوم خامساً برصيد 16 نقطة.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

جيوفاني مدرب الفيصلي: «ديربي سدير» لا يشغل تفكيري

جيوفاني يدون ملاحظاته خلال مباراة الخلود الأخيرة (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني يدون ملاحظاته خلال مباراة الخلود الأخيرة (تصوير: نايف العتيبي)
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جيوفاني مدرب الفيصلي: «ديربي سدير» لا يشغل تفكيري

جيوفاني يدون ملاحظاته خلال مباراة الخلود الأخيرة (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني يدون ملاحظاته خلال مباراة الخلود الأخيرة (تصوير: نايف العتيبي)

استبعد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، وجود أي ضغوطات أو تفكير في الديربي المنتظر أمام الفيحاء «ديربي سدير»، ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي.

وقال من خلال المؤتمر الصحافي: «نفكر في جميع مباريات الدوري، وهناك 3 مباريات قادمة أمام الشباب والنصر ومؤجلة أمام أبها خارج الديار، تفكيرنا في كل مباراة قادمة وليست مباراة محددة، سنعمل للخروج بنتائج إيجابية في كل المباريات. وشدد جيوفاني على صعوبة مواجهة الشباب الاثنين في الرياض».

وأضاف: «الشباب فريق معروف في الدوري السعودي وهو فريق محترم ويملك لاعباً مميزاً وهو كاراسكو لاعب أتليتكو مدريد السابق وأيضاً لاعبين لديهم الخبرة في الدوري الإنجليزي والإيطالي مثل روجر مارتينيز وريكاردو ماتياس والعديد من اللاعبين المتميزين، وستكون المباراة صعبة خصوصاً بعد تحليل أداء الشباب في الجولات الماضية».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» عن وجود عبد الرحمن السفري خارج التشكيلة في المباراة الأخيرة، أجاب: «السفري لديه إصابة في مباراة الحزم الودية التي لُعبت في فترة التوقف الدولي ويحتاج إلى متابعة من قبل الجهاز الطبي وأيضاً هناك استشفاء ولن يكون جاهزاً في مباراة الشباب».

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