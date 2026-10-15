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الرياضة رياضة سعودية

هدف باتنا «الخيالي» يقود «الفتح» لفوز مثير على «الحزم»

باتنا محتفلاً بالهدف القاتل (نادي الفتح)
باتنا محتفلاً بالهدف القاتل (نادي الفتح)
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هدف باتنا «الخيالي» يقود «الفتح» لفوز مثير على «الحزم»

باتنا محتفلاً بالهدف القاتل (نادي الفتح)
باتنا محتفلاً بالهدف القاتل (نادي الفتح)

سجّل المغربي مراد باتنا هدفاً خيالياً في الثواني الأخيرة، ليقود فريقه الفتح للفوز على الحزم 3-2 في المباراة التي جمعتهما بالرس، ضِمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق الفتح انتصاره الأول، في هذا الموسم، بعدما صنع باتنا هدفين، وأحرز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

ورفع الفتح رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 6 نقاط يحتل بها المركز 16، أول مراكز ثلاثي الهبوط، في حين تجمّد رصيد الحزم عند 9 نقاط يحتل بها المركز العاشر.

وافتتح سفيان بن دبكة التسجيل للحزم من ركلة جزاء في الدقيقة 17، لكن الفتح أدرك التعادل بعد 10 دقائق، بعدما لعب المغربي باتنا تمريرة عرضية استقبلها ويلفريد كانجا بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة إلى الشباك.

وعاد الحزم إلى المقدمة بعد 4 دقائق من نهاية الاستراحة، بعدما لعب أمير سعيود تمريرة منخفضة في اتجاه عبد العزيز الضويحي الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.

وواصل باتنا تألقه، وتسلَّم الكرة على الجانب الأيمن ومرّ من دفاع الحزم قبل أن يمرر الكرة نحو فيصل العبد الواحد الذي وضع الكرة في الشباك قبل ​دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.

وحسم المغربي ​انتصار الفتح، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما سدَّد ركلة حرة من الجانب الأيمن بقدمه اليسرى مباشرة نحو المرمى، لتَعبر الكرة فوق الحارس يندريخ ستانيك وتسكن الشباك.

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ميندي رجل الهاتريك: يوم سعيد للفيصلي

ميندي لحظة تسلمه جائزة رجل المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
ميندي لحظة تسلمه جائزة رجل المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
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ميندي رجل الهاتريك: يوم سعيد للفيصلي

ميندي لحظة تسلمه جائزة رجل المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
ميندي لحظة تسلمه جائزة رجل المباراة (تصوير: نايف العتيبي)

أكد السنغالي ألكسندر ميندي، مهاجم الفيصلي، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الخلود بنتيجة 3-2، مشيراً إلى أن الانتصار الأول هذا الموسم يمثل دفعة معنوية مهمة للاعبين، ويعزز رغبتهم في مواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية خلال المواجهات المقبلة.

وقال ميندي صاحب الهاتريك ورجل المباراة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «فوز مهم لنا، ويوم سعيد لفريق الفيصلي، وأنا سعيد بما قدمته اليوم، خصوصاً أنه الفوز الأول في الموسم».

وأضاف مهاجم الفيصلي أن الفريق يتطلع إلى البناء على هذا الانتصار، من خلال مواصلة العمل الجاد والاستعداد بالشكل المطلوب للاستحقاق المقبل، موضحاً: «نسعى لاستمرار العمل الجاد والاستعداد للمباراة القادمة أمام الشباب».

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مدرب الفيصلي: تعاهدنا على الفوز... وهدفنا «تجنب الهبوط»

جيوفاني يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
TT
TT

مدرب الفيصلي: تعاهدنا على الفوز... وهدفنا «تجنب الهبوط»

جيوفاني يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: نايف العتيبي)

أكد الإيطالي جيوفاني، مدرب الفيصلي، أن هدف فريقه خلال الموسم الحالي يتمثل في ضمان البقاء وتجنب الهبوط، وذلك عقب الفوز على الخلود بنتيجة 3-2 ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وأشاد جيوفاني بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه خلال المباراة، مشيراً إلى أنهم تعاهدوا قبل المواجهة على تحقيق الفوز الأول للفريق هذا الموسم، وإهداءه إلى جماهيرهم.

وأثنى المدرب الإيطالي على أداء عبد العزيز البيشي، مشيداً بما يمتلكه اللاعب من إمكانات فنية وموهبة عالية، رغم عدم اكتمال جاهزيته قبل المباراة، وقال: «عبد العزيز البيشي قدم مباراة كبيرة، لديه موهبة عالية ولعب بشكل جيد رغم أنه لم يكن جاهزاً».

بدوره أبدى الإنجليزي باكنغهام، مدرب الخلود، عدم رضاه عن نتيجة مواجهة الفيصلي، مؤكداً أن الخلود صنع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة.

وأضاف مدرب الخلود أن فريقه واصل السيطرة على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني، ونجح في فرض أفضليته، لكنه لم يستثمر الفرص التي أتيحت له أمام المرمى، قائلاً: «واصل فريقي سيطرته على مجريات المباراة، لكننا أضعنا فرصاً محققة للتسجيل وكنا الأفضل».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: الخليج يحلق بنقاط الفيحاء

لاعبو الخليج يحتفلون بالفوز بعد نهاية المباراة (نادي الخليج)
لاعبو الخليج يحتفلون بالفوز بعد نهاية المباراة (نادي الخليج)
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الدوري السعودي: الخليج يحلق بنقاط الفيحاء

لاعبو الخليج يحتفلون بالفوز بعد نهاية المباراة (نادي الخليج)
لاعبو الخليج يحتفلون بالفوز بعد نهاية المباراة (نادي الخليج)

فاز الخليج 2-صفر على الفيحاء، بفضل هدفي جوشوا كينغ وماتيو بينيغاس، وذلك ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الخليج إلى المركز 11 بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط من تسع مباريات، فيما توقف رصيد الفيحاء عند سبع نقاط في المركز 14.

وافتتح كينغ التسجيل في الدقيقة 52، بعدما استغل كرة ارتدت من يد أورلاندو موسكيرا حارس مرمى الفيحاء، ليسيطر عليها ويضعها بكعبه ببراعة في ​الشباك.

وقبل عشر دقائق ​على النهاية، استقبل بينيغاس تمريرة منصور حمزي العرضية ليودع الكرة بتسديدة مباشرة في الشباك من مسافة قريبة.

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