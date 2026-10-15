مدرب الفيصلي: تعاهدنا على الفوز... وهدفنا «تجنب الهبوط»

أكد الإيطالي جيوفاني، مدرب الفيصلي، أن هدف فريقه خلال الموسم الحالي يتمثل في ضمان البقاء وتجنب الهبوط، وذلك عقب الفوز على الخلود بنتيجة 3-2 ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وأشاد جيوفاني بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه خلال المباراة، مشيراً إلى أنهم تعاهدوا قبل المواجهة على تحقيق الفوز الأول للفريق هذا الموسم، وإهداءه إلى جماهيرهم.

وأثنى المدرب الإيطالي على أداء عبد العزيز البيشي، مشيداً بما يمتلكه اللاعب من إمكانات فنية وموهبة عالية، رغم عدم اكتمال جاهزيته قبل المباراة، وقال: «عبد العزيز البيشي قدم مباراة كبيرة، لديه موهبة عالية ولعب بشكل جيد رغم أنه لم يكن جاهزاً».

بدوره أبدى الإنجليزي باكنغهام، مدرب الخلود، عدم رضاه عن نتيجة مواجهة الفيصلي، مؤكداً أن الخلود صنع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة.

وأضاف مدرب الخلود أن فريقه واصل السيطرة على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني، ونجح في فرض أفضليته، لكنه لم يستثمر الفرص التي أتيحت له أمام المرمى، قائلاً: «واصل فريقي سيطرته على مجريات المباراة، لكننا أضعنا فرصاً محققة للتسجيل وكنا الأفضل».