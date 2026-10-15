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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيصلي: تعاهدنا على الفوز... وهدفنا «تجنب الهبوط»

باكنغهام «غير راضٍ» عن النتيجة

جيوفاني يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
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مدرب الفيصلي: تعاهدنا على الفوز... وهدفنا «تجنب الهبوط»

جيوفاني يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: نايف العتيبي)

أكد الإيطالي جيوفاني، مدرب الفيصلي، أن هدف فريقه خلال الموسم الحالي يتمثل في ضمان البقاء وتجنب الهبوط، وذلك عقب الفوز على الخلود بنتيجة 3-2 ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وأشاد جيوفاني بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه خلال المباراة، مشيراً إلى أنهم تعاهدوا قبل المواجهة على تحقيق الفوز الأول للفريق هذا الموسم، وإهداءه إلى جماهيرهم.

وأثنى المدرب الإيطالي على أداء عبد العزيز البيشي، مشيداً بما يمتلكه اللاعب من إمكانات فنية وموهبة عالية، رغم عدم اكتمال جاهزيته قبل المباراة، وقال: «عبد العزيز البيشي قدم مباراة كبيرة، لديه موهبة عالية ولعب بشكل جيد رغم أنه لم يكن جاهزاً».

بدوره أبدى الإنجليزي باكنغهام، مدرب الخلود، عدم رضاه عن نتيجة مواجهة الفيصلي، مؤكداً أن الخلود صنع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة.

وأضاف مدرب الخلود أن فريقه واصل السيطرة على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني، ونجح في فرض أفضليته، لكنه لم يستثمر الفرص التي أتيحت له أمام المرمى، قائلاً: «واصل فريقي سيطرته على مجريات المباراة، لكننا أضعنا فرصاً محققة للتسجيل وكنا الأفضل».

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ميندي رجل الهاتريك: يوم سعيد للفيصلي

ميندي لحظة تسلمه جائزة رجل المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
ميندي لحظة تسلمه جائزة رجل المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
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ميندي رجل الهاتريك: يوم سعيد للفيصلي

ميندي لحظة تسلمه جائزة رجل المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
ميندي لحظة تسلمه جائزة رجل المباراة (تصوير: نايف العتيبي)

أكد السنغالي ألكسندر ميندي، مهاجم الفيصلي، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الخلود بنتيجة 3-2، مشيراً إلى أن الانتصار الأول هذا الموسم يمثل دفعة معنوية مهمة للاعبين، ويعزز رغبتهم في مواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية خلال المواجهات المقبلة.

وقال ميندي صاحب الهاتريك ورجل المباراة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «فوز مهم لنا، ويوم سعيد لفريق الفيصلي، وأنا سعيد بما قدمته اليوم، خصوصاً أنه الفوز الأول في الموسم».

وأضاف مهاجم الفيصلي أن الفريق يتطلع إلى البناء على هذا الانتصار، من خلال مواصلة العمل الجاد والاستعداد بالشكل المطلوب للاستحقاق المقبل، موضحاً: «نسعى لاستمرار العمل الجاد والاستعداد للمباراة القادمة أمام الشباب».

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الدوري السعودي: الخليج يحلق بنقاط الفيحاء

لاعبو الخليج يحتفلون بالفوز بعد نهاية المباراة (نادي الخليج)
لاعبو الخليج يحتفلون بالفوز بعد نهاية المباراة (نادي الخليج)
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الدوري السعودي: الخليج يحلق بنقاط الفيحاء

لاعبو الخليج يحتفلون بالفوز بعد نهاية المباراة (نادي الخليج)
لاعبو الخليج يحتفلون بالفوز بعد نهاية المباراة (نادي الخليج)

فاز الخليج 2-صفر على الفيحاء، بفضل هدفي جوشوا كينغ وماتيو بينيغاس، وذلك ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم الخليج إلى المركز 11 بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط من تسع مباريات، فيما توقف رصيد الفيحاء عند سبع نقاط في المركز 14.

وافتتح كينغ التسجيل في الدقيقة 52، بعدما استغل كرة ارتدت من يد أورلاندو موسكيرا حارس مرمى الفيحاء، ليسيطر عليها ويضعها بكعبه ببراعة في ​الشباك.

وقبل عشر دقائق ​على النهاية، استقبل بينيغاس تمريرة منصور حمزي العرضية ليودع الكرة بتسديدة مباشرة في الشباك من مسافة قريبة.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الدوري السعودي»: فرحة أولى للفيصلي بثلاثية في شِباك الخلود

ألكسندر ميندي يحتفل بهدفه الشخصي الثالث في مرمى الخلود (تصوير: نايف العتيبي)
ألكسندر ميندي يحتفل بهدفه الشخصي الثالث في مرمى الخلود (تصوير: نايف العتيبي)
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«الدوري السعودي»: فرحة أولى للفيصلي بثلاثية في شِباك الخلود

ألكسندر ميندي يحتفل بهدفه الشخصي الثالث في مرمى الخلود (تصوير: نايف العتيبي)
ألكسندر ميندي يحتفل بهدفه الشخصي الثالث في مرمى الخلود (تصوير: نايف العتيبي)

انتزع الفيصلي الفوز الأول له، هذا الموسم، في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك على حساب الخلود 3-2، في مباراة مثيرة جمعتهما بالمجمعة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 6 نقاط من 8 مباريات، ليتقدم إلى المركز 15، في حين تلقّى الخلود الخسارة الثالثة على التوالي ‌ليتجمد رصيده عند 12 ‌نقطة في المركز ​الثامن.

بدأ الفيصلي الشوط الأول بشكل قوي، ومن كرة عرضية من الظهير ياسين برناوي استغلها المهاجم الفرنسي وهدّاف الفريق ألكسندر ميندي، واستطاع تسجيل الهدف الأول للفيصلي.

وبدوره استطاع الخلود السيطرة على مجريات الشوط، وهدّد مرمى الفيصلي، ومِن خطأ خارج منطقة الجزاء تقدّم شاكيل بيناس ولعبها قوية على يسار حارس الفيصلي في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 45 عزز الخلود تقدمه بالهدف الثاني عن طريق الفرنسي جولينان دومينقيز، بعد استغلاله عرضية رمزي صولان لعبها في الشباك.

ورفض الفرنسي ألكسندر ميندي خروج فريقه خاسراً، وعاد مجدداً لتسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية على يسار حارس الخلود مهند اليحيى في الدقيقة 49.

وفي الشوط الثاني، واصل الخلود سيطرته على مجريات المباراة، وكانت له الأفضلية، وفي الدقيقة 70 حصل على ركلة جزاء تقدّم لها الفرنسي جولينان دومينقيز نجح حارس الفيصلي الإسباني فرناندو باتشيكو في التصدي لها.

وفي الدقيقه 85 عاد الفرنسي ألكسندر ميندي ليسجل «هاتريك» في المباراة، ومن رأسية جميلة سكنت في حلق المرمى.

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