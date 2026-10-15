«الدوري السعودي»: فرحة أولى للفيصلي بثلاثية في شِباك الخلود

انتزع الفيصلي الفوز الأول له، هذا الموسم، في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك على حساب الخلود 3-2، في مباراة مثيرة جمعتهما بالمجمعة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 6 نقاط من 8 مباريات، ليتقدم إلى المركز 15، في حين تلقّى الخلود الخسارة الثالثة على التوالي ‌ليتجمد رصيده عند 12 ‌نقطة في المركز ​الثامن.

بدأ الفيصلي الشوط الأول بشكل قوي، ومن كرة عرضية من الظهير ياسين برناوي استغلها المهاجم الفرنسي وهدّاف الفريق ألكسندر ميندي، واستطاع تسجيل الهدف الأول للفيصلي.

وبدوره استطاع الخلود السيطرة على مجريات الشوط، وهدّد مرمى الفيصلي، ومِن خطأ خارج منطقة الجزاء تقدّم شاكيل بيناس ولعبها قوية على يسار حارس الفيصلي في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 45 عزز الخلود تقدمه بالهدف الثاني عن طريق الفرنسي جولينان دومينقيز، بعد استغلاله عرضية رمزي صولان لعبها في الشباك.

ورفض الفرنسي ألكسندر ميندي خروج فريقه خاسراً، وعاد مجدداً لتسجيل هدف التعادل من تسديدة قوية على يسار حارس الخلود مهند اليحيى في الدقيقة 49.

وفي الشوط الثاني، واصل الخلود سيطرته على مجريات المباراة، وكانت له الأفضلية، وفي الدقيقة 70 حصل على ركلة جزاء تقدّم لها الفرنسي جولينان دومينقيز نجح حارس الفيصلي الإسباني فرناندو باتشيكو في التصدي لها.

وفي الدقيقه 85 عاد الفرنسي ألكسندر ميندي ليسجل «هاتريك» في المباراة، ومن رأسية جميلة سكنت في حلق المرمى.