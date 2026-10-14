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الرياضة رياضة سعودية

«موسم الرياض» يعلن تأجيل «سيكس كينغز سلام» إلى أواخر ديسمبر

يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير (موسم الرياض)
يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير (موسم الرياض)
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«موسم الرياض» يعلن تأجيل «سيكس كينغز سلام» إلى أواخر ديسمبر

يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير (موسم الرياض)
يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير (موسم الرياض)

أعلن موسم الرياض تأجيل النسخة الثالثة من بطولة التنس العالمية «سيكس كينغز سلام»، التي كان من المقرر إقامتها أيام 21 و22 و24 أكتوبر الحالي، إلى الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في إطار المراجعة المستمرة للترتيبات المتعلقة بإقامة البطولة، والتنسيق مع الأطراف المعنية بها، بما يضمن تقديم تجربة رياضية تواكب تطلعات الجماهير وتعكس مكانة البطولة العالمية.

ويأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير، وبعد دراسة التحديات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بإقامة البطولة، وما قد يترتب عليها من تأثير في جودة التجربة المقدمة للجمهور.

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الرياضة رياضة سعودية

رئيس الاتحاد الكويتي: السوبر السعودي بطولة عالمية… وأتوقع النهائي بين النصر والأهلي

الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
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رئيس الاتحاد الكويتي: السوبر السعودي بطولة عالمية… وأتوقع النهائي بين النصر والأهلي

الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الشرق الأوسط)

وصف الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بطولة كأس السوبر السعودي بأنها باتت حدثاً عالمياً يتجاوز حدود المنافسات المحلية، معرباً عن سعادته باستضافة الكويت للبطولة خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ومتوقعاً أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً من داخل الكويت، وخارجها.

وقال اليوسف، في تصريحات لوسائل الإعلام على هامش مراسم قرعة البطولة، الأربعاء: «أنا في غاية السعادة باستضافة الكويت للسوبر السعودي، وأعتبره سوبر عالمياً، وليس سعودياً فقط، وأكبر دليل على ذلك أن البطولة أُقيمت في أبوظبي، وهونغ كونغ، وإنجلترا، وشهدت مدرجات ممتلئة بالجماهير، فما بالك بوجود لاعب مثل كريستيانو رونالدو في النسخة المقبلة».

وأضاف: «أعتقد أن الفترة من 17 إلى 24 ديسمبر ستكون عرساً كروياً على أرض الكويت، وستعيد إلى أذهاننا الأجواء التي عشناها خلال استضافة كأس الخليج السادسة والعشرين، وفرحة الجماهير الكويتية باستقبال الأشقاء الخليجيين».

وأشار رئيس الاتحاد الكويتي إلى أن البطولة ستستقطب جماهير من السعودية، ودول الخليج، ومختلف أنحاء العالم، مؤكداً وجود استعدادات لتسهيل وصول المشجعين إلى الكويت.

وقال: «أُعلن قبل يومين عن تقديم تسهيلات كبيرة للجماهير عبر المنافذ الحدودية، ومطار الكويت، وأتمنى من الجميع المسارعة إلى شراء التذاكر فور طرحها إلكترونياً، حتى لا يفاجأوا بنفادها في الأيام الأخيرة».

وكشف اليوسف عن تخصيص أكثر من منطقة جماهيرية «فان زون» لمتابعة المباريات، موضحاً أن الجماهير التي لن تتمكن من دخول الملاعب ستتاح لها فرصة مشاهدة المواجهات عبر شاشات مخصصة في تلك المناطق.

وعن استمرار الكويت في استضافة الأحداث الرياضية، أكد أن الاتحاد الكويتي يتطلع إلى مواصلة تنظيم البطولات الكبرى، بعد استضافة كأس الخليج، والسوبر الفرنسي، مشيراً إلى أن اتفاق استضافة السوبر السعودي يمتد لعامين.

وأوضح: «لن نتوقف عن استضافة الفعاليات العالمية؛ فقد نظمنا السوبر الفرنسي، والآن نستضيف السوبر السعودي لمدة سنتين، وقد تكون النسخة المقبلة أيضاً في الكويت، لكن موعدها لم يتحدد بعد، وإذا لم تُقم البطولة، فسيكون هناك حدث آخر بإذن الله».

وفي حديثه عن توقعاته الفنية للبطولة، رشح اليوسف فريقي النصر والأهلي لبلوغ المباراة النهائية، لكنه امتنع عن تحديد هوية الفريق الذي سيتوج باللقب.

وقال: «أتوقع أن يجمع النهائي النصر، والأهلي، لكن لا أستطيع توقع البطل، وأعتقد أن جميع المباريات ستكون جميلة، وجماهيرية».

وشدد رئيس الاتحاد الكويتي على أن استضافة الأحداث الرياضية الكبرى أسهمت في تنشيط الحركة الرياضية والاقتصادية في البلاد، معتبراً أن الكويت تعيش مرحلة من الانتعاش الرياضي بعد نجاحها في تنظيم عدد من البطولات.

وأضاف: «الشارع الرياضي الكويتي يعيش حالة من الانتعاش، وكذلك أهل الكويت عموماً، وهذه البطولات تنعكس أيضاً على الاقتصاد، من خلال إشغال الفنادق، وتنشيط المطاعم، والأسواق».

وتوقع اليوسف أن تستقبل الكويت ما لا يقل عن 200 ألف زائر خلال الفترة من 17 إلى 24 ديسمبر، قائلاً: «أتوقع أن تكون الفنادق ممتلئة خلال هذه الفترة، وأن تشهد المطاعم والأسواق حركة كبيرة، وقد يصل عدد زوار الكويت إلى 200 ألف شخص على الأقل».

وكانت قرعة الدور نصف النهائي لكأس السوبر السعودي قد أسفرت عن مواجهة تجمع الأهلي بالقادسية، فيما يلتقي النصر نظيره الخلود، على أن تُقام منافسات البطولة في الكويت خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل.

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وزير الرياضة الكويتي: «السوبر السعودي» تحدٍّ كبير لإمكاناتنا

د. طارق الجلاهمة وزير الرياضة الكويتي (الشرق الأوسط)
د. طارق الجلاهمة وزير الرياضة الكويتي (الشرق الأوسط)
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وزير الرياضة الكويتي: «السوبر السعودي» تحدٍّ كبير لإمكاناتنا

د. طارق الجلاهمة وزير الرياضة الكويتي (الشرق الأوسط)
د. طارق الجلاهمة وزير الرياضة الكويتي (الشرق الأوسط)

أكد الدكتور طارق الجلاهمة، وزير الرياضة الكويتي، أن استضافة بلاده بطولة كأس «السوبر السعودي» تمثل تحدياً كبيراً على المستويين التنظيمي والرياضي، في ظل القيمة الجماهيرية التي تحظى بها البطولة، ومشاركة نخبة من نجوم كرة القدم العالمية في منافساتها.

وقال الجلاهمة، في تصريحات لممثلي وسائل الإعلام على هامش مراسم قرعة كأس «السوبر السعودي»، التي أُجريت الأربعاء في الكويت، إن استضافة هذا الحدث تمثل فرصة للكويت لتسجيل حضورها في تنظيم بطولة تحظى بمتابعة واسعة على مستوى كرة القدم والرياضة عموماً.

وأضاف: «اليوم نتحدث عن النجوم الموجودين في (السوبر السعودي)، وهم نجوم عالميون، وهذا بكل تأكيد تحدٍّ كبير بالنسبة إلينا، وتحدٍّ لإمكاناتنا وللشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص».

وشدد وزير الرياضة الكويتي على أهمية التعاون بين القطاعين في إنجاح استضافة البطولة، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق استضافة الأحداث الرياضية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.

وقال: «ندفع باتجاه تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لاستضافة مثل هذه الأحداث مستقبلاً، ليس فقط على مستوى كرة القدم، وإنما في مختلف الرياضات».

وأشار الجلاهمة إلى أن نجاح تنظيم البطولات الكبرى يتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، مضيفاً: «النجاح يحتاج إلى تكاتف وتعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، وبإذن الله ستكون الاستضافة على مستوى الحدث والقيمة التي يمتلكها (السوبر السعودي)».

وتستضيف الكويت منافسات كأس «السوبر السعودي» خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة الأهلي والقادسية والنصر والخلود، بعدما أسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن مواجهة الأهلي والقادسية، بينما يلتقي النصر مع الخلود.

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بشار عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: السوبر فرصة للاحتفاء بالعلاقات الكويتية - السعودية

بشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق (الشرق الأوسط)
بشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق (الشرق الأوسط)
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بشار عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: السوبر فرصة للاحتفاء بالعلاقات الكويتية - السعودية

بشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق (الشرق الأوسط)
بشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق (الشرق الأوسط)

أكد بشار عبد الله، نجم الكرة الكويتية السابق، الذي سبق له خوض تجربة احترافية مع الهلال السعودي، أن استضافة الكويت لبطولة كأس السوبر السعودي تمثل مناسبة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، مشيراً إلى أنها فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال بشار عبد الله، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مراسم قرعة البطولة التي أُجريت الأربعاء في الكويت: «نحن سعداء بإقامة السوبر السعودي في الكويت، وسعداء بالاحتفاء بالأشقاء في السعودية، وبطبيعة الحال لا نحتاج إلى مناسبة للاحتفاء بهم، لكن عندما تتاح لنا فرصة كهذه فلن نفوّتها».

وأضاف: «قد تكون المناسبة رياضية أو كروية، لكنها فرصة لتذكير الجميع بالعلاقات الكويتية - السعودية، وما يجمع البلدين من ارتباط تاريخي ومواقف مشتركة، ونحن سعداء جداً بهذه الاستضافة».

وأشار نجم المنتخب الكويتي السابق إلى أن الجماهير الكويتية أبدت اهتماماً كبيراً باستضافة البطولة منذ الإعلان عن دخول الكويت ضمن الدول المرشحة لاحتضانها.

وقال: «لمست حماس الجماهير الكويتية منذ أن طُرح اسم الكويت لاستضافة السوبر السعودي، وكان الجميع ينتظر هذه اللحظة، والحمد لله بدأ العد التنازلي اليوم من خلال مراسم القرعة، وبإذن الله ستشاهدون ما يسعدكم».

وعن تأثير غياب الهلال عن البطولة، خصوصاً في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في الكويت والخليج، أقر بشار عبد الله بأن وجود الفريق كان سيمنح المنافسات زخماً جماهيرياً إضافياً، لكنه شدَّد على أن الأندية الأربعة المشاركة تمتلك ما يكفي من القيمة الفنية والجماهيرية لإنجاح الحدث.

وأوضح: «بالتأكيد، الهلال يتمتع بجماهيرية طاغية في الكويت والخليج، ووجوده كان سيضيف إلى البطولة، وكذلك الاتحاد يمتلك تاريخاً كبيراً، لكن الفرق الأربعة المشاركة حالياً لها جماهيريتها في الكويت، خصوصاً النصر والأهلي، بالنظر إلى تاريخهما وبطولاتهما».

وأشاد بشار عبد الله بالمستويات التي يقدمها القادسية السعودي، قائلاً: «بالنسبة لي، القادسية من أفضل الفرق التي قدمت كرة قدم خلال الموسم الحالي، وحتى في الموسم الماضي».

وشدد على أن قوة المنافسة في الدوري السعودي تمنح البطولة قيمتها، بغض النظر عن هوية الفرق المشاركة، مضيفاً: «نحن نتحدث عن الدوري السعودي، وعن المستويات والتنافس الكبير الذي نشاهده بين أنديته، والسوبر في النهاية بطولة سعودية، ومهما كانت الفرق الأربعة المشاركة، فأنا متأكد من أنها ستحظى بالاحتفاء نفسه».

وتستضيف الكويت منافسات كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة الأهلي والقادسية والنصر والخلود، بعدما أسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن مواجهة الأهلي والقادسية، بينما يلتقي النصر مع الخلود.

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