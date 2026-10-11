العيسى مدافع الرياض: المركز الـ11 ليس طموحنا

أبدى سلطان العيسى مدافع الرياض، عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام الفيحاء 1-1 ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
وقال العيسى لـ"الشرق الأوسط": بكل تأكيد نتيجة غير مرضية بالنسبة لنا، استحوذنا على المباراة وهددنا مرمى الفيحاء في أكثر من فرصة وكنا الأفضل خلال مجريات اللقاء.
️| مدافع نادي الرياض، سلطان العيسى، يتحدث بعد التعادل مع الفيحاء:- النتيجة غير مرضية لنا، كنا الأفضل في أغلب مجريات المباراة.#الفيحاء_الرياض#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/YW1eNkjdvq
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 11, 2026
وزاد في حديثه: تفكيرنا قبل المباراة تركز على الخروج بنتيجة إيجابية والعودة للرياض بنقاط الفوز، ولكن الحمد لله على كل حال .وبين العيسى المركز الحادي عشر "ليس طموحنا".وعن مباراة القادمة أمام المتصدر الهلال، قال: الجهاز الفني سيعمل على التحضير للمباراة المهمة والصعبة أمام متصدر الدوري السعودي .