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العيسى مدافع الرياض: المركز الـ11 ليس طموحنا

سلطان العيسى (موقع نادي الرياض)
سلطان العيسى (موقع نادي الرياض)
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العيسى مدافع الرياض: المركز الـ11 ليس طموحنا

سلطان العيسى (موقع نادي الرياض)
سلطان العيسى (موقع نادي الرياض)

أبدى سلطان العيسى مدافع الرياض، عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام الفيحاء 1-1 ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال العيسى لـ"الشرق الأوسط": بكل تأكيد نتيجة غير مرضية بالنسبة لنا، استحوذنا على المباراة وهددنا مرمى الفيحاء في أكثر من فرصة وكنا الأفضل خلال مجريات اللقاء.

وزاد في حديثه: تفكيرنا قبل المباراة تركز على الخروج بنتيجة إيجابية والعودة للرياض بنقاط الفوز، ولكن الحمد لله على كل حال .وبين العيسى المركز الحادي عشر "ليس طموحنا".وعن مباراة القادمة أمام المتصدر الهلال، قال: الجهاز الفني سيعمل على التحضير للمباراة المهمة والصعبة أمام متصدر الدوري السعودي .

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كاراسكو لـ«الشرق الأوسط»: الشباب أصبح جاهزاً للقتال

كاراسكو محتفلاً بهدفه في مرمى التعاون (الدوري السعودي)
كاراسكو محتفلاً بهدفه في مرمى التعاون (الدوري السعودي)
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كاراسكو لـ«الشرق الأوسط»: الشباب أصبح جاهزاً للقتال

كاراسكو محتفلاً بهدفه في مرمى التعاون (الدوري السعودي)
كاراسكو محتفلاً بهدفه في مرمى التعاون (الدوري السعودي)

أعرب البلجيكي يانيك كاراسكو، قائد الشباب، عن سعادته بتحقيق فريقه الانتصار الأول في الدوري السعودي هذا الموسم، مؤكداً أن التحسن الملحوظ في الجاهزية البدنية والروح القتالية للاعبين كان من أبرز العوامل التي أسهمت في ظهور الفريق بصورة مغايرة وتحقيق الفوز.

وقال كاراسكو في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «سعيد جداً بهذا الانتصار، وأتمنى ألا يكون الأخير لنا هذا الموسم».

وعن أبرز المتغيرات التي طرأت على الشباب عقب فترة التوقف، أوضح القائد البلجيكي أن الفريق بات يتمتع بطاقة أكبر وجاهزية بدنية أفضل، إلى جانب التحسن في الروح الجماعية والرغبة في القتال داخل الملعب.

وأضاف: «أصبحنا نمتلك طاقة أكبر، وتحسنت جاهزيتنا البدنية، إلى جانب ارتفاع مستوى الروح الجماعية والروح القتالية لدى اللاعبين، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية».

وفي رسالة وجهها إلى جماهير الشباب، شدد كاراسكو على أهمية استمرار الدعم والمساندة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن اللاعبين عازمون على العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق تطلعات النادي وأنصاره.

وقال: «سنحاول الاستمرار على هذا النهج، والقتال معاً بوصفنا فريقاً واحداً، ونحتاج إلى دعم جماهيرنا ومساندتهم من أجل تحقيق أهدافنا».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أخيراً... فاز الشباب

كاراسكو محتفلاً بهدفه في مرمى التعاون (الدوري السعودي للمحترفين)
كاراسكو محتفلاً بهدفه في مرمى التعاون (الدوري السعودي للمحترفين)
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أخيراً... فاز الشباب

كاراسكو محتفلاً بهدفه في مرمى التعاون (الدوري السعودي للمحترفين)
كاراسكو محتفلاً بهدفه في مرمى التعاون (الدوري السعودي للمحترفين)

بعد معاناة استمرت سبع جولات، نجح الشباب أخيراً في انتزاع فوزه الأول بدوري المحترفين السعودي، وذلك على حساب ضيفه التعاون 3-0 في مباراة جمعتهما بالرياض، وتحديداً على ملعب «إس إتش جي أرينا».

ورفع الشباب، الذي غاب عنه همام الهمامي أفضل لاعب في «خليجي 27» بسبب الإصابة، رصيده ‌إلى سبع ‌نقاط من ثماني مباريات ​في ‌المركز ⁠12.

ومنح ​عبد الله ⁠معتوق التقدم للشباب بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 18، قبل أن يتعرض صاحب الأرض لضربة بطرد المدافع علي البليهي. وطُرد البليهي بعد عرقلة محمد الكويكبي قبل خط منطقة ⁠الجزاء في الدقيقة 33 ‌عقب مراجعة حكم ‌الفيديو المساعد. ورغم النقص العددي، ​سجل ريكاردو ‌ماتياس الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع ‌للشوط الأول بعدما تابع تسديدة زميله يانيك كاراسكو المرتدة. واختتم البلجيكي كاراسكو ثلاثية الشباب في الدقيقة 85 بتسديدة من حافة ‌منطقة الجزاء استقرت في الزاوية الضيقة.

وتجمد رصيد التعاون عند ثلاث ⁠نقاط ⁠في المركز 17، قبل الأخير.

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السفري لاعب الفيحاء من بين مصابي «الإرهاب الحوثي»

وزير الصحة خلال زيارته للاعب وائل السفري (قناة الإخبارية)
وزير الصحة خلال زيارته للاعب وائل السفري (قناة الإخبارية)
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السفري لاعب الفيحاء من بين مصابي «الإرهاب الحوثي»

وزير الصحة خلال زيارته للاعب وائل السفري (قناة الإخبارية)
وزير الصحة خلال زيارته للاعب وائل السفري (قناة الإخبارية)

لم تستثنِ اعتداءات «ميليشيا الحوثي» الإرهابية أحداً من المدنيين، فحصد قصفها الغادر لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، عشرات الضحايا والمصابين، كان من بينهم وائل السفري لاعب الفئات السنية بنادي الفيحاء من المجمعة، والذي لاقى لفتة إنسانية من القيادة، بعدما زاره وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل للاطمئنان على حالته الصحية.

واطمأن وزير الصحة خلال الزيارة على الوضع الصحي للاعب، مستمعاً إلى شرح حول طبيعة الإصابة والإجراءات الطبية التي خضع لها، حيث أوضح الدكتور المسؤول عن حالة اللاعب أن السفري تعرض لإصابة في الفخذ اليسرى نتيجة شظايا عميقة، استدعت تدخلاً جراحياً للتعامل مع الإصابة وإزالة الأنسجة المتضررة.

وأشار الدكتور المعالج إلى أن العملية أُجريت للاعب، وتم استخراج جميع الشظايا، معرباً عن أمله في أن تشهد حالته الصحية تحسناً خلال الأيام المقبلة، بما يمهّد لمرحلة التعافي وعودته للملاعب عمّا قريب، وفقاً لتطورات وضعه الصحي، وتقييم الفريق الطبي المشرف على علاجه.

كما نقل وزير الصحة للاعب تحيات القيادة الرشيدة، مؤكداً ما يحظى به من اهتمام ورعاية، في ظل حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين على الاطمئنان على صحة المصابين، وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

ويأمل الوسط الرياضي أن يتماثل اللاعب وائل السفري للشفاء العاجل، وأن يتجاوز هذه المرحلة الصحية بسلام، ليعود إلى حياته الطبيعية ومواصلة مشواره الرياضي مع الفئات السنية بنادي الفيحاء، وسط الدعوات له بالشفاء وتمام العافية.

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