بوستيكوغلو: رونالدو جاهز لمواجهة نيفتشي الأوزبكي... والإصابات تضيق خيارات النصر السعودي

أكد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر السعودي، جاهزية النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الناحيتين الذهنية والبدنية، لخوض مواجهة نيفتشي الأوزبكي، المقررة الاثنين في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات «دوري أبطال آسيا للنخبة»، مشيراً إلى أن فريقه يواجه تحديات تتعلق بتزاحم المباريات والإصابات وضيق الوقت المتاح للتحضير.

وأوضح بوستيكوغلو، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن رونالدو يتمتع بحالة جيدة، مستشهداً بمشاركته الكاملة في المباراة الماضية وتسجيله هدفاً، وقال: «كريستيانو بحالة جيدة ذهنياً وبدنياً، وقد شاهدتموه في المباراة الماضية؛ إذ خاض المباراة كاملة وسجل هدفاً، لذلك؛ فأنا متأكد من أنه في حالة جيدة».

وشدد المدرب الأسترالي على أن النصر يعمل بجد للحفاظ على مستوياته الفنية، رغم الصعوبات التي يواجهها في المرحلة الحالية، موضحاً أن ضغط جدول المباريات والإصابات وقصر فترات الاستعداد تمثل تحديات أمام الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف: «الفريق يعمل بشكل جيد، وبالتأكيد هناك تحديات في جدول المباريات، مثل الإصابات وضيق الوقت، لكن اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم»، مؤكداً أن الاستمرار في تقديم أفضل أداء ليس أمراً سهلاً في ظل هذه الظروف.

وكشف بوستيكوغلو عن معاناة أيمن يحيى من الإصابة، موضحاً أن عدد اللاعبين المتاحين أمام الجهاز الفني محدود، إلا إنه أبدى ثقته بقدرة بقية عناصر الفريق على الحصول على فرص المشاركة خلال المرحلة المقبلة، في ظل تعدد الاستحقاقات التي تنتظر النصر.

وفي حديثه عن اللاعب الشاب عواد أمان، أشاد المدرب الأسترالي بإمكاناته، مؤكداً أنه لاعب جيد ويملك مؤهلات فنية مميزة، وأن الفرصة ستكون متاحة أمامه للمشاركة، ضمن توجه الجهاز الفني لمنح اللاعبين فرصاً خلال المباريات المقبلة.

وتطرق بوستيكوغلو إلى جواو فيليكس، مؤكداً أنه لاعب مميز يمتلك القدرة على شغل أكثر من مركز داخل الملعب، موضحاً أن الجهاز الفني كان بحاجة إلى استعادته جاهزاً بعد مشاركته في كأس العالم.

من جانبه، أكد نواف بوشل، لاعب النصر، أن فريقه يدخل جميع البطولات التي يشارك فيها بطموح المنافسة على ألقابها، مشدداً على عدم وجود أفضلية لبطولة على أخرى من حيث الأهمية والطموحات.

وقال بوشل خلال المؤتمر الصحافي: «في كل بطولة نشارك فيها، يكون هدفنا تحقيقها، ولا توجد بطولة أهم من الأخرى»، في إشارة إلى حرص اللاعبين على المنافسة في مختلف الاستحقاقات المحلية والقارية.

ووجّه بوشل رسالة إلى جماهير النصر، أشاد فيها بمساندتها الفريق ودورها في دعمه، قائلاً: «مبروك لنا جميعاً، وجمهور النصر شهادتي فيه مجروحة. عدنا بفضل مساندة الجماهير، ونسأل الله أن يوفقنا لإسعادهم».

وبشأن مستقبله مع النادي، في ظل الحديث عن تجديد عقده، أوضح بوشل أن هذا الملف لا يرتبط بقراره وحده، وإنما توجد أطراف أخرى معنية به، مضيفاً: «هناك أمور تتعلق بالإدارة والوكيل وليست بيدي، ونتمنى أن تُحل الأمور وتكون على خير».