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الرياضة رياضة سعودية

بوستيكوغلو: رونالدو جاهز لمواجهة نيفتشي الأوزبكي... والإصابات تضيق خيارات النصر السعودي

بوشل قال إن قرار تمديد عقده ليس بيده وحده

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرب النصر (تصوير: إبراهيم الشليل)
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرب النصر (تصوير: إبراهيم الشليل)
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بوستيكوغلو: رونالدو جاهز لمواجهة نيفتشي الأوزبكي... والإصابات تضيق خيارات النصر السعودي

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرب النصر (تصوير: إبراهيم الشليل)
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرب النصر (تصوير: إبراهيم الشليل)

أكد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر السعودي، جاهزية النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الناحيتين الذهنية والبدنية، لخوض مواجهة نيفتشي الأوزبكي، المقررة الاثنين في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات «دوري أبطال آسيا للنخبة»، مشيراً إلى أن فريقه يواجه تحديات تتعلق بتزاحم المباريات والإصابات وضيق الوقت المتاح للتحضير.

وأوضح بوستيكوغلو، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن رونالدو يتمتع بحالة جيدة، مستشهداً بمشاركته الكاملة في المباراة الماضية وتسجيله هدفاً، وقال: «كريستيانو بحالة جيدة ذهنياً وبدنياً، وقد شاهدتموه في المباراة الماضية؛ إذ خاض المباراة كاملة وسجل هدفاً، لذلك؛ فأنا متأكد من أنه في حالة جيدة».

وشدد المدرب الأسترالي على أن النصر يعمل بجد للحفاظ على مستوياته الفنية، رغم الصعوبات التي يواجهها في المرحلة الحالية، موضحاً أن ضغط جدول المباريات والإصابات وقصر فترات الاستعداد تمثل تحديات أمام الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف: «الفريق يعمل بشكل جيد، وبالتأكيد هناك تحديات في جدول المباريات، مثل الإصابات وضيق الوقت، لكن اللاعبين يقدمون أفضل ما لديهم»، مؤكداً أن الاستمرار في تقديم أفضل أداء ليس أمراً سهلاً في ظل هذه الظروف.

وكشف بوستيكوغلو عن معاناة أيمن يحيى من الإصابة، موضحاً أن عدد اللاعبين المتاحين أمام الجهاز الفني محدود، إلا إنه أبدى ثقته بقدرة بقية عناصر الفريق على الحصول على فرص المشاركة خلال المرحلة المقبلة، في ظل تعدد الاستحقاقات التي تنتظر النصر.

وفي حديثه عن اللاعب الشاب عواد أمان، أشاد المدرب الأسترالي بإمكاناته، مؤكداً أنه لاعب جيد ويملك مؤهلات فنية مميزة، وأن الفرصة ستكون متاحة أمامه للمشاركة، ضمن توجه الجهاز الفني لمنح اللاعبين فرصاً خلال المباريات المقبلة.

وتطرق بوستيكوغلو إلى جواو فيليكس، مؤكداً أنه لاعب مميز يمتلك القدرة على شغل أكثر من مركز داخل الملعب، موضحاً أن الجهاز الفني كان بحاجة إلى استعادته جاهزاً بعد مشاركته في كأس العالم.

من جانبه، أكد نواف بوشل، لاعب النصر، أن فريقه يدخل جميع البطولات التي يشارك فيها بطموح المنافسة على ألقابها، مشدداً على عدم وجود أفضلية لبطولة على أخرى من حيث الأهمية والطموحات.

وقال بوشل خلال المؤتمر الصحافي: «في كل بطولة نشارك فيها، يكون هدفنا تحقيقها، ولا توجد بطولة أهم من الأخرى»، في إشارة إلى حرص اللاعبين على المنافسة في مختلف الاستحقاقات المحلية والقارية.

ووجّه بوشل رسالة إلى جماهير النصر، أشاد فيها بمساندتها الفريق ودورها في دعمه، قائلاً: «مبروك لنا جميعاً، وجمهور النصر شهادتي فيه مجروحة. عدنا بفضل مساندة الجماهير، ونسأل الله أن يوفقنا لإسعادهم».

وبشأن مستقبله مع النادي، في ظل الحديث عن تجديد عقده، أوضح بوشل أن هذا الملف لا يرتبط بقراره وحده، وإنما توجد أطراف أخرى معنية به، مضيفاً: «هناك أمور تتعلق بالإدارة والوكيل وليست بيدي، ونتمنى أن تُحل الأمور وتكون على خير».

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي دوري النخبة الآسيوي نادي النصر كريستيانو رونالدو السعودية

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الجابر لاعب القادسية: اعتدنا الانتصارات وسنصل بعيداً في الآسيوية

الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)
الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)
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الجابر لاعب القادسية: اعتدنا الانتصارات وسنصل بعيداً في الآسيوية

الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)
الجابر خلال تدريبات القادسية (موقع النادي)

أكد عبد الملك الجابر، لاعب القادسية، جاهزية الفريق التامة لخوض مواجهة باختاكور، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الجابر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن جاهزون دائماً ونعد العدة لكل المباريات؛ صحيح أن لدينا ضغطاً في المباريات خلال الأسبوعين القادمين، لكن نادي القادسية جاهز دائماً، ونأمل في إكمال سلسلة الانتصارات والوصول بعيداً في البطولة الآسيوية».

وعن انتصاراتهم في الدوري المحلي، أجاب: «هذا ما تعودنا عليه والحمد لله؛ القادسية يكون أفضل في كل موسم ونحضر لكل مواجهة بكل قوة، وإن شاء الله نحن جاهزون لمباراة باختاكور لنحقق الانتصار ونعود إلى السعودية بالنقاط الثلاث».

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دوري أبطال آسيا أوزبكستان
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيحاء يتحسر على التعادل... ودولاك راضٍ

كاريلي (موقع نادي الفيحاء)
كاريلي (موقع نادي الفيحاء)
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مدرب الفيحاء يتحسر على التعادل... ودولاك راضٍ

كاريلي (موقع نادي الفيحاء)
كاريلي (موقع نادي الفيحاء)

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، أسفه لفقدان نقاط الفوز في اللحظات الأخيرة عقب التعادل بهدف لمثله أمام الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «فريق الرياض يتميز بالقوة في الهجمات المعاكسة؛ لقد خلقنا عدة فرص محققة، لكن لم نستطع تعزيز النتيجة، واستقبلنا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة».

وأضاف المدرب البرازيلي محللاً مجريات اللقاء وأداء هدافي الفريق: «فاشون ساكالا أضاع فرصتين محققتين للتسجيل. فريقنا كان جيداً في التمركز الدفاعي، ورغم تفوق الرياض في بعض الأوقات، فإننا كنا الطرف الأفضل في مجمل اللقاء».

واختتم كاريلي تصريحاته بالتشديد على الأخطاء والتطلعات المستقبلية قائلاً: «يجب علينا التركيز التام في المواجهات القادمة حتى اللحظة الأخيرة، وذلك حتى لا يتكرر سيناريو استقبالنا للأهداف في أوقات متأخرة من المباراة».

بدوره أبدى البرازيلي أوريسيو دولاك، مدرب الرياض، رضاه التام عن أداء فريقه في المباراة. وقال: «كانت مباراة جيدة بشكل عام، وكنا نستحق الفوز؛ أضعنا العديد من الفرص، ولكن لم نتوفق في استغلال التفاصيل الصغيرة خلال اللقاء».

وأضاف مدرب الرياض مشيداً بمجهود لاعبيه ونظرتّه للمستقبل: «اللاعبون قدموا كل ما لديهم في محاولة التسجيل وحصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة، وأنا راضٍ تماماً عن أداء اليوم، والقادم أفضل».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فايغل لاعب القادسية: توخيل أعطاني الفرصة... ورودجرز منحني الثقة

فايغل لدى وصوله مطار طشقند برفقة بعثة القادسية (موقع النادي)
فايغل لدى وصوله مطار طشقند برفقة بعثة القادسية (موقع النادي)
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فايغل لاعب القادسية: توخيل أعطاني الفرصة... ورودجرز منحني الثقة

فايغل لدى وصوله مطار طشقند برفقة بعثة القادسية (موقع النادي)
فايغل لدى وصوله مطار طشقند برفقة بعثة القادسية (موقع النادي)

أعرب الألماني جوليان فايغل، لاعب وسط القادسية، عن سعادته الكبيرة بوجود الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً جاهزية اللاعبين لتقديم أداء قوي ومميز أمام باختاكور الأوزبكي، في أولى المواجهات الخارجية للفريق.

وقال فايغل، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: «نحن سعداء للغاية بالوجود في دوري أبطال آسيا للنخبة. أعتقد أننا عملنا بجد واجتهاد طوال الموسم الماضي من أجل الوصول إلى هنا. حققنا نتيجة جيدة في المباراة الأولى بالبطولة، والآن نترقب مواجهة الغد بشغف، لنقدِّم أداءً رائعاً ونحقق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «بالطبع، نحن نستمتع كثيراً باللعب على أرضنا وبين جماهيرنا ووجودهم معنا في الملعب. ولكن السفر إلى أماكن بعيدة، واللعب في ملاعب مختلفة، والمنافسة أمام فرق تنتمي لدوريات متنوعة، يعد أيضاً جزءاً أساسياً من متعة هذه البطولة؛ وأتمنى أن يواصلوا دعمنا ومؤازرتنا حتى عبر الشاشات».

وتابع: «هدفنا تقديم أداء قوي ومميز، وإذا تمكنَّا من إظهار كافة إمكاناتنا وجودتنا على أرضية الملعب، فنحن نملك كل المقومات التي تؤهلنا لتحقيق الفوز. قبل كل شيء تنتظرنا مواجهة شاقة وصعبة؛ يتوجب علينا العمل بجد واجتهاد، واحترام الخصم تماماً، والالتزام بخطتنا التكتيكية، وأنا واثق تماماً بأننا سنخرج بنتيجة إيجابية».

ورداً على سؤال بشأن أثر المدربين في مسيرته، وتأثير العمل تحت قيادة بريندان رودجرز في القادسية، أجاب: «لقد حظيت بكثير من المدربين المميزين خلال مسيرتي؛ وتوماس توخيل بالطبع كان أول من منحني فرصة اللعب في الدوري الممتاز، وكان له الفضل في خطواتي الأولى مع دورتموند».

واختتم فايغل حديثه قائلاً: «لقد حالفني الحظ بالتعلم من كل مدرب، حتى في الأوقات الصعبة التي جلست فيها على مقاعد البدلاء، وكان عليَّ إثبات أحقيتي بالمشاركة. أما بخصوص بريندان، فقد منحني كثيراً من الثقة منذ توليه المسؤولية؛ إذ أشعر بأهميتي الحقيقية للفريق، وأنا سعيد للغاية هنا».

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