القادري: أوقفنا خطورة نيوم... والتعادل عادل

أبدى التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، رضاه عن الأداء التكتيكي لفريقه أمام نيوم، في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1 - 1 ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى نجاح لاعبيه في الحد من خطورة المنافس، رغم الحاجة إلى تحسين الفاعلية الهجومية واستثمار الفرص.

وقال قادري، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن الفريقين قدما مواجهة جيدة من حيث الإيقاع، رغم فترة التوقف الطويلة، موضحاً أن الحزم واجه منافساً يمتلك جودة فنية عالية وحلولاً فردية مميزة، إلا أن لاعبيه أظهروا انضباطاً تكتيكياً وروحاً قتالية حتى الدقائق الأخيرة.

واعتبر مدرب الحزم أن التعادل نتيجة عادلة بالنظر إلى مجريات المباراة، مشدداً في الوقت ذاته على أن فريقه يتطلع دائماً إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، خصوصاً في المواجهات التي يخوضها على أرضه.

وعن الجوانب الفنية، أوضح قادري أن فريقه نجح في الحد من خطورة التحولات الهجومية لنيوم، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير أدائه في الثلث الأخير من الملعب، وتحسين إنهاء الهجمات واستغلال الفرص، بما يسهم في ترجمة الأداء الجيد إلى نتائج إيجابية.

وفيما يتعلق بإشراك الجزائري أمير سعيود في عمق الملعب بدلاً من مركزه المعتاد على الطرف، بيّن قادري أن القرار جاء وفقاً للخيارات الفنية المتاحة وطبيعة المنافس، مشيراً إلى أن وجود عبد العزيز الضويحي على الطرف يمثل أحد مصادر القوة الهجومية للفريق، ما دفع الجهاز الفني إلى توظيف سعيود في العمق، للاستفادة من إمكانات اللاعبين والحفاظ على فاعلية الفريق الهجومية.