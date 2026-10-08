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الرياضة رياضة سعودية

الهلال والأهلي يزاحمان أوروبا في قائمة أغلى 100 موهبة عالمية

ميتي سادساً بـ33.5 مليون يورو... والسعودي صبري دهل وديابي وكينتيه يعززون الحضور في سوق المواهب

صبري دهل (الدوري السعودي)
صبري دهل (الدوري السعودي)
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الهلال والأهلي يزاحمان أوروبا في قائمة أغلى 100 موهبة عالمية

صبري دهل (الدوري السعودي)
صبري دهل (الدوري السعودي)

دخل ناديا الهلال والأهلي السعوديان قائمة الأندية المالكة لأعلى المواهب الشابة قيمة انتقالية في العالم، بعدما ظهر 4 لاعبين من صفوفهما ضمن قائمة أغلى 100 لاعب تحت 20 عاماً خارج الأندية المنتمية إلى الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، يتقدمهم مهاجم الهلال قادر ميتي الذي احتلَّ المركز السادس عالمياً بقيمة تقديرية بلغت 33.5 مليون يورو، في تصنيف تصدَّره البولندي أوسكار بيتوشيفسكي، لاعب بورتو البرتغالي، بقيمة 56.3 مليون يورو.

وبحسب التقرير الأسبوعي رقم 556 الصادر عن مرصد كرة القدم التابع لـ«المركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي إس)»، والذي اعتمد بيانات الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2026، فإن التصنيف شمل 100 لاعب لم تتجاوز أعمارهم 20 عاماً، ولا تملك عقودهم أندية الدوريات الـ5 الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، مع احتساب قيمهم الانتقالية وفق نموذج إحصائي يعتمد على مجموعة من المتغيرات المرتبطة باللاعبين وعقودهم.

قادر ميتي (نادي الهلال)

وجاء البولندي أوسكار بيتوشيفسكي، جناح بورتو البرتغالي البالغ 18.3 عام، في صدارة الترتيب بقيمة 56.3 مليون يورو، رغم تعرضه لإصابة أخيراً، متقدماً على البلجيكي جورثي موكيو، لاعب وسط أياكس الهولندي، الذي بلغت قيمته 52.9 مليون يورو، بينما احتلَّ ماتيوس ماني، جناح وولفرهامبتون الإنجليزي، المركز الثالث بقيمة 46.1 مليون يورو، علماً بأن ناديه ينشط في الدرجة الثانية الإنجليزية وفق بيانات التصنيف.

وحلَّ البرتغالي جواو سيمويس، لاعب وسط سبورتنغ لشبونة، رابعاً بقيمة 43.2 مليون يورو، يليه ألفارو مونتورو، جناح بوتافوغو البرازيلي، خامساً بقيمة 39.3 مليون يورو، قبل أن يظهر اسم قادر ميتي، مهاجم الهلال البالغ 18.9 عام، في المركز السادس بقيمة 33.5 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأعلى قيمة بين المواهب الموجودة في الأندية السعودية ضمن القائمة.

وجاء لوكا ميريلس، مهاجم شاختار دونيتسك الأوكراني، سابعاً بقيمة 32 مليون يورو، ثم آرون باومان، مدافع أياكس الهولندي، ثامناً بقيمة 30.4 مليون يورو، بينما احتل ميهايلو تسفيتكوفيتش، مهاجم أندرلخت البلجيكي، المركز التاسع بقيمة 28.8 مليون يورو، وأكمل إيساكي سيلفا، لاعب وسط شاختار دونيتسك، قائمة الـ10 الأوائل بقيمة 27.9 مليون يورو.

صبري دهل قدَّرته موهبته بـ12.3 مليون يورو ليكون من أهم مواهب العالم (نادي الهلال)

ولم يقتصر الحضور السعودي على ميتي، إذ ضمت القائمة 3 لاعبين آخرين من الهلال والأهلي، في مؤشر إلى وجود استثمارات في المواهب الشابة التي تتمتع بقيم انتقالية مرتفعة وفق التقديرات الإحصائية الدولية.

وجاء المالي إبراهيم ديابي، لاعب وسط الأهلي البالغ 19.5 عام، بقيمة تقديرية بلغت 12.7 مليون يورو، في حين بلغت قيمة صبري دهل، جناح الهلال البالغ 18.5 عام، نحو 12.3 مليون يورو، ليصبح ثاني لاعبي الهلال في القائمة، وثالث اللاعبين المنتمين إلى الأندية السعودية من حيث القيمة.

وسجَّل الأهلي حضوراً ثانياً عبر المدافع الغامبي أبو بكر سيدي كينتيه، البالغ 19.8 عام، والذي بلغت قيمته التقديرية 8 ملايين يورو، في حين يمتد عقده مع النادي حتى يونيو (حزيران) 2031، وفق البيانات المنشورة في التصنيف.

وبذلك بلغت القيمة الانتقالية المجمعة للاعبين الـ4 المنتمين إلى الهلال والأهلي 66.5 مليون يورو، منها 45.8 مليون يورو للاعبَي الهلال ميتي ودهل، مقابل 20.7 مليون يورو للاعبَي الأهلي ديابي وكينتيه، وهي قيم تقديرية إحصائية وليست مبالغ مدفوعة أو عروض انتقال رسمية.

إبراهيم ديابي (النادي الأهلي)

ويعكس توزيع اللاعبين الـ4 تنوعاً في المراكز، إذ يشغل ميتي مركز المهاجم الصريح، ويلعب دهل في الجناح، بينما ينشط ديابي في وسط الملعب، ويشغل كينتيه مركز قلب الدفاع، كما ترتبط 3 من الأسماء الـ4 بعقود تمتد حتى يونيو 2031، مقابل انتهاء عقد ميتي في يونيو 2029.

وعلى مستوى الحضور العربي، تضمَّنت القائمة التونسي ريان العلومي، مهاجم فانكوفر وايتكابس الكندي المشارِك في الدوري الأميركي، بقيمة انتقالية تقديرية بلغت 11.3 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى ديسمبر (كانون الأول) 2030، ليكون من أبرز الأسماء العربية الظاهرة في التصنيف.

ويبرز في القائمة أيضاً حجم الانتشار الجغرافي للمواهب الشابة مرتفعة القيمة، إذ توزعت الأسماء المائة على 24 دورياً حول العالم، يتقدمها الدوري الأميركي لكرة القدم الذي استحوذ على 13 لاعباً، في حضور يعكس اتساع أسواق تطوير اللاعبين الشباب خارج الأندية الأوروبية الكبرى.

المدافع الغامبي أبو بكر سيدي كينتيه نجم الأهلي (النادي الأهلي)

وتظهر القائمة كذلك أن ارتفاع القيمة الانتقالية للمواهب لم يعد محصوراً في الأندية التقليدية المنتِجة للاعبين في أوروبا وأميركا الجنوبية، مع حضور أندية من السعودية والولايات المتحدة وأوكرانيا وبلجيكا والبرتغال والبرازيل والأرجنتين وغيرها، في منافسة على امتلاك عقود اللاعبين الذين يُتوقَّع أن ترتفع قيمهم مستقبلاً.

ويعتمد مرصد كرة القدم في إعداد تقديراته على منهجية إحصائية بالكامل، تتيح احتساب القيمة الحالية للاعبين وبناء سيناريوهات لتطورها خلال السنوات المقبلة، بما يخدم الأندية في مفاوضات الانتقالات وتجديد العقود والإعارات وتحديد الشروط الجزائية، إلى جانب التطبيقات المالية المرتبطة بتقييم الأصول الرياضية وعمليات بيع الأندية والاستحواذ عليها.

وتكتسب الأرقام أهميةً خاصةً بالنسبة إلى الأندية السعودية، إذ تمنح وجود 4 لاعبين من الهلال والأهلي ضمن قائمة عالمية للمواهب تحت 20 عاماً مؤشراً رقمياً على قيمة بعض عقود اللاعبين الشباب في الدوري السعودي، مع بقاء القيمة السوقية التقديرية مختلفة عن الأسعار الفعلية التي قد تحددها المفاوضات بين الأندية.

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كرة القدم الدوري السعودي رياضة نادي الهلال النادي الأهلي السعودي السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

كادش يجري عملية جراحية في فنلندا الجمعة

حسن كادش (تصوير: علي خمج)
حسن كادش (تصوير: علي خمج)
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كادش يجري عملية جراحية في فنلندا الجمعة

حسن كادش (تصوير: علي خمج)
حسن كادش (تصوير: علي خمج)

تقرر أن يجري حسن كادش لاعب الاتحاد، الجمعة، عملية جراحية في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى، بمدينة توركو الفنلندية، وذلك على يد البروفيسور لاسي ليمباينن، المتخصص في جراحات العضلات والأوتار.

وجاء قرار خضوع كادش للعملية بعد الفحوصات الطبية التي أجراها في نادي الاتحاد والمركز الطبي الدولي، الشريك الطبي للنادي، إلى جانب استشارة عدد من المختصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام عُمان في كأس الخليج، يوم 26 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق إصابة كادش في العضلة الرباعية للفخذ الأيسر، فيما أعلن المنتخب السعودي استبعاده من قائمة «الأخضر» في البطولة الخليجية.

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نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: المدرب بوريتش مستمر مع أبها

دامير بوريتش (موقع نادي أبها)
دامير بوريتش (موقع نادي أبها)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: المدرب بوريتش مستمر مع أبها

دامير بوريتش (موقع نادي أبها)
دامير بوريتش (موقع نادي أبها)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن الكرواتي دامير بوريتش سيواصل قيادة فريق أبها مع استئناف منافسات الدوري السعودي، بعدما ظل خيار التغيير الفني قيد الدراسة خلال فترة التوقف، فيما أسهم اقتراب العودة إلى المباريات وضيق الوقت المتاح لترتيبات جديدة في ترجيح استمرار الجهاز الحالي.

ويواصل بوريتش إعداد الفريق لمواجهة الفيصلي، الأحد على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، ضمن الجولة الثامنة، في أول اختبار لأبها بعد فترة التوقف.

ويدخل أبها اللقاء باحثاً عن انتصاره الأول في الدوري، بعدما جمع نقطتين من تعادلين مقابل خمس خسائر خلال الجولات السبع الماضية، ليحتل المركز الثامن عشر.

وفي جانب آخر، يحتضن ملعب نادي ضمك مواجهتي أبها أمام الفيصلي والخلود، بالتزامن مع أعمال الزراعة الشتوية لأرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.

وبين المواجهتين، يحل أبها ضيفاً على القادسية، الجمعة في 16 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن الجولة التاسعة، قبل استقبال الخلود الاثنين 19 من الشهر نفسه ضمن الجولة العاشرة.

ويضع هذا البرنامج الفريق أمام ثلاث مباريات خلال تسعة أيام، يتطلع خلالها إلى استثمار فترة الإعداد الماضية وتحسين نتائجه مع عودة المنافسات.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إصابة الكتف تغيب ميندي عن مرمى الأهلي أمام الفتح

إدوارد ميندي (النادي الأهلي)
إدوارد ميندي (النادي الأهلي)
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إصابة الكتف تغيب ميندي عن مرمى الأهلي أمام الفتح

إدوارد ميندي (النادي الأهلي)
إدوارد ميندي (النادي الأهلي)

كشف النادي الأهلي عن مستجدات الحالة الطبية لأربعة من لاعبي فريقه، مشيراً إلى تعرض الحارس إدوارد ميندي لإصابة في الكتف خلال الحصة التدريبية، في وقت تجاوز المدافع روجر إيبانيز المرحلة العلاجية، وواصل زكريا هوساوي ونايف مسعود برنامجيهما العلاجي والتأهيلي.

وبحسب التقرير الطبي الصادر عن النادي، فقد أظهرت الفحوصات إصابة ميندي في الكتف، على أن تتحدد مشاركته في التدريبات الجماعية بناءً على التقييم المستمر لجاهزيته من جانب الجهاز الطبي، دون تحديد موعد لعودته، ما يعني غيابه عن مباراة الفتح الجمعة ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي تطور إيجابي، تجاوز إيبانيز المرحلة العلاجية بنجاح، ويواصل تدريباته على أرضية الملعب، تمهيداً للانضمام إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.

كما يواصل زكريا هوساوي برنامجه العلاجي والتأهيلي استعداداً للعودة إلى تدريبات الفريق الأول، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب السعودي.

أما نايف مسعود، فسيستمر في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب إصابته في مفصل القدم، دون أن يتضمن التقرير موعداً محدداً لعودته إلى التدريبات الجماعية.

وتبقى عودة اللاعبين مرتبطة باستكمال مراحل العلاج والتأهيل وتقييم جاهزيتهم، فيما أشار التقرير إلى تقدم إيبانيز نحو العودة للمشاركة في التدريبات مع زملائه.

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