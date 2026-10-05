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الرياضة رياضة سعودية

منتخب السعودية للشابات يعسكر في عمّان

انطلاق معسكر شابات الأخضر تحت 20 عاماً في عمّان بمشاركة 24 لاعبة (الاتحاد السعودي)
انطلاق معسكر شابات الأخضر تحت 20 عاماً في عمّان بمشاركة 24 لاعبة (الاتحاد السعودي)
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منتخب السعودية للشابات يعسكر في عمّان

انطلاق معسكر شابات الأخضر تحت 20 عاماً في عمّان بمشاركة 24 لاعبة (الاتحاد السعودي)
انطلاق معسكر شابات الأخضر تحت 20 عاماً في عمّان بمشاركة 24 لاعبة (الاتحاد السعودي)

انطلق اليوم المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي للشابات تحت 20 عاماً في العاصمة الأردنية عمّان، ويستمر حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) ضمن البرنامج التحضيري للمنتخب.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب 24 لاعبة للمشاركة في المعسكر وهم: ديمه شيخ، ورانسي الحجيلي، وابتهال عبد الله، وليان أمير، وميرال داغستاني، وأسيل أحمد، ولارا النصر، ومودة المغربي، وماريا باغفار، وتولين الغامدي، وروان الشنقيطي، ومايا الزهراني، وتالة بايزيد، ولولو عبد الله، وصبا اليحيا، ولمى ثامر، ولانا الحديثي، وزهراء طالب، ولارين بسيوني، ولمار وائل، ولينه عيد، وريتان خالد، وملكوت سالم، وريماس العرادي.

ويتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين مغلقة أمام المنتخب الأردني، يومي 10 و13 أكتوبر، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، والاستفادة من المواجهات الدولية في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة.

من جانبها، قالت عالية الرشيد مدير إدارة كرة القدم النسائية: «يمثل هذا المعسكر محطة مهمة ضمن برنامج إعداد المنتخب، ونتطلع إلى أن تستفيد اللاعبات من البرنامج التدريبي والمباراتين الوديتين أمام المنتخب الأردني، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم، ومنحهم المزيد من الخبرة الدولية. ونثق بأن الفترة المقبلة ستواصل دعم تطور اللاعبات والمنتخب، ونتمنى لهم التوفيق في المعسكر».

ويأتي المعسكر ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني للشابات، في إطار العمل على تطوير اللاعبات، وتعزيز جاهزيتهن الفنية والبدنية، إلى جانب إكسابهن المزيد من الخبرة من خلال خوض المباريات الدولية الودية.

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الرياضة رياضة سعودية

رضا بترجي رئيساً جديداً لنادي الاتحاد

رضا بترجي رئيساً للاتحاد (الشرق الأوسط)
رضا بترجي رئيساً للاتحاد (الشرق الأوسط)
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رضا بترجي رئيساً جديداً لنادي الاتحاد

رضا بترجي رئيساً للاتحاد (الشرق الأوسط)
رضا بترجي رئيساً للاتحاد (الشرق الأوسط)

اعتمدت شركة نادي الاتحاد التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، برئاسة رضا بترجي، وعضوية كل من عبد العزيز الزيد، وفارس الحجيلان، وصهيب جمجوم، وطه ناظر، وعبد الله البلوي، والوليد الحيدر.

وضم التشكيل الجديد ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة السابق، هم: عبد العزيز الزيد وفارس الحجيلان وصهيب جمجوم، في حين انضم إلى المجلس كل من طه ناظر وعبد الله البلوي والوليد الحيدر.

ويخلف بترجي في رئاسة المجلس فهد سندي، الذي واجه انتقادات واسعة من جماهير الاتحاد خلال الفترة الماضية، في ظل عدم رضاهم عن المستويات والنتائج التي حققها الفريق في الموسم الماضي.

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نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الصبان رئيساً والأهلي يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد

عبد الله بن عيدروس الصبان (الشرق الأوسط)
عبد الله بن عيدروس الصبان (الشرق الأوسط)
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الصبان رئيساً والأهلي يعلن تشكيل مجلس إدارته الجديد

عبد الله بن عيدروس الصبان (الشرق الأوسط)
عبد الله بن عيدروس الصبان (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة النادي الأهلي تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة عبد الله بن عيدروس الصبان، في خطوة إدارية جديدة تتزامن مع المرحلة الانتقالية التي تشهدها شركات الأندية السعودية.

وضم المجلس الجديد، إلى جانب الصبان، كلاً من جايك سيلفرستين، وأحمد بن حامد الثبيتي، ومحمد بن عمار الدباغ، وإياد بن رشاد رضا، وحسين بن حسن عيد، وعاطف بن مهدي مقني، أعضاءً في مجلس الإدارة.

ويأتي اختيار الصبان رئيساً للمجلس ضمن الترتيبات الجديدة لإعادة هيكلة مجالس إدارات الأندية، إذ يتولى المنصب من خارج ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، فيما يستمر الثبيتي وسيلفرستين في عضوية المجلس بعد وجودهما في التشكيل السابق.

ويمتلك الصبان خبرة إدارية وتنفيذية، إذ سبق له تولي مناصب قيادية في قطاع التجزئة وسلاسل الإمداد، إلى جانب ارتباطه بالنادي الأهلي ودعمه لمسيرته خلال السنوات الماضية.

ويأتي التغيير الإداري في الأهلي ضمن مرحلة أوسع تشهدها شركات الأندية السعودية، في ظل التطورات المرتبطة بملكية الأندية وإعادة ترتيب مجالس إداراتها، مع استمرار العمل على استكمال الإجراءات التنظيمية للمرحلة المقبلة.

وكانت شركة النادي الأهلي قد أكدت في أغسطس (آب) الماضي استمرار مجلس إدارتها في أداء مهامه، وعدم تأثر أعماله بإجراءات نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية.

ويفتح المجلس الجديد صفحة إدارية مختلفة في الأهلي، في وقت يواصل فيه الفريق الأول لكرة القدم منافساته المحلية والقارية، وسط تطلعات إلى تعزيز الاستقرار الإداري والحوكمة ودعم مشروع النادي.

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النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

منتخب السعودية للناشئات يخسر مواجهة سنغافورة

من لقاء الأخضر بنظيره السنغافوري (الاتحاد السعودي)
من لقاء الأخضر بنظيره السنغافوري (الاتحاد السعودي)
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منتخب السعودية للناشئات يخسر مواجهة سنغافورة

من لقاء الأخضر بنظيره السنغافوري (الاتحاد السعودي)
من لقاء الأخضر بنظيره السنغافوري (الاتحاد السعودي)

خسر «أخضر الناشئات»، الاثنين مواجهته الأولى أمام نظيره السنغافوري بهدف دون مقابل، وذلك خلال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا والمقامة في سنغافورة. وسيلاقي المنتخب نظيره الإندونيسي، الخميس المقبل، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب البحرين يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول).

وخاض الأخضر معسكره الإعدادي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 24 لاعبة، بواقع 3 حارسات، و7 لاعبات في خط الدفاع، و8 لاعبات في خط الوسط، و6 لاعبات في خط الهجوم، هن دانة البنعلي، وتاليا كتبي، ومريم الطيار، وجوان النصار، وديالا سروجي، وريتال حكمي، وحوراء جلال، وجود العمودي، وأروى الرشيد، وريماس أحمد، وهبة عبد الرحمن، وسارة المدني، وديما أحمد، وحلا الشدوخي، وريما عبد العزيز، وغلا صالح، وغدي العتيبي، وسوار عمرو، وكنزي علاء، وحور الفريد، ودانة الضحيان، وسديم السهيمي، وسعدية محمد، وزينب رضا.

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