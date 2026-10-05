منتخب السعودية للشابات يعسكر في عمّان

انطلق اليوم المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي للشابات تحت 20 عاماً في العاصمة الأردنية عمّان، ويستمر حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) ضمن البرنامج التحضيري للمنتخب.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب 24 لاعبة للمشاركة في المعسكر وهم: ديمه شيخ، ورانسي الحجيلي، وابتهال عبد الله، وليان أمير، وميرال داغستاني، وأسيل أحمد، ولارا النصر، ومودة المغربي، وماريا باغفار، وتولين الغامدي، وروان الشنقيطي، ومايا الزهراني، وتالة بايزيد، ولولو عبد الله، وصبا اليحيا، ولمى ثامر، ولانا الحديثي، وزهراء طالب، ولارين بسيوني، ولمار وائل، ولينه عيد، وريتان خالد، وملكوت سالم، وريماس العرادي.

ويتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين مغلقة أمام المنتخب الأردني، يومي 10 و13 أكتوبر، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، والاستفادة من المواجهات الدولية في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة.

من جانبها، قالت عالية الرشيد مدير إدارة كرة القدم النسائية: «يمثل هذا المعسكر محطة مهمة ضمن برنامج إعداد المنتخب، ونتطلع إلى أن تستفيد اللاعبات من البرنامج التدريبي والمباراتين الوديتين أمام المنتخب الأردني، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم، ومنحهم المزيد من الخبرة الدولية. ونثق بأن الفترة المقبلة ستواصل دعم تطور اللاعبات والمنتخب، ونتمنى لهم التوفيق في المعسكر».

ويأتي المعسكر ضمن برنامج إعداد المنتخب الوطني للشابات، في إطار العمل على تطوير اللاعبات، وتعزيز جاهزيتهن الفنية والبدنية، إلى جانب إكسابهن المزيد من الخبرة من خلال خوض المباريات الدولية الودية.