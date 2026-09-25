دونيس يؤكد ثقته بلاعبي الأخضر... ويعترف: إصابة العقيدي صعبة

قال اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، إن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام نظيره العماني، مشدداً على أهمية تقديم أداء يظهر تحسن اللاعبين على مستوى تسجيل الفرص التي تسنح لهم.
ويتربع المنتخب السعودي على قمة الترتيب برصيد 3 نقاط، عقب فوزه 1-صفر على منتخب الكويت الأربعاء، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، حيث يتفوق بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخبي العراق وعمان، اللذين تعادلا 1-1 في مستهل لقاءاتهما بالمسابقة.
وعقد دونيس مؤتمراً صحافياً، الجمعة، حيث أشاد بجهود لاعبي الأخضر سواء خلال مباراة الكويت أو خلال التدريبات الماضية، مشيراً إلى أن حديثه عن مشكلة إهدار الفرص لا ينفي هذا الجهد الذي قدمه اللاعبون على مدى 100 دقيقة أمام المنتخب الكويتي الذي لم يصنع سوى فرصة وحيدة بفضل الأداء الدفاعي المميز.
وعن مشكلة إهدار الفرص قال مدرب «الأخضر» إنه عمل في تدريبات خاصة على الضغط العكسي، مشدداً على أن التدريبات والثقة ستمنحان اللاعبين الفرصة لتقديم الأداء الأفضل لديهم في المواجهات المقبلة.
وفيما يتعلق بمواجهة السبت، قال دونيس: «ما لاحظته أن لاعبي عمان يلعبون بمهاجمين ولديهم جودة عالية. قمنا بتحليل أداء الفريق وسنجري بعض التغييرات بناء على الخصم».
وشدد دونيس: «من المهم تطبيق ما نريده دفاعياً وهجومياً، كما أن لديهم المهارات الكافية ليلعبوا بطريقة صعبة ويتعين علينا التركيز على التحكم في المباراة والاستحواذ على الكرة».
وكشف دونيس عن أن إصابة نواف العقيدي صعبة للغاية، معرباً عن أمله في أن يكون متاحاً للفريق في المستقبل، كما تطرق إلى الغيابات الأخرى في المنتخب السعودي، مشيراً إلى أن محمد القحطاني مريض ولم يتدرب في اليومين الأخيرين.
ويأمل منتخب السعودية في حصد النقاط الثلاث من أجل حسم تأهله رسمياً للدور قبل النهائي، دون انتظار نتيجة لقائه ضد نظيره العراقي في الجولة الأخيرة بالمجموعة.
يذكر أن دونيس استبعد الحارس نواف العقيدي من معسكر الفريق المشارك في كأس الخليج للإصابة.
وقال المنتخب السعودي: «استبعد دونيس المدير الفني للمنتخب الوطني اللاعب نواف العقيدي من معسكر الأخضر المقام في جدة ضمن منافسات كأس الخليج 27، وذلك بناء على التقرير الطبي عقب الفحوصات التي خضع لها اللاعب على موضع إصابته في مرفق اليد».
وتبين من الفحوصات عدم جاهزية اللاعب وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.
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«الشرق الأوسط» (دبلن)
«خليجي 27»: الأخضر للتحليق إلى نصف النهائي من بوابة عمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5322692-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-27-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
«خليجي 27»: الأخضر للتحليق إلى نصف النهائي من بوابة عمان
من استعدادات عمان للمباراة (المنتخب العماني)
يخوض المنتخب السعودي اختباراً مهماً أمام نظيره العُماني السبت، على ملعب الإنماء بجدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الخليج «خليجي 27»؛ إذ يتطلع خلالها «الأخضر» إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي، وحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي، فيما يبحث المنتخب العُماني عن فوزه الأول في البطولة.
وفي المواجهة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخب العراقي بنظيره الكويتي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في مباراة يسعى خلالها المنتخبان إلى تحقيق انتصارهما الأول، وتعزيز حظوظهما في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.
ويدخل الأخضر مواجهته أمام عُمان متصدراً ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على الكويت بهدف دون رد، فيما يتقاسم المنتخبان العراقي والعُماني المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما، عقب تعادلهما بهدف لمثله في الجولة الأولى، بينما يتذيل المنتخب الكويتي الترتيب دون أي رصيد نقطي.
وكان المنتخب العراقي قد تقدم مبكراً أمام عُمان بهدف محمد قاسم في الدقيقة السادسة، قبل أن ينجح ناصر الرواحي في إدراك التعادل للمنتخب العُماني عند الدقيقة 67، ليخرج المنتخبان بنقطة واحدة لكل منهما.
ويضع المنتخب السعودي نقاط عُمان هدفاً رئيسياً؛ إذ سيضمن له الانتصار العبور إلى الدور نصف النهائي دون انتظار نتائج الجولة الأخيرة، بينما سيضعه التعثر أمام حسابات أكثر تعقيداً عندما يواجه المنتخب العراقي في ختام منافسات المجموعة.
ويسعى «الأخضر»، بقيادة مدربه اليوناني دونيس، إلى البناء على انتصاره الافتتاحي أمام الكويت، وتحسين فاعليته الهجومية، بعدما نجح في حصد النقاط الثلاث رغم الفرص التي أهدرها لاعبوه أمام المرمى.
ومن المنتظر أن تشهد القائمة الأساسية للمنتخب السعودي عدداً من التغييرات، يتقدمها دخول الحارس محمد العويس بديلاً لنواف العقيدي، الذي تعرض لإصابة خلال المواجهة الافتتاحية أمام الكويت، استدعت استبعاده من حسابات الجهاز الفني.
وكان دونيس قد استهل مواجهة الكويت بقائمة ضمت نواف العقيدي في حراسة المرمى، وأمامه نواف بوشل وعبد الإله العمري وحسن كادش ومتعب الحربي، فيما حضر في وسط الميدان صالح أبو الشامات ومحمد كنو وناصر الدوسري وهمام الهمامي ومحمد أبو الشامات، بينما قاد عبد الله الحمدان الخط الأمامي.
ويتوقع أن يجري المدرب اليوناني تغييرات إضافية على تشكيلته أمام عُمان، في ظل رغبته في رفع درجة الفاعلية الهجومية والاستفادة من الخيارات المتاحة لديه، خصوصاً أن المنتخب السعودي تنتظره مواجهة أخرى أمام العراق في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.
وكان دونيس قد أكد في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، أن المنتخب السعودي سيعمل بكل ما لديه من أجل تحقيق الانتصار، مشدداً على ضرورة اللعب بشراسة أمام عُمان، مع احترام المنافس والتركيز على الجوانب الدفاعية والهجومية.
وأشار إلى أن الجهاز الفني حلل أداء المنتخب العُماني، الذي يمتلك لاعبين يتمتعون بمهارات عالية، موضحاً أن فريقه سيجري بعض التغييرات بناءً على طبيعة المنافس.
وفي المقابل، يدخل المنتخب العُماني، بقيادة مدربه المغربي طارق السكتيوي، المواجهة باحثاً عن تعويض تعادله في الجولة الأولى أمام العراق، وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل.
ويعتمد السكتيوي على مجموعة من العناصر التي تجمع بين الخبرة والشباب، يتقدمها حارب السعدي وناصر الرواحي وعصام الصبحي وأحمد الكعبي وسلطان المرزوق، في محاولة لمجاراة المنتخب السعودي والحد من خطورته الهجومية.
ويأمل المنتخب العُماني في الاستفادة من الروح التي أظهرها لاعبوه أمام العراق، بعدما نجحوا في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل، رغم تأخرهم بهدف مبكر.
وأكد السكتيوي أن فريقه سيخوض مواجهة السعودية بشخصية المنتخب العُماني، مشيراً إلى أن هدفه تحقيق الانتصار، وعدم الاكتفاء بالدفاع أو البحث عن التعادل.
وأوضح أن بعض لاعبيه عانوا من الإجهاد عقب مواجهة العراق، إلا أن ذلك لا يشكل مصدر قلق للجهاز الفني، مؤكداً جاهزية جميع العناصر للمباراة.
وتحمل المواجهات المباشرة بين المنتخبين السعودي والعُماني في بطولات كأس الخليج أفضلية تاريخية لـ«الأخضر»، الذي حقق 13 انتصاراً خلال 17 مواجهة جمعت المنتخبين، مقابل 3 انتصارات لعُمان، فيما حضر التعادل في مباراة واحدة.
وعلى صعيد الأهداف، سجل المنتخب السعودي 33 هدفاً في شباك نظيره العُماني، مقابل 12 هدفاً سجلها المنتخب العُماني.
ويبرز اسم المهاجم السعودي السابق ماجد عبد الله في تاريخ مواجهات المنتخبين، بعدما سجل 3 أهداف في شباك عُمان ضمن منافسات كأس الخليج.
وفي المواجهة الأخرى، يدخل المنتخب العراقي لقاء الكويت باحثاً عن تحقيق انتصاره الأول في البطولة، بعد تعادله أمام عُمان في الجولة الافتتاحية، في حين يتطلع المنتخب الكويتي إلى تعويض خسارته أمام السعودية والعودة إلى دائرة المنافسة على التأهل.
ويأمل المنتخب العراقي، بقيادة مدربه الأسترالي غراهام أرنولد، في استثمار الفرص الهجومية بصورة أفضل، بعدما أخفق في المحافظة على تقدمه المبكر أمام عُمان، ليكتفي بنقطة واحدة في مستهل مشواره.
ويعول أرنولد على مجموعة تجمع بين عناصر الخبرة والوجوه الجديدة، في إطار سعيه إلى تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، إلى جانب منح عدد من اللاعبين فرصة المشاركة واكتساب مزيد من الخبرات الدولية.
في المقابل، يدخل المنتخب الكويتي المواجهة دون رصيد نقطي، بعدما خسر أمام السعودية بهدف دون رد، في مباراة أظهر خلالها تنظيماً دفاعياً، لكنه لم ينجح في استثمار الفرص التي أتيحت له للخروج بنتيجة إيجابية.
ويسعى المنتخب الكويتي، بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سوزا، إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الافتتاحية، خصوصاً خلال الدقائق الأخيرة، التي شهدت تراجعاً في الأداء البدني للاعبيه.
الأخضر يختتم استعداداته لعمان بـ«الثابتة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5322673-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9
من تدريبات الأخضر استعداداً لمباراة عمان (تصوير: علي خمج)
اختتم الأخضر استعداداته لمواجهة عمان، السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الخليج الـ27.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية الأخيرة على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، تحت إشراف المدير الفني دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية المتنوعة، قبل أن تُختتم الحصة بمران على الكرات الثابتة.
وعلى صعيد متصل، شارك الحارس عبد القدوس عطية في الحصة التدريبية بعد استدعائه أمس للانضمام إلى معسكر الأخضر، فيما واصل اللاعب محمد القحطاني غيابه عن التدريبات بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها.
الجدير بالذكر أن الأخضر يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج 27، إلى جانب منتخبات العراق وعمان والكويت.
محمد أبو الشامات: جاهز لخدمة الأخضر من أي مركزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5322670-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
محمد أبو الشامات خلال مباراة الكويت الماضية (المنتخب السعودي)
أكد محمد أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، أن خوض بطولة كأس الخليج على أرض الوطن، يمثل حافزاً كبيراً للتتويج باللقب وإعادته لخزائن الأخضر.
وقال أبو الشامات في تصريحاته لوسائل الإعلام قبل مواجهة عمان: «أولاً الحمد لله، إذا كنا قد قدمنا أداءً ممتازاً في المباراة الماضية فهذا بفضل جميع اللاعبين الموجودين وليس بفضلي أنا وأخي صالح فقط؛ نحن هنا عائلة واحدة وإخوة، والجميع من أصغر لاعب إلى أكبرهم لم يقصروا إطلاقاً، ونعد الجماهير بمواصلة العمل وإسعادهم في اللقاء القادم».
وحول مشاركته في مركز الجناح الأيمن بدلاً من موقع الظهير المعتاد، أوضح لاعب الأخضر: «طبقت تعليمات المدرب دونيس داخل أرضية الملعب؛ وأنا جاهز تماماً للمشاركة في أي مركز يحتاجني فيه الجهاز الفني والمنتخب السعودي، سواء كان في مركز الجناح أو الظهير».
ورداً على سؤال بشأن المسؤولية الملقاة على الجيل الحالي لتحقيق الألقاب، أجاب: «لا يوجد أي ضغط إطلاقاً، بل هناك ثقة عالية جداً بين جميع عناصر المجموعة. البطولة تُقام على أرضنا وبين جماهيرنا ونطمح لاستغلال هذه الأفضلية بأفضل شكل ممكن؛ ونعد الجمهور بالتعامل مع كل مواجهة على حدة والتركيز العالي حتى نصل للنهائي ونرفع الكأس معاً».
️| محمد أبو الشامات لاعب المنتخب السعودي في حديث لوسائل الإعلام:- جاهز لخدمة المنتخب السعودي في أي مركز يطلبه المدرب، دونيس أعطاني تعليمات وقمت بتطبيق ما طلبه مني، ومستعدين لمواجهة عمان ونعد الجماهير بالانتصار.#السعودية_عمان#خليجي27pic.twitter.com/N7QNXHyeAE
وعن التحضير الفني والحديث التكتيكي مع المدرب للتعامل مع التنظيم الدفاعي للمنتخب العماني، أكد: «صحيح، المدرب قدم لنا محاضرة تحليليّة حول المنتخب العماني ودرسنا نقاط قوتهم ونظامهم الفني بشكل دقيق، وسنعمل في التدريبات على تطبيق النهج المطلوب لاستغلال الفرص وإظهار الجاهزية التامة في الميدان».
وحول التعامل مع وسائل الإعلام والنقد الرياضي ومدى حاجة اللاعب السعودي للدعم المعنوي، بيّن اللاعب: «الجميع بحاجة إلى الدعم بالتأكيد، والإعلام جزء لا يتجزأ من منظومة الرياضة؛ واللاعب السعودي يتقبل النقد بوعي، وفي المقابل يجب على الإعلام أن يراعي طبيعة كرة القدم والتقلبات التي قد تطرأ على مستويات اللاعبين بين الحين والآخر».
واختتم أبو الشامات تصريحاته برسالة موجهة للجماهير السعودية قائلاً: «ادعمونا وكونوا خلفنا دائماً؛ البطولة تُقام على أرضنا وبإذن الله لن تخرج من السعودية ونعدكم بإسعادكم دائماً».