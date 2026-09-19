مصادر لـ«الشرق الأوسط»: استبعاد الجوير «ردع وضبط»

فاجأ الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي، عشاق الأخضر باستبعاد النجم الأبرز مصعب الجوير من معسكر جدة لـ"أسباب انضباطية"، وذلك قبل قرابة ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس الخليج الـ27.

وظهر الجوير في تدريبات الأخضر مساء السبت إلى جانب زملاءه من خلال فيديو بثته المركز الإعلامي للأخضر، لكن إدارة المنتخب السعودي فاجأت الوسط الرياضي بعد منتصف الليل باستبعاد النجم الشاب لأسباب انضباطية ودون أي تفاصيل أخرى.

وصدر القرار على نحو مشترك ومتفق عليه بين اليوناني دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي وفهد المفرج مشرف المنتخب، على أن يُعلن عن اللاعب البديل لاحقاً.

ووفقاً لمصادر "الشرق الأوسط"، فإن القرار ليس له أي أبعاد فنية، بل يندرج تحت إطار الردع وضبط إيقاع المعسكر، إذ يرى المسؤولون أن التهاون في التعامل مع أي مخالفة قد يفتح الباب لتكرارها بين بقية اللاعبين، مما دفعهم لاتخاذ قرار صارم وحاسم يحفظ هيبة اللوائح ويساوي بين الجميع.

ويملك الجوير، البالغ من العمر 23 عاما، 39 مباراة دولية مع الأخضر سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويواصل الأخضر مساء الأحد تدريباته بحصة في تمام السابعة مساءً على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

ويستهل الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكويت يوم الأربعاء 23 سبتمبر، على أن يلاقي منتخب عمان يوم السبت 26 سبتمبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.