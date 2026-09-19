علي مدن... أمل البحرين في الحفاظ على اللقب الخليجي

برز اسم علي مدن، جناح منتخب البحرين، خلال السنوات الأخيرة بوصفه أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الفريق المُلقّب بـ«الأحمر»، بعدما تحول من لاعب شاب في الأندية البحرينية إلى أحد أصحاب الخبرة الكبيرة على المستوى الدولي، وترك بصمته في عدد من المحطات المهمة للمنتخب، خصوصاً في بطولات كأس الخليج وكأس آسيا.

وسيدخل مدن ومنتخب البحرين النسخة الـ26 من كأس الخليج، بهدف الحفاظ على اللقب الذي حققه الفريق للمرة الثانية في النسخة الماضية في الكويت.

وُلد علي جعفر محمد أحمد مدن في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1995 بمدينة جدحفص البحرينية، ويلعب في مركز الجناح، وارتبط اسمه في السنوات الأخيرة بالقميص رقم 7 مع نادي الرفاع ومنتخب البحرين.

وتتميز طريقة لعب علي مدن (30 عاماً) بالسرعة والقدرة على التحرك في المساحات، إلى جانب امتلاكه شخصية هجومية تجعله حاضراً في المواقف التي تحتاج إلى لاعب قادر على صناعة الفارق.

بدأ مدن مسيرته مع الفريق الأول لنادي الشباب البحريني عام 2013، واستمر معه حتى 2018، قبل أن ينتقل إلى النجمة، حيث قضى عامَين، ثم جاءت محطة الرفاع في 2020، لتصبح نقطة تحول مهمة في مسيرته.

وبعد انتقاله إلى الرفاع، خاض تجربة احترافية خارج البحرين، حيث لعب مع العروبة الإماراتي على سبيل الإعارة في موسم 2021-2022، ثم واصل مسيرته في الكرة الإماراتية بانتقاله إلى عجمان الذي لعب معه على سبيل الإعارة أيضاً خلال الفترة من 2022 إلى 2024، قبل أن يعود إلى الرفاع.

وخاض مدن 25 مباراة مع العروبة وسجل 7 أهداف، في حين شارك مع عجمان في 46 مباراة وسجل 11 هدفاً خلال فترة إعارته، ثم عاد مجدداً إلى النادي البحريني.

ولم تكن مسيرة مدن مع الأندية هي العامل الوحيد في صعود اسمه، إذ بدأ تمثيل منتخب البحرين الأول عام 2016، بعدما سبق له اللعب مع المنتخب الأولمبي بين 2015 و2017. ومع مرور السنوات، أصبح من العناصر المعتادة في قائمة «الأحمر»، حتى كسر حاجز 100 مباراة دولية، مسجلاً 14 هدفاً.

وكانت بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات من المحطات المبكرة المهمة في مسيرته الدولية، بعدما انضم إلى قائمة البحرين في البطولة القارية، ليبدأ الظهور في أكبر بطولات المنتخبات في آسيا، ورغم أن تلك المشاركة لم تشهد تسجيله أهدافاً، فإن وجوده في قائمة المنتخب خلال البطولة كان مجرد بداية لمكانته الدولية الكبيرة.

أما إحدى أبرز لحظاته المبكرة مع المنتخب فجاءت في كأس الخليج في نسختها الـ23 عام 2017، عندما سجل هدف البحرين أمام قطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في مباراة انتهت بالتعادل (1-1)، وهي النتيجة التي ساعدت البحرين على التأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومن هنا بدأ يتشكل ارتباط واضح بين اسم علي مدن والمباريات التي تحتاج إلى أهداف حاسمة.

وتكرر الأمر بصورة أكثر وضوحاً في «خليجي 24» عام 2019 في قطر، ففي الدور قبل النهائي أمام العراق انتهت المباراة بالتعادل (2-2) بعد الوقت الإضافي، قبل أن تحسم البحرين التأهل بركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، وكان مدن أحد لاعبي البحرين الذين سجلوا من علامة الجزاء في ركلات الترجيح، ليُسهم في عبور المنتخب إلى النهائي، قبل أن يُتوّج «الأحمر» باللقب بعد الفوز على السعودية بهدف نظيف.

لكن اللحظة التي جعلت علي مدن واحداً من أكثر لاعبي البحرين ارتباطاً بالأهداف الحاسمة جاءت في كأس آسيا 2023 التي أُقيمت في قطر مطلع 2024، ففي مواجهة ماليزيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، كان المنتخب البحريني بحاجة إلى الانتصار للحفاظ على فرصه في التأهل، قبل أن يظهر مدن في اللحظات الأخيرة ويسجل هدف الفوز.

وكان الهدف نقطة تحول في مشوار البحرين بالبطولة، إذ نجح المنتخب لاحقاً في تجاوز دور المجموعات والوصول إلى دور الـ16، قبل أن تنتهي مغامرته بالخسارة أمام اليابان.

وجاءت بطولة «خليجي 26» في الكويت، لتؤكد أن الحديث عن مدن بصفته لاعباً يظهر في اللحظات المهمة لم يكن مجرد انطباع. ففي مواجهة العراق بدور المجموعات، قدم الجناح البحريني واحدة من أفضل مبارياته مع المنتخب، وسجل هدفي الفوز في المباراة، ليقود فريقه لحسم بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.

ولم تكن الثنائية أمام العراق مجرد إنجاز شخصي، حيث أنهى مدن البطولة برصيد هدفَين، وكان ضمن قائمة أبرز هدافي البطولة، فيما واصل المنتخب البحريني طريقه حتى المباراة النهائية، التي تغلب فيها على عُمان (2-1)، ليحرز لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه.