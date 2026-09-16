دوري السيدات السعودي: كلاسيكو الاتحاد والنصر يشعل الجولة الثانية

تنطلق، الخميس، منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بمواجهة نيوم والعلا على ملعب نادي جدة؛ حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول بعد تعثرهما في الجولة الأولى.
وتستكمل المنافسات الجمعة؛ حيث يستضيف القادسية نظيره الترجي في لقاء يطمح من خلاله الأول إلى مواصلة حصد النقاط، في حين يبحث الترجي عن النقاط الثلاث الأولى.
وفي جدة يستضيف الأهلي نظيره الهلال في مواجهة يبحث من خلالها عن مواصلة صدارة الترتيب، أما الهلال فيبحث عن فوزه الأول بعد تعثره أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.
وتختتم منافسات الجولة السبت بلقاء الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر في جدة، في مواجهة يدخلها كلا الفريقين بمعنويات عالية بعد انتصارهما في الجولة الأولى.
وستشهد منافسات الجولة الثانية غياب حارسة نادي الهلال ليلى القحطاني، ولاعبة النصر نسرين بهلولي بعد صدور قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي فيما حدث خلال نهائي كأس السوبر للسيدات.
ويتصدّر الأهلي الترتيب بثلاث نقاط، وبفارق 4 أهداف، يليه النصر والاتحاد والقادسية بالرصيد ذاته، فيما بقي العلا والهلال ونيوم والترجي دون نقاط بعد نهاية الجولة الأولى.