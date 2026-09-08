الحزم يقهر التعاون بهدف أبو بكر

تغلب الحزم على ضيفه التعاون بنتيجة 1 - صفر ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل الغيني أبو بكر باه، الهدف الوحيد في المباراة، والذي جاء في الدقيقة الثالثة، ليمنح أصحاب الأرض 3 نقاط هامة.
ورفع هذا الانتصار رصيد الحزم إلى 8 نقاط في المركز التاسع، أما التعاون فلديه 3 نقاط من 3 تعادلات ويبقى في المركز الرابع عشر، وهو بين 4 أندية لم تحقق أي فوز منذ بداية الموسم.
وتنتظر الحزم مواجهة صعبة في الجولة السابعة حيث يحل ضيفاً على الأهلي يوم الجمعة، كذلك هو الحال بالنسبة للتعاون الذي يستقبل الهلال يوم السبت.