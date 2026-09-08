الحزم يقهر التعاون بهدف أبو بكر

قال الأسترالي آرثر باباس، مدرب «الاتفاق»، إن فريقه قدّم أداء قوياً أمام «الفيصلي»، رغم نتيجة التعادل السلبي، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل في عدم ترجمة السيطرة والفرص إلى أهداف.

وأكد باباس، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لا أستطيع الضغط أكثر على لاعبي فريقي، فقد قدموا أداء قوياً، ووصلنا إلى مرمى الفيصلي نحو 25 مرة، في الوقت الذي وصل فيه المنافس إلى مرمانا في 3 مناسبات فقط».

وعن التعادل الذي وُصف بأنه مخيِّب للاتفاقيين، وما الذي يمكن أن يقدمه الفريق أمام القادسية، يوم الجمعة، أجاب باباس عن سؤال «الشرق الأوسط»: «ليس لدينا وقت لإجراء تغييرات كثيرة قبل المواجهة المقبلة، وعلينا تصحيح ما يمكن تصحيحه. من المهم أن نُفعِّل وضعنا الهجومي، وأن نُحول سيطرتنا ووصولنا إلى مرمى المنافسين إلى نتائج ملموسة من خلال التهديف».

بدوره، أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب «الفيصلي»، أن ارتفاع درجة الحرارة أثَّر في مستوى مواجهة فريقه أمام «الاتفاق»، مشيداً، في الوقت نفسه، بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه طوال المباراة.

وقال جيوفاني، في المؤتمر الصحافي: «درجة الحرارة أثّرت على وضع المباراة، لكن لاعبي فريقي قاتلوا حتى النهاية، وأُحيِّيهم على ما قدموه، ولذلك يمكن تقبل نتيجة التعادل في هذه المباراة».

وردّ مدرب «الفيصلي» على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن عدم ظهور الفريق بالمستويات والنتائج المأمولة، خلال الجولات الماضية، مؤكداً أن تقييم الفريق بهذه الصورة «غير مُنصف»، مشيراً إلى أن الفيصلي قدَّم مباريات وأشواطاً مميزة أمام عدد من المنافسين؛ من بينهم «الهلال» و«القادسية».

وأوضح جيوفاني أن الجهاز الفني يعمل وفق الإمكانيات المتاحة، قائلاً: «أتفق أن الفيصلي لا يملك لاعبين على مستوى يضاهي بعض الأندية، ولم نعقد صفقات كبرى، وهذه ظروفنا المادية وإمكانياتنا، ونعمل وفق الميزانية المرصودة، لكن يجب عليّ أن أحمي لاعبي فريقي وأدافع عنهم وأُشيد بهم، لا أن أُقلل منهم».