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الحزم يقهر التعاون بهدف أبو بكر

أبو بكر محتفلاً بهدفه في التعاون (دوري المحترفين السعودي)
أبو بكر محتفلاً بهدفه في التعاون (دوري المحترفين السعودي)
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الحزم يقهر التعاون بهدف أبو بكر

أبو بكر محتفلاً بهدفه في التعاون (دوري المحترفين السعودي)
أبو بكر محتفلاً بهدفه في التعاون (دوري المحترفين السعودي)

تغلب الحزم على ضيفه التعاون بنتيجة 1 - صفر ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الغيني أبو بكر باه، الهدف الوحيد في المباراة، والذي جاء في الدقيقة الثالثة، ليمنح أصحاب الأرض 3 نقاط هامة.

ورفع هذا الانتصار رصيد الحزم إلى 8 نقاط في المركز التاسع، أما التعاون فلديه 3 نقاط من 3 تعادلات ويبقى في المركز الرابع عشر، وهو بين 4 أندية لم تحقق أي فوز منذ بداية الموسم.

وتنتظر الحزم مواجهة صعبة في الجولة السابعة حيث يحل ضيفاً على الأهلي يوم الجمعة، كذلك هو الحال بالنسبة للتعاون الذي يستقبل الهلال يوم السبت.

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مدرب «الاتفاق»: مشكلتنا أمام المرمى

باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (موقع نادي الاتفاق)
باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (موقع نادي الاتفاق)
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مدرب «الاتفاق»: مشكلتنا أمام المرمى

باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (موقع نادي الاتفاق)
باباس يوجه لاعبيه خلال المباراة (موقع نادي الاتفاق)

قال الأسترالي آرثر باباس، مدرب «الاتفاق»، إن فريقه قدّم أداء قوياً أمام «الفيصلي»، رغم نتيجة التعادل السلبي، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل في عدم ترجمة السيطرة والفرص إلى أهداف.

وأكد باباس، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لا أستطيع الضغط أكثر على لاعبي فريقي، فقد قدموا أداء قوياً، ووصلنا إلى مرمى الفيصلي نحو 25 مرة، في الوقت الذي وصل فيه المنافس إلى مرمانا في 3 مناسبات فقط».

وعن التعادل الذي وُصف بأنه مخيِّب للاتفاقيين، وما الذي يمكن أن يقدمه الفريق أمام القادسية، يوم الجمعة، أجاب باباس عن سؤال «الشرق الأوسط»: «ليس لدينا وقت لإجراء تغييرات كثيرة قبل المواجهة المقبلة، وعلينا تصحيح ما يمكن تصحيحه. من المهم أن نُفعِّل وضعنا الهجومي، وأن نُحول سيطرتنا ووصولنا إلى مرمى المنافسين إلى نتائج ملموسة من خلال التهديف».

بدوره، أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب «الفيصلي»، أن ارتفاع درجة الحرارة أثَّر في مستوى مواجهة فريقه أمام «الاتفاق»، مشيداً، في الوقت نفسه، بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه طوال المباراة.

وقال جيوفاني، في المؤتمر الصحافي: «درجة الحرارة أثّرت على وضع المباراة، لكن لاعبي فريقي قاتلوا حتى النهاية، وأُحيِّيهم على ما قدموه، ولذلك يمكن تقبل نتيجة التعادل في هذه المباراة».

وردّ مدرب «الفيصلي» على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن عدم ظهور الفريق بالمستويات والنتائج المأمولة، خلال الجولات الماضية، مؤكداً أن تقييم الفريق بهذه الصورة «غير مُنصف»، مشيراً إلى أن الفيصلي قدَّم مباريات وأشواطاً مميزة أمام عدد من المنافسين؛ من بينهم «الهلال» و«القادسية».

وأوضح جيوفاني أن الجهاز الفني يعمل وفق الإمكانيات المتاحة، قائلاً: «أتفق أن الفيصلي لا يملك لاعبين على مستوى يضاهي بعض الأندية، ولم نعقد صفقات كبرى، وهذه ظروفنا المادية وإمكانياتنا، ونعمل وفق الميزانية المرصودة، لكن يجب عليّ أن أحمي لاعبي فريقي وأدافع عنهم وأُشيد بهم، لا أن أُقلل منهم».

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الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يفقد رايكوفيتش ومختار والجليدان أمام الفيحاء

رايكوفيتش تعرض لتمزق في عضلات جدار البطن (نادي الاتحاد)
رايكوفيتش تعرض لتمزق في عضلات جدار البطن (نادي الاتحاد)
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الاتحاد يفقد رايكوفيتش ومختار والجليدان أمام الفيحاء

رايكوفيتش تعرض لتمزق في عضلات جدار البطن (نادي الاتحاد)
رايكوفيتش تعرض لتمزق في عضلات جدار البطن (نادي الاتحاد)

أعلن نادي الاتحاد غياب الثلاثي أحمد الجليدان ومختار علي وبريدراج رايكوفيتش عن مواجهة الفيحاء، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية التي خضعوا لها طبيعة الإصابات التي تعرضوا لها خلال مواجهة النصر الماضية.

وأوضح الاتحاد، في تقرير طبي، أن الفحوصات التي أجريت للاعبين في المركز الطبي الدولي، الشريك الطبي للنادي، أكدت إصابة أحمد الجليدان في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، فيما يعاني مختار علي من إصابة في العضلة الضامة اليمنى.

كما كشفت الفحوصات عن تعرض الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش لتمزق في عضلات جدار البطن من الجهة اليمنى.

وأكد النادي أن اللاعبين الثلاثة بدأوا برامجهم التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يتم الكشف لاحقاً عن مستجدات مراحل تعافيهم من الإصابة.

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تشيلفي... من برشلونة إلى الدرعية

لوفرو تشيلفي (موقع نادي الدرعية)
لوفرو تشيلفي (موقع نادي الدرعية)
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تشيلفي... من برشلونة إلى الدرعية

لوفرو تشيلفي (موقع نادي الدرعية)
لوفرو تشيلفي (موقع نادي الدرعية)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي لوفرو تشيلفي، قادماً من برشلونة الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

ويبلغ تشيلفي من العمر 19 عاماً، ويلعب في مركز خط الوسط، كما يمثل المنتخب الكرواتي تحت 19 عاماً، وشارك معه في بطولة أوروبا تحت 19 عاماً 2026.

وكان تشيلفي قد انضم إلى برشلونة في صيف 2025، قبل أن ينتقل إلى الدرعية، ليبدأ تجربة جديدة مع الفريق.

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