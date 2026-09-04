واتكينز: الكيمياء بين عناصر الهلال ستتطور مع مرور الوقت

شدد الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم فريق الهلال، على أهمية الفوز أمام الشباب في أول مباراة كاملة يخوضها مع «الزعيم»، مؤكداً أن انسجامه مع باقي عناصر الفريق سيزداد تدريجياً مع مرور الوقت والمباريات.

وقال واتكينز في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: «خضت اليوم مباراة كاملة وفي أجواء مختلفة. هناك عناصر جديدة انضمت للهلال مؤخراً، وأنا منهم، وجميعنا نمر بمرحلة انسجام وتأقلم حالياً. التناغم والكيمياء بيننا ستتطور بكل تأكيد مع الوقت، لكن الأهم بالنسبة لنا اليوم هو تحقيق الفوز وحصد النقاط كاملة».

وحول تقييمه لمستوى المنافسة في الدوري السعودي بعد خوضه ثاني مبارياته، أوضح المهاجم الإنجليزي: «إيقاع اللعب جيد جداً. من الطبيعي أن يتباطأ نسق اللقاء في بعض الفترات بسبب درجات الحرارة المرتفعة، لكن البطولة تضم لاعبين بجودة عالية للغاية، وسأتأقلم سريعاً مع حالة الطقس».

️ | الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم الهلال لممثلي وسائل الإعلام:- الوضع جيد ومستقر، انضم لاعبون جدد إلى الفريق، مثلي وغابي، وسنحتاج إلى بعض الوقت حتى ننسجم وتتكوّن الكيمياء بيننا.- الأجواء جيدة، ومع الحرارة ومستوى الجودة ستكون وتيرة المباريات أبطأ في بعض الفترات، وسأحتاج إلى... pic.twitter.com/f35URdO0CR — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 4, 2026

وعن أسباب تفضيله الانتقال إلى الدوري السعودي ورأيه في تطور البطولة، قال: «شخصياً، أردت خوض تحدٍ جديد أُتيح لي ولأسرتي. لقد عشنا في المملكة المتحدة طوال حياتنا، والانتقال إلى هنا واستكشاف ثقافة جديدة تجربة رائعة جداً. الجميع رحب بنا بحرارة ولم يبخلوا بأي مساعدة، واللعب لفرقة بحجم الهلال كأكبر أندية السعودية فرصة مذهلة بالنسبة لي، فقد جئت إلى هنا لتحقيق البطولات والألقاب».

واختتم واتكينز حديثه بتوجيه وعد لجماهير الهلال، قائلاً: «أعد الجماهير بتسجيل الكثير من الأهداف. لم أشارك في تحضيرات ما قبل الموسم، لذا أعمل حالياً على استعادة لياقتي وإيقاعي البدني بالكامل. انتظروني قريباً، فربما ترونني أسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة خلال اللقاءات القادمة».