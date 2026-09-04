مدرب الرياض: سأعالج مشكلة استقبال الأهداف الكثيرة... هذا دوري!

أقرّ البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، بوجود مشكلة دفاعية تسببت في استقبال فريقه 16 هدفاً خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي بنتيجة 5-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة.

وقال دولاك، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «دخلنا المباراة بشكل رائع ولعبنا بأسلوبنا الخاص، ولكن بعد ضربة الجزاء تغير أسلوب فريقي قليلاً وتغير مجرى المباراة تماماً. حاولنا العودة بالنتيجة، ولكننا نلعب أمام أبطال آسيا».

وأضاف: «نحن نحاول تقديم كرة قدم جميلة، وندرك أننا نلعب في دوري صعب، والفوارق الفنية بين الفرق واضحة، لكننا نحاول بذل قصارى جهدنا».

وعن استقبال فريقه 16 هدفاً حتى الآن، وما إذا كان ذلك يمثل مشكلة دفاعية، قال مدرب الرياض: «بالطبع هناك مشكلة تسببت في استقبالنا هذا العدد من الأهداف، وأنا أحاول إيجادها ومعالجتها، فهذا عملي، وهذا هو حال كرة القدم».