عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:41 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الاتفاق يشيد بقتالية لاعبيه أمام أبها

بوريتش أكد أن الغيابات أثرت على فريقه

لاعبو الاتفاق يحتفلون بهدف الفوز على أبها (موقع النادي)
لاعبو الاتفاق يحتفلون بهدف الفوز على أبها (موقع النادي)
TT
TT

مدرب الاتفاق يشيد بقتالية لاعبيه أمام أبها

لاعبو الاتفاق يحتفلون بهدف الفوز على أبها (موقع النادي)
لاعبو الاتفاق يحتفلون بهدف الفوز على أبها (موقع النادي)

أكد الأسترالي آرثر باباس مدرب الاتفاق أن فريقه أظهر شغفاً وقاتل حتى اللحظات الأخيرة في مباراته أمام أبها، وقال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء: «اللعب هنا صعب بسبب ارتفاع المكان عن سطح البحر، لكن أداءنا كان ممتازاً وقاتل اللاعبون وأظهروا شغفاً كبيراً حتى النهاية».

وأردف: «لم نبدأ الدوري بالصورة التي كنا نطمح إليها، لكن فوز اليوم وضعنا ضمن الستة الأوائل، وهذا أمر مهم بالنظر إلى الظروف التي واجهناها».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن التغيير في أسلوب اللعب بعد الدقيقة 65، قال باباس: «في الشوط الأول لم نصل إلى مرمى أبها بالصورة المطلوبة، لكننا استحوذنا في الشوط الثاني ووصلنا إلى المرمى، وهذا هو الأهم». من جانبه قال الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها إن الغيابات أثرت بشكل كبير على فريقه، وأشار: «دخلنا المباراة ونحن نفتقد لخمسة من أهم عناصر الفريق، وهذا أمر صعب جداً، نملك لاعبين محليين مميزين، لكنهم يعانون من الإصابات، والفريق يتأثر بهذه الغيابات».

وأضاف مدرب أبها: «المباراة كانت تحتاج إلى عناصر أكثر سرعة، والهدف الذي استقبلناه لم يكن مرتبطاً بتبديلاتنا، لكن تغييرات الاتفاق كانت مميزة، وهي التي صنعت الفارق في المباراة».

مواضيع
الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الاتفاق ينتزع نقاط أبها بـ«نيران صديقة»

رياضة سعودية فرحة اتفاقية بهدف الفوز (دوري المحترفين السعودي)

الاتفاق ينتزع نقاط أبها بـ«نيران صديقة»

انتزع الاتفاق فوزاً صعباً 1 - 0 من مضيفه أبها، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

إبراهيم جابر (أبها)
رياضة سعودية زاركو خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
رياضة سعودية

مدرب التعاون: التعاقدات الجديدة «شأن داخلي»

قال الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب التعاون، إن هناك شكوكاً حول مشاركة اللاعب «بارفي» في مواجهة الفتح السبت ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

خالد العوني (بريدة)
رياضة سعودية عبد الرحمن الشريف (نادي التعاون)
رياضة سعودية

الشريف لاعب الفيصلي: هدفنا واضح أمام الحزم... الفوز ولا غيره

أكد عبد الرحمن الشريف، لاعب الفيصلي، أهمية مواجهة الحزم السبت ضمن الدوري السعودي.

عبد الله المعيوف (المجمعة)
رياضة سعودية ريوس مرتدياً قميص الاتحاد بعد مراسم توقيع العقد (موقع النادي)
رياضة سعودية

الاتحاد يمنح ريوس القميص رقم 5... ويجهزه للنصر

أعلن نادي الاتحاد تعاقده رسمياً مع الكولومبي ريتشارد ريوس، لاعب بنفيكا البرتغالي، وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي.

علي العمري (جدة)
رياضة سعودية الدولي المغربي شمس الدين الطالبي (رويترز)
رياضة سعودية

الاتحاد يتحرك لضم شمس الدين الطالبي... بعد تعثر صفقة حاج موسى

ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن الاتحاد دخل في مفاوضات مع سندرلاند لضم الدولي المغربي شمس الدين الطالبي.

مهند علي (الرياض)
الرياضة رياضة سعودية

الاتفاق ينتزع نقاط أبها بـ«نيران صديقة»

فرحة اتفاقية بهدف الفوز (دوري المحترفين السعودي)
فرحة اتفاقية بهدف الفوز (دوري المحترفين السعودي)
TT
TT

الاتفاق ينتزع نقاط أبها بـ«نيران صديقة»

فرحة اتفاقية بهدف الفوز (دوري المحترفين السعودي)
فرحة اتفاقية بهدف الفوز (دوري المحترفين السعودي)

انتزع الاتفاق فوزاً صعباً 1 - 0 من مضيفه أبها، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل لاعب أبها دونوفان ليون الهدف بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ80 من عمر المواجهة.

وكاد ميتشي باتشواي يضع أبها في المقدمة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم إلى خارج الملعب بعد ثلاث دقائق ⁠من بداية المباراة.

وفي الدقيقة الـ14، ‌أهدر جوردان ‌لارسون، لاعب الاتفاق، فرصة خطيرة عندما ​انفرد بالحارس ليون ‌الذي تمكن من التصدي لتسديدة ‌المهاجم.

وعلى الجانب الآخر، أنقذ تركي بالجوش، حارس الاتفاق، مرماه من انفراد من علي مامي قوري في الدقيقة الـ31.

واقترب علي مامي مجدداً من هز الشباك بتسديدة منخفضة لكنها مرت بجوار القائم إلى خارج الملعب في الدقيقة الـ51.

ولعب موسى ديمبلي ضربة رأس من مسافة قريبة ارتدت من القائم لتصطدم بجسد الحارس ليون إلى داخل الشباك في الدقيقة الـ80.

وبهذه النتيجة ‌ارتفع رصيد الاتفاق إلى ​تسع ‌نقاط ⁠في ​المركز السادس، وتجمد رصيد أبها عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب التعاون: التعاقدات الجديدة «شأن داخلي»

زاركو خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
زاركو خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT
TT

مدرب التعاون: التعاقدات الجديدة «شأن داخلي»

زاركو خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
زاركو خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

قال الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب التعاون، إن هناك شكوكاً حول مشاركة اللاعب «بارفي» في مواجهة الفتح السبت، ضمن الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد تعرضه للإصابة قبل يومين.

وعن استعداداتهم للقاء الفتح، قال زاركو: «سنقف على جودة التحضيرات لمباراة السبت، وأخيراً حصلنا على وقت كافٍ للتحضير لهذه المباراة، وكذلك تحليل ما قدمناه في المباريات السابقة».

وحول رأيه في جدول الدوري، قال زاركو: «ليست لديّ شكوى شخصية بشأن جدول الدوري، وأنا أبحث عن تطوير الجوانب الإيجابية، وبالتأكيد هناك مدربون قالوا إن لديهم صعوبات، وصحيح أن الوضع مختلف، لكن علينا التأقلم مع اللعب كل يومين أو 3 أيام».

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» حول اكتمال العناصر الأجنبية، قال زاركو: «صحيح أن الأمر محير، لكن علينا اتخاذ قرار، ودائماً أحاول مساعدة الفريق واختيار أفضل تشكيلة حسب مهارة كل لاعب».

وعن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد قبل إغلاق فترة الانتقالات، أجاب: «هذه من المواضيع الداخلية، ونحن نتحدث مع الإدارة بخصوص كل شيء، وإذا كان هناك تغيير فسيعلن عنه النادي، وما زال لدينا يومان قبل إغلاق السوق، لكن تركيزي حالياً على تحضير الفريق للمباراة المقبلة».

وعن تغيير طريقة اللعب ضد النصر، قال: «أمام النصر لعبنا بـ3 مدافعين، ومارين لعب في الجناح، وكذلك بسام الحريجي كان يتقدم، وتمكن من تسجيل هدف، وعموماً أساليبنا واضحة للجميع، ودائماً نركز على هذه النقطة. وإذا كان هناك تغيير لطريقة اللعب فهو يعتمد على أمور كثيرة، ونختار التشكيلات المختلفة على أساس اللاعبين».

وعن نتائج الفريق السلبية، أجاب: «إذا عدنا لمباراة الفيحاء فقد سيطرنا عليها بشكل كامل. وضد النصر لعبنا بتنظيم جيد في أول نصف ساعة، وكانت ينقصنا الاستمرارية، وأنا لا أؤمن بسوء الحظ، لكن علينا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، والنتائج ستأتي فيما بعد».

وأضاف مدرب التعاون: «مشكلتنا ليست في خلق الفرص، لكن من أجل ترجمتها إلى أهداف نحتاج إلى بعض التفاصيل الصغيرة مثل تجانس اللاعبين، بعضهم مع بعض، مثل حمد الله والكويكبي على سبيل المثال».

وعن عدم وجود الأجانب في المعسكر الصيفي، قال زاركو: «ليس من السهل أن تبدأ المباريات بهذه الطريقة، لكن علينا التأقلم، وقد أعتبر هذا شماعة لو أردت البحث عن أعذار، لكني لن أفعل ذلك».

مواضيع
الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الشريف لاعب الفيصلي: هدفنا واضح أمام الحزم... الفوز ولا غيره

عبد الرحمن الشريف (نادي التعاون)
عبد الرحمن الشريف (نادي التعاون)
TT
TT

الشريف لاعب الفيصلي: هدفنا واضح أمام الحزم... الفوز ولا غيره

عبد الرحمن الشريف (نادي التعاون)
عبد الرحمن الشريف (نادي التعاون)

أكد عبد الرحمن الشريف، لاعب الفيصلي، أهمية مواجهة الحزم السبت، ضمن الدوري السعودي، وقال: «ندرك جيداً القوة التنافسية بين الفريقين، ونسعى جاهدين لتحقيق أول انتصار لنا هذا الموسم، خصوصاً أن المباراة تُقام على أرضنا وبين جماهيرنا».

وأشار الشريف: «بالتأكيد استعددنا بشكل جيد خلال الأيام الماضية، واللاعبون لديهم الرغبة في تقديم الأفضل، تركيزنا منصب على هذه المباراة، وسندخلها بروح عالية وانضباط داخل الملعب، وهدفنا واضح: تحقيق النقاط الثلاث وإسعاد جماهير الفيصلي في هذه المواجهة».

واختتم الشريف حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط»، بالتأكيد على أهمية دعم جماهير عنابي سدير، قائلاً: «وجود جماهيرنا في المدرجات يمثل دافعاً كبيراً، ونتمنى أن نجد دعمهم ومساندتهم كعادتهم، لأنهم دائماً جزء مهم من قوتنا، ونحن بوصفنا لاعبين بإذن الله سنبذل كل ما لدينا داخل الملعب من أجل تحقيق الفوز وإهداء النقاط الثلاث لجماهير العنابي».

مواضيع
الدوري السعودي السعودية