مدرب الاتفاق يشيد بقتالية لاعبيه أمام أبها

أكد الأسترالي آرثر باباس مدرب الاتفاق أن فريقه أظهر شغفاً وقاتل حتى اللحظات الأخيرة في مباراته أمام أبها، وقال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء: «اللعب هنا صعب بسبب ارتفاع المكان عن سطح البحر، لكن أداءنا كان ممتازاً وقاتل اللاعبون وأظهروا شغفاً كبيراً حتى النهاية».

وأردف: «لم نبدأ الدوري بالصورة التي كنا نطمح إليها، لكن فوز اليوم وضعنا ضمن الستة الأوائل، وهذا أمر مهم بالنظر إلى الظروف التي واجهناها».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن التغيير في أسلوب اللعب بعد الدقيقة 65، قال باباس: «في الشوط الأول لم نصل إلى مرمى أبها بالصورة المطلوبة، لكننا استحوذنا في الشوط الثاني ووصلنا إلى المرمى، وهذا هو الأهم». من جانبه قال الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها إن الغيابات أثرت بشكل كبير على فريقه، وأشار: «دخلنا المباراة ونحن نفتقد لخمسة من أهم عناصر الفريق، وهذا أمر صعب جداً، نملك لاعبين محليين مميزين، لكنهم يعانون من الإصابات، والفريق يتأثر بهذه الغيابات».

وأضاف مدرب أبها: «المباراة كانت تحتاج إلى عناصر أكثر سرعة، والهدف الذي استقبلناه لم يكن مرتبطاً بتبديلاتنا، لكن تغييرات الاتفاق كانت مميزة، وهي التي صنعت الفارق في المباراة».