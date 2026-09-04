الاتفاق ينتزع نقاط أبها بـ«نيران صديقة»

انتزع الاتفاق فوزاً صعباً 1 - 0 من مضيفه أبها، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل لاعب أبها دونوفان ليون الهدف بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الـ80 من عمر المواجهة.

وكاد ميتشي باتشواي يضع أبها في المقدمة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم إلى خارج الملعب بعد ثلاث دقائق ⁠من بداية المباراة.

وفي الدقيقة الـ14، ‌أهدر جوردان ‌لارسون، لاعب الاتفاق، فرصة خطيرة عندما ​انفرد بالحارس ليون ‌الذي تمكن من التصدي لتسديدة ‌المهاجم.

وعلى الجانب الآخر، أنقذ تركي بالجوش، حارس الاتفاق، مرماه من انفراد من علي مامي قوري في الدقيقة الـ31.

واقترب علي مامي مجدداً من هز الشباك بتسديدة منخفضة لكنها مرت بجوار القائم إلى خارج الملعب في الدقيقة الـ51.

ولعب موسى ديمبلي ضربة رأس من مسافة قريبة ارتدت من القائم لتصطدم بجسد الحارس ليون إلى داخل الشباك في الدقيقة الـ80.

وبهذه النتيجة ‌ارتفع رصيد الاتفاق إلى ​تسع ‌نقاط ⁠في ​المركز السادس، وتجمد رصيد أبها عند نقطة واحدة في المركز الأخير.