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الرياضة رياضة سعودية

«المملكة» والهلال... تمت الصفقة

الشركة أعلنت رسمياً استحواذها على 70% من أسهم النادي السعودي الكبير مقابل 840 مليون ريال

الأمير الوليد بن طلال (الشرق الأوسط)
الأمير الوليد بن طلال (الشرق الأوسط)
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«المملكة» والهلال... تمت الصفقة

الأمير الوليد بن طلال (الشرق الأوسط)
الأمير الوليد بن طلال (الشرق الأوسط)

بعد ترقب وانتظار، أعلنت شركة المملكة القابضة، الاثنين، إتمام صفقة استحواذها على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة وسداد المقابل المالي بالكامل.

وبحسب إعلان شركة المملكة القابضة المنشور على موقع «تداول» الإلكتروني، فإن الشركة كانت قد وقعت في 16 أبريل (نيسان) 2026 اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال، على أساس تقييم حقوق ملكية يبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، يمثل 100 في المائة من إجمالي حقوق ملكية الشركة.

وأوضحت «المملكة القابضة» في إعلانها عن آخر تطورات الصفقة أنه بتاريخ 1 سبتمبر (أيلول) 2026 تم استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة والمنصوص عليها في اتفاقية بيع وشراء الأسهم الموقعة في 16 أبريل الماضي، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وإفادات عدم الممانعة، واستيفاء جميع الشروط الداخلية.

وأكدت الشركة أنها سددت كامل مبلغ الصفقة البالغ 840 مليون ريال سعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو المقابل المالي للاستحواذ على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال، وتمثل هذه القيمة 70 في المائة من تقييم حقوق ملكية الشركة البالغ 1.2 مليار ريال.

وأشارت «المملكة القابضة» إلى عدم وجود تكاليف جديدة مرتبطة بهذه التطورات، مؤكدة أن قيمة الصفقة لم تتغير عما أُعلن عنه سابقاً، إذ بقي المقابل المالي عند 840 مليون ريال.

وبذلك تكون شركة المملكة القابضة قد استحوذت على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، مقابل 840 مليون ريال، فيما يعكس تقييم كامل حقوق ملكية شركة النادي قيمة تبلغ 1.2 مليار ريال.

وكان الهلال أجرى عملية واسعة لإعادة تشكيل الفريق هذا الصيف، خصوصاً على المستوى الهجومي، وسط تحركات قد ترفع فاتورة إنفاق النادي في السوق الحالية إلى نحو 205 ملايين يورو، ما يعادل قرابة 893 مليون ريال سعودي، «مع إتمام صفقة البرازيلي غابرييل مارتينيلي من آرسنال».

وبحسب الأرقام الخاصة بإنفاق الهلال خلال السنوات الأخيرة، فإن الوصول إلى 205 ملايين يورو سيجعل السوق الحالية ثاني أعلى فترات الإنفاق للنادي منذ بدء مشروع الدوري السعودي، خلف الإنفاق القياسي البالغ 353 مليون يورو، نحو 1.54 مليار ريال، في 2024، فيما بلغ الإنفاق 93.5 مليون يورو، قرابة 407 ملايين ريال، في 2025.

وكان الرقم المسجل للهلال في 2026 يبلغ 101 مليون يورو، نحو 440 مليون ريال، قبل أن ترفع التحركات والصفقات الحالية فاتورة السوق الصيفية، وفق الأرقام المتاحة، إلى 205 ملايين يورو حال اكتمال صفقة مارتينيلي.

ولا ترتبط أهمية السوق الحالية بحجم الإنفاق وحده، إذ تأتي في مرحلة مختلفة من تاريخ النادي بعد انتقال ملكيته إلى الأمير الوليد بن طلال صاحب «شركة المملكة القابضة»، الذي تكفل بصفقات الهلال خلال السوق الحالية والسابقة، في وقت يتحرك فيه النادي لإعادة بناء قائمته بمجموعة من الصفقات الكبيرة، بالتزامن مع رحيل أسماء حضرت في المشروع خلال الفترة الماضية.

وحسم الهلال واحدة من أبرز صفقاته بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز من أستون فيلا.

وبلغت القيمة الأساسية للصفقة 58.3 مليون يورو، ما يعادل نحو 253.5 مليون ريال، إضافة إلى مبلغ صغير مرتبط بالمكافآت والمتغيرات، وذلك بعد مفاوضات طويلة شهدت رفض النادي الإنجليزي أربعة عروض سابقة من الهلال.

ووصل واتكينز، البالغ 30 عاماً، إلى الرياض بعدما ترك بصمة كبيرة خلال ستة أعوام مع أستون فيلا؛ إذ خاض 278 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 108 أهداف وصنع 47، كما غادر النادي بصفته هدافه التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 91 هدفاً.

وتكشف أرقام المهاجم الإنجليزي عن حجم الرهان الهلالي عليه، إذ سجل 15 هدفاً أو أكثر في الدوري الإنجليزي خلال كل موسم من المواسم الأربعة الأخيرة، فيما أنهى الموسم الماضي مسجلاً 21 هدفاً وصانعاً 5 أهداف خلال 55 مباراة في جميع المسابقات.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت قبل الإعلان الرسمي بالكشف عن اتفاق الهلال وبنزيمة على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، عقب ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الطرفين حول مستقبل اللاعب والصيغة النهائية للانفصال، علماً أن الأمير الوليد بن طلال تكفل بدفع قيمة المخالصة كاملة، بحسب إدارة النادي.

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واتكينز: لا فرق بين الدوري السعودي و«الإنجليزي»

واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
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واتكينز: لا فرق بين الدوري السعودي و«الإنجليزي»

واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)

أعرب اللاعب الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم نادي الهلال، عن انبهاره الشديد بالبداية المثالية التي سجلها مع «الزعيم» عقب الفوز العريض على الأهلي بثلاثية نظيفة، مشيداً بالمستوى الفني والبدني المرتفع للمباراة واصفاً إياه بالند للند لمستويات «الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقال واتكينز في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المواجهة: «أنا سعيدٌ بحق بالتواجد هنا؛ إنها بداية مذهلة وأتطلع بشغف لخوض العديد من المباريات القادمة على ملعبنا وأمام جماهيرنا. نعم، لقد كانت انطلاقة ممتازة وجيدة للغاية بالنسبة لي وللفريق«.

وتطرق المهاجم الإنجليزي للحديث عن القوة الفنية والبدنية للقمة الكروية قائلًا: «المستوى الفني هنا اليوم كان ممتازاً جداً؛ وبصراحة مطلقة هو يعادل ويوازي مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ). المواجهة كانت بدنية للغاية وتطلبت جهداً كبيراً داخل المستطيل الأخضر، وكانت جودة اللعب والتنافس على أعلى مستوى».

واختتم أولي واتكينز تصريحاته بالحديث عن تفاعله مع المدرج الأزرق قائلًا: «الأجواء في الملعب كانت مذهلة بكل المقاييس؛ لم أكن أتوقع إطلاقاً أن تكون بهذا الشكل الخيالي عندما دخلت لتفقد أرضية الميدان قبل انطلاق اللقاء. كانت الأجواء رائعة وصخب المدرجات حماسي، وكانت الجماهير تهتف باسمي بقوة.. نعم، إنها حقاً بداية مذهلة واستثنائية بكل المقاييس».

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الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: مكانة مندش لن تتأثر بقدوم مارتينيلي

إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)
إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)
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إنزاغي: مكانة مندش لن تتأثر بقدوم مارتينيلي

إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)
إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)

عبّر الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال، عن سعادته البالغة بالمستوى الفني خلال الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: بالتأكيد، أنا سعيد جداً بالمستوى والأداء الفني الذي قدمه الفريق، وأوجه التهنئة لكافة اللاعبين فرداً فرداً على هذا العطاء.

وعن التحديثات المتعلقة بملف الإصابات، أوضح المدرب الإيطالي: لا يزال أمام سالم الدوسري بعض الوقت للعودة إلى الملاعب، بينما سنقوم بتقييم إصابة علي لاجامي بشكل دقيق بعد المباراة. كذلك شعر ثيو هيرنانديز ببعض الانزعاجات البدنية وسنقيم حالته الطبية أيضاً.

وبسؤاله عن موعد ظهور الوافد الجديد غابرييل مارتينيلي، أجاب: "بالنسبة لمارتينيلي، فسنشاهده يشارك في المباريات القادمة".

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول أسباب تراجع المردود البدني والفني للفريق بعد التقدم في النتيجة، أجاب: مستوانا سيتحسن ويتطور بشكل ملحوظ في المباريات المقبلة، ونحن سعداء جداً بالأجواء ممتازة والتفاعل الكبير مع جماهيرنا اليوم.

وحول فرصة سلطان مندش في المشاركة والاستمرارية عقب التعاقد مع مارتينيلي، قال: بالتأكيد، سلطان مندش يقدم مستويات رائعة وممتازة؛ تنتظرنا استحقاقات ومواجهات متعددة في بطولة كأس الملك ودوري أبطال آسيا، وستتاح له الفرصة الكافية للمشاركة وإثبات وجوده.

وأكمل: سامرفيل ومندش قدّما عملاً رائعاً ومميزاً داخل الميدان، لكنني أتوجه بالشكر والتقدير للفريق ككل؛ فالفوز وتحقيق النقاط يُحسبان للمجموعة كاملة.

واختتم إنزاغي المؤتمر الصحافي بالحديث عن الوعد الذي يقدمه للمدرج الأزرق قائلًا: أشكر الجماهير على حضورها ودعمها اليوم. الشيء الوحيد الذي أعدكم به بوضوح باسمي وباسم كافة أعضاء الجهاز الفني هو التفاني والعمل الجاد.

في المقابل، تعذر حضور مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي للمؤتمر الصحافي بسبب طرد مترجم الفريق في المباراة، وعدم توفر مترجم بديل.

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نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سيدات النصر إلى نهائي «السوبر» بخماسية في الأهلي

الجزائرية بهلولي تحتفل بعد نهاية المباراة (الشرق الأوسط)
الجزائرية بهلولي تحتفل بعد نهاية المباراة (الشرق الأوسط)
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سيدات النصر إلى نهائي «السوبر» بخماسية في الأهلي

الجزائرية بهلولي تحتفل بعد نهاية المباراة (الشرق الأوسط)
الجزائرية بهلولي تحتفل بعد نهاية المباراة (الشرق الأوسط)

حجز فريق النصر للسيدات، مقعده في نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 5-2، الثلاثاء، في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وفرضت لاعبات النصر أفضليتهن خلال المواجهة، ونجحن في استثمار الفرص الهجومية لتسجيل خمسة أهداف، فيما حاول الأهلي العودة إلى المباراة، لكنه اكتفى بإحراز هدفين قبل أن يؤكد الفريق النصراوي تفوقه ويحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

وتألقت الجزائرية نسرين بهلولي بصورة لافتة خلال اللقاء، بعدما سجلت ثلاثة أهداف «هاتريك»، لتلعب الدور الأبرز في انتصار فريقها وتحصل على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وبهذا الفوز، أصبح النصر أول المتأهلين إلى المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة، وينتظر الفائز من مواجهة الهلال والاتحاد، المقررة الأربعاء على الملعب ذاته.

وتقام المباراة النهائية، السبت المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، حيث يتطلع النصر إلى مواصلة انطلاقته القوية والتتويج بلقب البطولة.

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