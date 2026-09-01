ديابي يعود إلى ليفركوزن بصفقة بـ28 مليون يورو بعد «مخاض» طويل

حُسمت صفقة عودة الفرنسي موسى ديابي إلى باير ليفركوزن، بعدما توصل النادي الألماني إلى اتفاق نهائي لإعادة جناحه السابق من الاتحاد السعودي، في صفقة تبلغ قيمتها 28 مليون يورو.

وكان ديابي، البالغ 27 عاماً، قد وصل إلى ألمانيا، الخميس الماضي، لإجراء الفحوص الطبية تمهيداً لانتقاله، واجتازها بنجاح، إلا أن توقيع العقد تأخر أياماً عدة، لتدخل الصفقة في مراحل من الترقب قبل أن تحصل على الضوء الأخضر في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية.

وجاءت عودة اللاعب إلى ليفركوزن بعد مفاوضات استمرت أسابيع بينه وبين الاتحاد بشأن إنهاء عقده الذي كان يمتد حتى عام 2029، إلى جانب التوصل إلى اتفاق حول المستحقات المالية المرتبطة بفسخ العقد. وبعد حسم هذه المسألة، توجه ديابي إلى ألمانيا، لكنه وجد نفسه مضطراً للانتظار مجدداً قبل إتمام انتقاله.

وأشارت «بيلد» إلى أن الاتحاد حاول في وقت سابق عرقلة رحيل اللاعب، بعدما تعثرت خطته لتعويضه بالتعاقد مع الياباني ريتسو دوان، الذي قرر البقاء مع آينتراخت فرانكفورت لأسباب شخصية؛ ما أدى إلى تأجيل حسم مستقبل ديابي.

لكن النادي السعودي وافق، الثلاثاء، على إتمام الصفقة، لتصبح عودة ديابي إلى النادي الذي تألق معه سابقاً مسألة محسومة، في انتظار الإعلان الرسمي من ليفركوزن.

وكان ديابي قد ارتدى قميص ليفركوزن بين عامي 2019 و2023، قبل انتقاله إلى أستون فيلا الإنجليزي، ومنه إلى الاتحاد السعودي. وتأتي عودته إلى ألمانيا بعد 3 أعوام من مغادرته النادي، ليصبح أحد أبرز تعاقدات ليفركوزن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات.

وفي المقابل، يقترب ليفركوزن من إتمام صفقة أخرى بالتعاقد مع المدافع الإيفواري غويلا دويه، الذي وصل، الثلاثاء، لإجراء الفحص الطبي.

كما يستعد النادي لإعارة مدافعه الشاب جانوييل بيلوسيان إلى راسينغ سانتاندير الإسباني لمدة موسم واحد من دون بند أحقية شراء، بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع فولفسبورغ على سبيل الإعارة.