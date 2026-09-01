عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:29 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

ديابي يعود إلى ليفركوزن بصفقة بـ28 مليون يورو بعد «مخاض» طويل

من المنتظر أن يعلن باير ليفركوزن رسمياً عن إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة (الشرق الأوسط)
من المنتظر أن يعلن باير ليفركوزن رسمياً عن إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة (الشرق الأوسط)
TT
TT

ديابي يعود إلى ليفركوزن بصفقة بـ28 مليون يورو بعد «مخاض» طويل

من المنتظر أن يعلن باير ليفركوزن رسمياً عن إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة (الشرق الأوسط)
من المنتظر أن يعلن باير ليفركوزن رسمياً عن إتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة (الشرق الأوسط)

حُسمت صفقة عودة الفرنسي موسى ديابي إلى باير ليفركوزن، بعدما توصل النادي الألماني إلى اتفاق نهائي لإعادة جناحه السابق من الاتحاد السعودي، في صفقة تبلغ قيمتها 28 مليون يورو.

وكان ديابي، البالغ 27 عاماً، قد وصل إلى ألمانيا، الخميس الماضي، لإجراء الفحوص الطبية تمهيداً لانتقاله، واجتازها بنجاح، إلا أن توقيع العقد تأخر أياماً عدة، لتدخل الصفقة في مراحل من الترقب قبل أن تحصل على الضوء الأخضر في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية.

وجاءت عودة اللاعب إلى ليفركوزن بعد مفاوضات استمرت أسابيع بينه وبين الاتحاد بشأن إنهاء عقده الذي كان يمتد حتى عام 2029، إلى جانب التوصل إلى اتفاق حول المستحقات المالية المرتبطة بفسخ العقد. وبعد حسم هذه المسألة، توجه ديابي إلى ألمانيا، لكنه وجد نفسه مضطراً للانتظار مجدداً قبل إتمام انتقاله.

وأشارت «بيلد» إلى أن الاتحاد حاول في وقت سابق عرقلة رحيل اللاعب، بعدما تعثرت خطته لتعويضه بالتعاقد مع الياباني ريتسو دوان، الذي قرر البقاء مع آينتراخت فرانكفورت لأسباب شخصية؛ ما أدى إلى تأجيل حسم مستقبل ديابي.

لكن النادي السعودي وافق، الثلاثاء، على إتمام الصفقة، لتصبح عودة ديابي إلى النادي الذي تألق معه سابقاً مسألة محسومة، في انتظار الإعلان الرسمي من ليفركوزن.

وكان ديابي قد ارتدى قميص ليفركوزن بين عامي 2019 و2023، قبل انتقاله إلى أستون فيلا الإنجليزي، ومنه إلى الاتحاد السعودي. وتأتي عودته إلى ألمانيا بعد 3 أعوام من مغادرته النادي، ليصبح أحد أبرز تعاقدات ليفركوزن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات.

وفي المقابل، يقترب ليفركوزن من إتمام صفقة أخرى بالتعاقد مع المدافع الإيفواري غويلا دويه، الذي وصل، الثلاثاء، لإجراء الفحص الطبي.

كما يستعد النادي لإعارة مدافعه الشاب جانوييل بيلوسيان إلى راسينغ سانتاندير الإسباني لمدة موسم واحد من دون بند أحقية شراء، بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع فولفسبورغ على سبيل الإعارة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني الدوري السعودي نادي الاتحاد ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

نجم مصر السابق عبد الستار صبري مديراً فنياً لمنتخب مصر للناشئين

رياضة عربية نجم منتخب مصر عبد الستار صبري (منتخب مصر)

نجم مصر السابق عبد الستار صبري مديراً فنياً لمنتخب مصر للناشئين

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية قطر تتمسك باستضافة سباقات فورمولا 1 والدراجات النارية (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

قطر تخطط لاستضافة سباقي بطولة العالم للدراجات النارية وفورمولا 1

قال عبد الرحمن المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، اليوم الثلاثاء، إن قطر لا تزال تخطط لاستضافة سباقي بطولة العالم للدراجات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية موسى ديابي (باير ليفركوزن)
رياضة عالمية

بـ28 مليون يورو... ليفركوزن يتعاقد رسمياً مع ديابي الجناح الاتحادي

أعلن باير ليفركوزن اليوم الثلاثاء تعاقده مع الجناح موسى ديابي قادما من الاتحاد السعودي ليعود اللاعب الفرنسي مجددا للنادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية أونست أهانور (رويترز)
رياضة عالمية

تشيلسي يتعاقد مع المدافع الإيطالي أهانور ويعيره إلى بالا

تعاقد تشيلسي مع مدافع أتالانتا الإيطالي أونست أهانور، لكن اللاعب الشاب سيقضي هذا الموسم معاراً إلى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية غابريال جيسوس (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

برشلونة يتعاقد مع المهاجم البرازيلي جيسوس حتى عام 2029

أعلن برشلونة الإسباني، الثلاثاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس، قادماً من آرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2029، بعدما أخفق في ضم ألفاريز.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
الرياضة رياضة سعودية

«المملكة القابضة» تتم رسمياً الاستحواذ على 70% من أسهم شركة نادي الهلال

شركة المملكة القابضة قد استحوذت على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال (المملكة القابضة)
شركة المملكة القابضة قد استحوذت على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال (المملكة القابضة)
TT
TT

«المملكة القابضة» تتم رسمياً الاستحواذ على 70% من أسهم شركة نادي الهلال

شركة المملكة القابضة قد استحوذت على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال (المملكة القابضة)
شركة المملكة القابضة قد استحوذت على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال (المملكة القابضة)

أعلنت شركة المملكة القابضة، الاثنين، إتمام صفقة استحواذها على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة وسداد المقابل المالي بالكامل.

وبحسب إعلان شركة المملكة القابضة المنشور على موقع «تداول» الإلكتروني، فإن الشركة كانت قد وقعت في 16 أبريل (نيسان) 2026 اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال، على أساس تقييم حقوق ملكية يبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، يمثل 100 في المائة من إجمالي حقوق ملكية الشركة.

صورة ضوئية من إعلان تداول (تداول)

وأوضحت «المملكة القابضة» في إعلانها عن آخر تطورات الصفقة أنه بتاريخ 1 سبتمبر (أيلول) 2026 تم استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة والمنصوص عليها في اتفاقية بيع وشراء الأسهم الموقعة في 16 أبريل الماضي، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وإفادات عدم الممانعة، واستيفاء جميع الشروط الداخلية.

وأكدت الشركة أنها سددت كامل مبلغ الصفقة البالغ 840 مليون ريال سعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو المقابل المالي للاستحواذ على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال، وتمثل هذه القيمة 70 في المائة من تقييم حقوق ملكية الشركة البالغ 1.2 مليار ريال.

وأشارت «المملكة القابضة» إلى عدم وجود تكاليف جديدة مرتبطة بهذه التطورات، مؤكدة أن قيمة الصفقة لم تتغير عما أُعلن عنه سابقًا، إذ بقي المقابل المالي عند 840 مليون ريال.

تفاصيل الصفقة في الصورة الضوئية لتداول (تداول)

وبذلك تكون شركة المملكة القابضة قد استحوذت على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، مقابل 840 مليون ريال، فيما يعكس تقييم كامل حقوق ملكية شركة النادي قيمة تبلغ 1.2 مليار ريال.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي نادي الهلال تداول السعودية
الرياضة رياضة سعودية

غالتييه يطالب نيوم بردة فعل أمام الخليج

كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
TT
TT

غالتييه يطالب نيوم بردة فعل أمام الخليج

كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، أن فريقه مُطالب بإظهار ردة فعل قوية خلال مواجهة الخليج، بعد الخسارة الأخيرة أمام الرياض، مشدداً على أهمية استثمار الفرص وعدم تكرار الأخطاء التي كلفت الفريق نتيجة المباراة الماضية. وقال غالتييه في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة: «ننتظر ردة فعل كبيرة من اللاعبين بعد الخسارة أمام الرياض، ولا بد من ترجمة الفرص التي تسنح للمهاجمين»، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يركز خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي تظهر أمام مرمى المنافسين. وأوضح مدرب نيوم أن فريقه يجيد صناعة الفرص، إلا أن المشكلة تكمن في عدم استثمارها بالشكل المطلوب، وقال: «صناعة الفرص مميزة لدينا، وما زلنا في التمارين نركز على الأخطاء التي تحدث في منطقة جزاء المنافسين، ولا بد من الهدوء والتركيز من أجل تسجيل الأهداف». وعن مواجهة الخليج، شدد غالتييه على ضرورة التعامل مع منافسه بتركيز كبير، محذراً لاعبيه من تكرار الأخطاء الدفاعية التي ظهرت أمام الرياض، وقال إن الخليج يملك عناصر مميزة في خطي الوسط والدفاع، مشيداً بموسى بارو وفولغيني، ومطالباً لاعبيه بالمراقبة الجيدة. وفيما يخص الغيابات، كشف غالتييه أن سعيد بن رحمة لن يشارك في اللقاء، بينما ستكون عودة عبد العزيز العثمان بعد فترة التوقف الدولي. كما تحدث المدرب الفرنسي عن الوافد الجديد فالنتين فادا، مؤكداً إتمام التعاقد معه، واصفاً إياه باللاعب القادر على شغل أكثر من مركز في خط الوسط، لكنه أشار إلى أنه «ليس جاهزاً حتى الآن»، لافتاً إلى معرفته الجيدة بالدوري السعودي. وحسم غالتييه الجدل حول مستقبل المدافع ناثان زيزي، مؤكداً استمرار اللاعب مع نيوم، وقال: «ناثان زيزي ما زال لاعباً لنادي نيوم، وسمعت العديد من الإشاعات، وهو يتدرب معنا». وأضاف أن وصول أي عرض للاعب سيخضع لقرار مشترك بين الجهاز الإداري والفني، موضحاً أن زيزي يناسب أسلوب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، لكن «لا يوجد شيء حتى الآن» بشأن انتقاله. وأشاد غالتييه كذلك بالمهاجم هارون كمارا، مؤكداً ملاءمته لأسلوب الفريق، ومشيراً إلى صغر سنه وثقته بقدراته، رغم عدم حصوله على فرصة المشاركة في عدد كبير من المباريات. وفي ختام حديثه، تطرق غالتييه إلى اعتزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستعيداً تجربته السابقة معه عندما كان مدرباً في باريس سان جيرمان، وقال إن ميسي يعد من أبرز اللاعبين إلى جانب كريستيانو رونالدو، معتبراً خبر اعتزاله محزناً لعشاق كرة القدم حول العالم.

مواضيع
الدوري السعودي رياضة كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الكرواني يكمل انتقاله إلى بنفيكا… و10 ملايين يورو تحسم الشراء

سفيان الكرواني (نادي القادسية)
سفيان الكرواني (نادي القادسية)
TT
TT

الكرواني يكمل انتقاله إلى بنفيكا… و10 ملايين يورو تحسم الشراء

سفيان الكرواني (نادي القادسية)
سفيان الكرواني (نادي القادسية)

سيكمل اللاعب المغربي سفيان الكرواني، لاعب نادي القادسية، انتقاله اليوم إلى نادي بنفيكا البرتغالي، وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أن الانتقال سيكون على سبيل الإعارة مع وجود خيار شراء بنحو 10 ملايين يورو.

ووقَّع الظهير المغربي بصفقة انتقال حر مع نادي القادسية، قادماً من أوتريخت بعد دخوله الفترة الحرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن المدرب رودجرز سبب رئيسي في رحيل اللاعب، حيث قرَّر المدرب عدم الاعتماد عليه؛ بسبب تغيير الرسم الفني للفريق؛ مما جعل النادي يسعى لبحث فرصة إعارة للاعب، ليتوصل إلى اتفاق مع النادي البرتغالي.

مواضيع
الدوري السعودي كرة القدم رياضة السعودية