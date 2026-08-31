مصادر لـ«الشرق الأوسط»: صفقة الياباني دوان للاتحاد قريبة من الانهيار

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن صفقة انتقال الياباني ريتسو دوان، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، إلى الاتحاد السعودي، باتت قريبة من الانهيار، في ظل عدم توصل الأطراف إلى اتفاق نهائي بشأن إتمام الصفقة.

وأفادت المصادر بأن محاولات نادي الاتحاد السعودي لا تزال جارية لإقناع اللاعب الياباني رغم أن الفرص صعبة جداً.

ويُعد دوان أحد الخيارات الرئيسية للمدرب الألماني ينز فيسينغ، الذي وضع اللاعب ضمن الأسماء المرشحة لشغل مركز الجناح الأيمن، بما يتناسب مع أسلوبه وطريقته في اللعب.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنه حتى وقت كتابة الخبر، لم يتوصل الاتحاد وآينتراخت فرانكفورت إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب الياباني إلى النادي السعودي.

وكان الاتحاد قد قدم عرضاً يقارب 18 مليون يورو لشراء عقد دوان، إلى جانب تقديم عقد للاعب يمتد لثلاثة مواسم.

بالتزامن مع تعثر المفاوضات المحتمل، بدأ الاتحاد البحث عن خيارات بديلة محتملة للتعاقد معها في مركز الجناح، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل.