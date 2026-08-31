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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: صفقة الياباني دوان للاتحاد قريبة من الانهيار

باتت صفقة الياباني الدولي ريتسو دوان مهددة بالانهيار (الشرق الأوسط)
باتت صفقة الياباني الدولي ريتسو دوان مهددة بالانهيار (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: صفقة الياباني دوان للاتحاد قريبة من الانهيار

باتت صفقة الياباني الدولي ريتسو دوان مهددة بالانهيار (الشرق الأوسط)
باتت صفقة الياباني الدولي ريتسو دوان مهددة بالانهيار (الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن صفقة انتقال الياباني ريتسو دوان، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، إلى الاتحاد السعودي، باتت قريبة من الانهيار، في ظل عدم توصل الأطراف إلى اتفاق نهائي بشأن إتمام الصفقة.

وأفادت المصادر بأن محاولات نادي الاتحاد السعودي لا تزال جارية لإقناع اللاعب الياباني رغم أن الفرص صعبة جداً.

ويُعد دوان أحد الخيارات الرئيسية للمدرب الألماني ينز فيسينغ، الذي وضع اللاعب ضمن الأسماء المرشحة لشغل مركز الجناح الأيمن، بما يتناسب مع أسلوبه وطريقته في اللعب.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإنه حتى وقت كتابة الخبر، لم يتوصل الاتحاد وآينتراخت فرانكفورت إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب الياباني إلى النادي السعودي.

وكان الاتحاد قد قدم عرضاً يقارب 18 مليون يورو لشراء عقد دوان، إلى جانب تقديم عقد للاعب يمتد لثلاثة مواسم.

بالتزامن مع تعثر المفاوضات المحتمل، بدأ الاتحاد البحث عن خيارات بديلة محتملة للتعاقد معها في مركز الجناح، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل.

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القادسية يفاوض النصر لضم الجابر

القادسية يسعى إلى ضم عبد الملك الجابر بنظام الإعارة (نادي النصر)
القادسية يسعى إلى ضم عبد الملك الجابر بنظام الإعارة (نادي النصر)
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القادسية يفاوض النصر لضم الجابر

القادسية يسعى إلى ضم عبد الملك الجابر بنظام الإعارة (نادي النصر)
القادسية يسعى إلى ضم عبد الملك الجابر بنظام الإعارة (نادي النصر)

دخلت إدارة نادي القادسية في مفاوضات جادة مع نظيرتها في نادي النصر، للحصول على خدمات لاعب الفريق عبد الملك الجابر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة ينتظر أن يتحدد مصيرها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي المفاوضات في ظل رغبة اللاعب في الانتقال إلى نادٍ يتيح له فرصة أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب أكثر، في الوقت الذي لا يمانع فيه النصر إعارة اللاعب، شريطة التكفل براتبه خلال فترة الإعارة.

وكان الجابر قد لقي اهتماماً من ناديي الفتح والفيحاء خلال الفترة الماضية للحصول على خدماته، إلا أن راتب اللاعب السنوي، الذي يصل إلى نحو خمسة ملايين ريال، حال دون إتمام المفاوضات، في ظل اشتراط النصر استمرار تحمله للراتب في حال تمت الإعارة، بالإضافة لإمكانية تقديم مبلغ مالي مقابل الإعارة.

وتسعى إدارة القادسية إلى حسم المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل اقتراب إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي للمحترفين.

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مصادر «الشرق الأوسط»: أوتافيو قريب من مغادرة القادسية

البرتغالي أوتافيو (نادي القادسية)
البرتغالي أوتافيو (نادي القادسية)
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مصادر «الشرق الأوسط»: أوتافيو قريب من مغادرة القادسية

البرتغالي أوتافيو (نادي القادسية)
البرتغالي أوتافيو (نادي القادسية)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي القادسية تتجه بنسبة كبيرة جداً للاستغناء عن خدمات محترفها البرتغالي أوتافيو ومغادرته أسوار النادي خلال الفترة الانتقالات الصيفية سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

وأشارت المصادر نفسها أن الأوروغوياني ناهيتان نانديز سيكون بديل أوتافيو في قائمة الفريق الشرقاوي.

ومثل أوتافيو الذي ينتهي عقده مع القادسية الصيف المقبل، «بنو قادس» في 21 مباراة بمختلف المسابقات صنع خلالها 3 أهداف، منذ قدومه من النصر صيف 2025.

وفي سياق متصل، كشفت نفس المصادر عن استقرار المدير الفني للفريق، الشمال آيرلندي بريندان رودجرز، على السماح برحيل كاميرون بويرتاس على سبيل الإعارة لضبط خيارات اللاعبين الأجانب بالقائمة.

وتضم قائمة أجانب القادسية التي استقر عليها رودجرز كلاً من كوين كاستيلس وجاستون ألفاريز وناتشو فيرنانديز وجوليان فيغل، وناهيتان نانديز وتيجاني ريندرز وماتيو ريتيغي وخوليان كينيونيس، ولاعبين تحت السن وهم كريستوفر بونسو باه ومامادو سنغاري المتوقع انضمامه رسمياً، الثلاثاء، بالإضافة إلى كارلوس خيمينز وإيكر ألمينا.

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إنزاغي: تشرفت بتدريب بنزيمة... وواتكينز يملك خصائص عالية

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: هيثم الزاحم)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: هيثم الزاحم)
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إنزاغي: تشرفت بتدريب بنزيمة... وواتكينز يملك خصائص عالية

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: هيثم الزاحم)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال (تصوير: هيثم الزاحم)

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال أن إمكانية مشاركة الإنجليزي أولي واتكينز، وحسان تمبكتي في مواجهة الأهلي، الثلاثاء، ستتحدد بعد مران اليوم.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: «اللاعبان تمرنا مع الفريق، وعلى حسب جاهزيتهما في مران اليوم سنقرر أمر مشاركتهما».

‏وعن الخصائص التي أعجبته في واتكينز الذي جاء بديلاً للفرنسي بنزيمة، أجاب إنزاغي رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «أولاً نشكر بنزيمة على ما قدمه من عطاء، وهو لاعب كبير تشرفت بتدريبه، وواتكينز يملك خصائص عالية، وتمت متابعته منذ الموسم الماضي من قبلي ومن قبل الإدارة الرياضية، وأنا معجب بمهاراته وأسلوب لعبه».

وعن رأيه في الأداء الذي يقدمه مدافع فريق السنغالي خاليدو كوليبالي، قال: «كوليبالي عاد هذا الموسم من إصابة غيبته 3 أشهر في الموسم الماضي، وهو يقوم بعمل رائع طوال المباريات الماضية، وهو من الأعمدة التي نعتمد عليها في الفريق».

وعن مواجهة الأهلي، قال: «نعرف أن المواجهة ستكون صعبة، ونحن مستعدون لها، وسندخلها بكل قوة، والأهلي يلعب معنا وهو خارج من خسارة؛ لذلك نعرف أنه سيحاول التعويض أمامنا، لكن الهلال فريق كبير لذلك سنسعى لتقديم كل ما بوسعنا، وأنا قابلت الأهلي 3 مرات الموسم الماضي، وأعرف طريقة ونهج لعبه، وأنا راضٍ عن الأداء الذي قُدم في المباريات الماضية، ونعمل دائماً للظهور بشكل أفضل، كما أنني سعيد بالمقر التدريبي الجديد، وهو مقر رائع من جميع الجوانب، ولدينا إدارة قوية توفر لنا كل ما نطلب».

وحول اختلاف الخصائص الهجومية للفريق، هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضي، أجاب: «بالطبع هناك اختلاف في العديد من الخصائص الهجومية بين اللاعبين عن الموسم الماضي، وعلى سبيل المثال سلطان مندش وسامرفيل وميتي وواتكينز، لديهم القدرة على الاستلام بالمساحة، ومواجهة المرمى».

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