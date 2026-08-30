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الرياضة رياضة سعودية

القصبي يزور ملعب وسط جدة «المونديالي»... ونسبة الإنجاز 35 %

القصبي يتوسط فريق مشروع ملعب وسط جدة (الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034)
القصبي يتوسط فريق مشروع ملعب وسط جدة (الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034)
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القصبي يزور ملعب وسط جدة «المونديالي»... ونسبة الإنجاز 35 %

القصبي يتوسط فريق مشروع ملعب وسط جدة (الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034)
القصبي يتوسط فريق مشروع ملعب وسط جدة (الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034)

زار الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، الأحد، مشروع ملعب وسط جدة، واطّلع على سير الأعمال الإنشائية ومراحل تنفيذ المشروع، الذي يُعد أحد الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2034.

وكان في استقبال القصبي، سعد الكرود رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، وأحمد السليم الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

واستمع القصبي خلال الزيارة إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع والأعمال الإنشائية، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 35 في المائة، إضافة إلى أبرز المميزات الهندسية والتقنيات التي يتضمنها الملعب ومرافقه المختلفة.

وتبلغ طاقة الملعب الاستيعابية 45 ألف متفرج، ويتميز بتصميمه المستوحى من العمارة الفريدة لمنطقة جدة التاريخية «البلد»، بما يجسد الهوية العمرانية والثقافية لمدينة جدة.

وزير التجارة لشرح عن مراحل تنفيذ المشروع (الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034)

ويحتوي الملعب على سقف متحرك يتيح تغطيته، إلى جانب أنظمة تبريد تشمل أرضية الملعب والمدرجات والطرقات المحيطة به، بما يسهم في توفير تجربة متكاملة للرياضيين والجماهير والزوار.

ويحيط بالملعب أربع قرى متكاملة، هي قرية المشجعين، وقرية الصحة والتعليم، وقرية الأنشطة والترفيه، والقرية التجارية، بما يعزز تكامل مرافق المشروع والخدمات المصاحبة له، ويوفر وجهة رياضية وترفيهية متكاملة.

ويعتبر المشروع أحد المكونات الرئيسية ضمن استعدادات المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز جاهزية مدينة جدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وتقديم تجربة نوعية للجماهير والزوار.

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الهلال يربط موافقته على رحيل «أكشيشيك» بالتعاقد مع مدافع

يوسف أكشيشيك (موقع نادي الهلال)
يوسف أكشيشيك (موقع نادي الهلال)
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الهلال يربط موافقته على رحيل «أكشيشيك» بالتعاقد مع مدافع

يوسف أكشيشيك (موقع نادي الهلال)
يوسف أكشيشيك (موقع نادي الهلال)

علّق نادي الهلال موافقته النهائية على انتقال مدافعه التركي يوسف أكشيشيك إلى غلاطة سراي، على التعاقد مع قلب دفاع جديد، في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات بين الناديين إلى مراحلها الأخيرة بشأن انتقال اللاعب على سبيل الإعارة.

وكشفت صحيفة «إتش تي سبور» التركية، الأحد، عن أن غلاطة سراي توصل إلى اتفاق مبدئي مع أكشيشيك، الذي أبدى بدوره رغبته في العودة إلى تركيا وارتداء قميص النادي الذي سبق أن مثله في الفئات السنية، فيما تستمر المحادثات مع الهلال من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي.

وحسب الصحيفة التركية، يرغب غلاطة سراي في إتمام الصفقة بنظام الإعارة مع تضمين الاتفاق خياراً لشراء عقد اللاعب، إلا أن الهلال لا يريد السماح للمدافع الدولي التركي بالمغادرة قبل تأمين بديله في الخط الخلفي.

وأوضحت «إتش تي سبور» أن المفاوضات بين الناديين تقدمت بصورة كبيرة ووصلت إلى المرحلة الأخيرة، مشيرة إلى أن إتمام الهلال تعاقده مع مدافع جديد من شأنه أن يفتح الطريق أمام رحيل أكشيشيك إلى إسطنبول.

وكانت الصحيفة ذاتها قد كشفت في تقرير سابق تفاصيل مالية تتعلق بالمفاوضات، موضحة أن راتب أكشيشيك السنوي مع الهلال يبلغ 6.5 مليون دولار، وأن النادي السعودي طلب من غلاطة سراي تحمل 3.75 مليون دولار من راتب اللاعب ضمن ترتيبات الإعارة.

وانضم أكشيشيك، البالغ من العمر 20 عاماً، إلى الهلال قادماً من فنربخشة في صيف 2025، في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو، أي نحو 96 مليون ريال، فيما يمتد عقده مع النادي السعودي حتى عام 2029.

وشارك المدافع التركي بقميص الهلال خلال الموسم الماضي في 22 مباراة، خاض خلالها 1459 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف واحد.

ووفقاً لأحدث معلومات «إتش تي سبور»، فإن الاتفاق النهائي لم يُحسم حتى الآن، رغم موافقة اللاعب والتقدم الكبير في المفاوضات، إذ يبقى رحيل أكشيشيك مرتبطاً بصورة مباشرة بتحرك الهلال في سوق الانتقالات ونجاحه في إغلاق صفقة مدافع جديد قبل السماح للاعب التركي بالمغادرة.

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نادي الهلال السعودية
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الهلال وبنزيمة ينهيان العلاقة بالتراضي... والفرنسي يتجه للاعتزال

بنزيمة لحظة التتويج بكأس الملك مع الهلال في الموسم الماضي (رويترز)
بنزيمة لحظة التتويج بكأس الملك مع الهلال في الموسم الماضي (رويترز)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الهلال وبنزيمة ينهيان العلاقة بالتراضي... والفرنسي يتجه للاعتزال

بنزيمة لحظة التتويج بكأس الملك مع الهلال في الموسم الماضي (رويترز)
بنزيمة لحظة التتويج بكأس الملك مع الهلال في الموسم الماضي (رويترز)

أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، الأحد، أن نادي الهلال أنهى علاقته التعاقدية بالتراضي مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة، بعد نحو ستة أشهر من الارتباط الرسمي بين الطرفين، الذي بدأ في 2 فبراير (شباط) 2026.

وبحسب مقربين من بنزيمة، فإن النجم الفرنسي يتجه إلى اعتزال كرة القدم نهائياً بعد نهاية تجربته مع الهلال، خصوصاً بعد رفضه الانتقال إلى صفوف الشباب، الذي أبدى موافقته على ضمه وتحرك من أجل إتمام الصفقة خلال الساعات الماضية.

وعاشت العلاقة بين الهلال وبنزيمة ثلاثة أيام حافلة بالمفاوضات الساخنة بين الطرفين بشأن مستقبل اللاعب والصيغة التي ستنتهي بها العلاقة التعاقدية، قبل أن يتوصلا في النهاية إلى اتفاق يقضي بالانفصال بالتراضي.

وكشفت المصادر أن بنزيمة كان غاضباً بشكل كبير جداً خلال الأيام الثلاثة الماضية، في ظل رغبته في الاستمرار مع الهلال وعدم إنهاء تجربته مع الفريق، قبل أن تقود المفاوضات المكثفة بين الطرفين إلى الاتفاق على إنهاء العلاقة.

وأوضحت المصادر أن نهاية ارتباط بنزيمة تتعلق بعقده مع نادي الهلال فقط، فيما سيستمر، مبدئياً، في عقده الآخر المرتبط برابطة الدوري السعودي للمحترفين حتى عام 2030، رغم اتجاهه إلى إنهاء مسيرته لاعباً.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في 25 أغسطس (آب) الجاري تفاصيل الوضع المالي والتعاقدي لبنزيمة، إذ يحصل بموجب عقده المباشر مع الهلال على 25 مليون دولار سنوياً، فيما تبلغ قيمة مستحقاته عن الفترة من سبتمبر (أيلول) وحتى نهاية يونيو 2027 نحو 20.8 مليون دولار، أي قرابة 78.1 مليون ريال سعودي.

وكشفت الصحيفة حينها أيضاً عن وجود عقد آخر مستقل عن الهلال، تبلغ قيمته 23 مليون دولار سنوياً، ويمتد حتى عام 2030، ويتم تمويله عبر برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مقابل أدوار يؤديها بنزيمة في الترويج لكرة القدم السعودية والفعاليات المرتبطة بها.

وتبلغ القيمة المتبقية من ذلك العقد، بافتراض انتهائه في 30 يونيو 2030، نحو 330.6 مليون ريال سعودي. وبحسب المصادر، فإن إنهاء عقده مع الهلال لا يعني في الوقت الحالي إنهاء هذا الارتباط، إذ سيستمر العقد مع الرابطة مبدئياً حتى 2030.

وكانت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» قد كشفت، الأحد، أن الشباب أبدى موافقته على التعاقد مع بنزيمة، وطلب من رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسهيل إجراءات انتقاله، إلا أن اللاعب رفض بشكل كبير فكرة الانتقال إلى النادي العاصمي.

كما كشفت «الشرق الأوسط» في تقريرها المنشور في 25 أغسطس أن بنزيمة رفض خيار تسجيله ضمن قائمة الهلال الآسيوية للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن تشهد الأيام الثلاثة الأخيرة مفاوضات مكثفة وساخنة انتهت بالاتفاق على إسدال الستار على تجربته مع الهلال.

وبذلك، تنتهي رحلة بنزيمة مع الهلال بعد نحو ستة أشهر فقط من بدايتها، فيما يتجه الفرنسي، بحسب مقربين منه، إلى إعلان نهاية مسيرته لاعباً، مع استمرار ارتباطه، مبدئياً، بعقده الآخر مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين حتى عام 2030.

ومنذ موسم 2024، سجل بنزيمة بقميصي الاتحاد والهلال 48 هدفاً خلال 76 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، ليحافظ على حضوره التهديفي خلال تجربته مع الناديين.

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كريم بنزيمة نادي الهلال الدوري السعودي الرياضة كرة القدم نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الهلال يتفق مع آرسنال على ضم مارتينيلي بأكثر من 65 مليون يورو

مارتينيلي (رويترز)
مارتينيلي (رويترز)
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الهلال يتفق مع آرسنال على ضم مارتينيلي بأكثر من 65 مليون يورو

مارتينيلي (رويترز)
مارتينيلي (رويترز)

توصل نادي الهلال إلى اتفاق مع آرسنال الإنجليزي للتعاقد مع الجناح البرازيلي غابرييل مارتينيلي، في صفقة تتجاوز قيمتها 65 مليون يورو (نحو 282 مليون ريال سعودي) شاملة الإضافات.

وبحسب الصحافيين فابريزو روماو وماتيو موريتو، فإن الاتفاق أُنجز بين الأطراف، فيما سيوقع مارتينيلي عقداً طويل الأمد مع الهلال، بعدما حصل على الضوء الأخضر للسفر خلال الساعات الـ24 المقبلة تمهيداً لاستكمال إجراءات انتقاله.

ويأتي حسم صفقة الدولي البرازيلي ضمن تحركات الهلال لتعزيز خطه الهجومي، بالتزامن مع العمل على إتمام التعاقد مع الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم أستون فيلا، ليكون الثنائي واتكينز ومارتينيلي ضمن خطة النادي لتدعيم هجومه.

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