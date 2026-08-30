القصبي يزور ملعب وسط جدة «المونديالي»... ونسبة الإنجاز 35 %

زار الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، الأحد، مشروع ملعب وسط جدة، واطّلع على سير الأعمال الإنشائية ومراحل تنفيذ المشروع، الذي يُعد أحد الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2034.

وكان في استقبال القصبي، سعد الكرود رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، وأحمد السليم الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

واستمع القصبي خلال الزيارة إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع والأعمال الإنشائية، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 35 في المائة، إضافة إلى أبرز المميزات الهندسية والتقنيات التي يتضمنها الملعب ومرافقه المختلفة.

وتبلغ طاقة الملعب الاستيعابية 45 ألف متفرج، ويتميز بتصميمه المستوحى من العمارة الفريدة لمنطقة جدة التاريخية «البلد»، بما يجسد الهوية العمرانية والثقافية لمدينة جدة.

وزير التجارة لشرح عن مراحل تنفيذ المشروع (الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034)

ويحتوي الملعب على سقف متحرك يتيح تغطيته، إلى جانب أنظمة تبريد تشمل أرضية الملعب والمدرجات والطرقات المحيطة به، بما يسهم في توفير تجربة متكاملة للرياضيين والجماهير والزوار.

ويحيط بالملعب أربع قرى متكاملة، هي قرية المشجعين، وقرية الصحة والتعليم، وقرية الأنشطة والترفيه، والقرية التجارية، بما يعزز تكامل مرافق المشروع والخدمات المصاحبة له، ويوفر وجهة رياضية وترفيهية متكاملة.

ويعتبر المشروع أحد المكونات الرئيسية ضمن استعدادات المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز جاهزية مدينة جدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، وتقديم تجربة نوعية للجماهير والزوار.