الهلال يربط موافقته على رحيل «أكشيشيك» بالتعاقد مع مدافع

علّق نادي الهلال موافقته النهائية على انتقال مدافعه التركي يوسف أكشيشيك إلى غلاطة سراي، على التعاقد مع قلب دفاع جديد، في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات بين الناديين إلى مراحلها الأخيرة بشأن انتقال اللاعب على سبيل الإعارة.

وكشفت صحيفة «إتش تي سبور» التركية، الأحد، عن أن غلاطة سراي توصل إلى اتفاق مبدئي مع أكشيشيك، الذي أبدى بدوره رغبته في العودة إلى تركيا وارتداء قميص النادي الذي سبق أن مثله في الفئات السنية، فيما تستمر المحادثات مع الهلال من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي.

وحسب الصحيفة التركية، يرغب غلاطة سراي في إتمام الصفقة بنظام الإعارة مع تضمين الاتفاق خياراً لشراء عقد اللاعب، إلا أن الهلال لا يريد السماح للمدافع الدولي التركي بالمغادرة قبل تأمين بديله في الخط الخلفي.

وأوضحت «إتش تي سبور» أن المفاوضات بين الناديين تقدمت بصورة كبيرة ووصلت إلى المرحلة الأخيرة، مشيرة إلى أن إتمام الهلال تعاقده مع مدافع جديد من شأنه أن يفتح الطريق أمام رحيل أكشيشيك إلى إسطنبول.

وكانت الصحيفة ذاتها قد كشفت في تقرير سابق تفاصيل مالية تتعلق بالمفاوضات، موضحة أن راتب أكشيشيك السنوي مع الهلال يبلغ 6.5 مليون دولار، وأن النادي السعودي طلب من غلاطة سراي تحمل 3.75 مليون دولار من راتب اللاعب ضمن ترتيبات الإعارة.

وانضم أكشيشيك، البالغ من العمر 20 عاماً، إلى الهلال قادماً من فنربخشة في صيف 2025، في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو، أي نحو 96 مليون ريال، فيما يمتد عقده مع النادي السعودي حتى عام 2029.

وشارك المدافع التركي بقميص الهلال خلال الموسم الماضي في 22 مباراة، خاض خلالها 1459 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف واحد.

ووفقاً لأحدث معلومات «إتش تي سبور»، فإن الاتفاق النهائي لم يُحسم حتى الآن، رغم موافقة اللاعب والتقدم الكبير في المفاوضات، إذ يبقى رحيل أكشيشيك مرتبطاً بصورة مباشرة بتحرك الهلال في سوق الانتقالات ونجاحه في إغلاق صفقة مدافع جديد قبل السماح للاعب التركي بالمغادرة.