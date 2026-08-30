المسحل: نتائج الأخضر في مونديال 2026 أحد أسباب رحيلي… وميزانية اتحاد القدم مليار ريال

كشف ياسر المسحل، الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن نتائج المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء قراره عدم الاستمرار، مؤكداً أنه كان يطمح إلى تجاوز ما تحقق في نسخة مونديال قطر 2022.

وقال المسحل، خلال المؤتمر الصحافي: «كنت دائماً أقول لنفسي إن مونديال 2026 يجب أن يتجاوز ما تحقق في 2022، لكن بعد نهاية البطولة وجدت أن الهدف لم يتحقق، ولذلك فضّلت إتاحة الفرصة أمام دماء جديدة، وكانت نتيجة المنتخب في المونديال أحد الأسباب الرئيسية لمغادرتي».

وعن الوضع المالي للاتحاد، أكد المسحل سلامة القوائم المالية وعدم وجود أي ملاحظات من المحاسب القانوني، مشيراً إلى أن الميزانية السنوية تقارب مليار ريال، ويتم صرفها وفق آلية شهرية معتمدة.

️| ما أبرز التحديات للإدارة الجديدة؟️ | ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق في المؤتمر الصحافي:هذا السؤال يوجهه للإدارة الجديدة، ولكن بالتأكيد أن التحدي الأكبر أن الجمهور الرياضي ينظر لنتائج المنتخب الأول، حينما بدأنا كان التصنيف 70 ووصلنا اليوم إلى 58... pic.twitter.com/wSXZPzijKZ — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 30, 2026

وأضاف: «الميزانية موجودة ومعتمَدة، ونغادر اليوم مع توافر مبالغ كافية لتغطية الاستحقاقات المقبلة، بفضل الدعم السخي من القيادة ومشاركة القطاع الخاص، ولا توجد أي تحديات مالية».

وشدَّد المسحل على أنه لن يبتعد عن كرة القدم بعد مغادرته منصبه، موضحاً: «سأستمر في خدمة كرة القدم، فلا يربطني بها منصب. سأواصل عملي في اللجان التي أنتمي إليها، وسأضع خبرة سبعة أعوام في خدمة الجميع».

وحول تقديم توصيات إلى مجلس إدارة الاتحاد الجديد، قال المسحل إن الإدارات داخل الاتحاد تؤدي أعمالها بالشكل المناسب، وبالتالي لا توجد توصيات محددة، مؤكداً أن بدر الرزيزاء تواصل معه عند تفكيره في الترشح لرئاسة الاتحاد.

️ | ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق في المؤتمر الصحافي:- كُنت دائما أحدث نفسي أن مونديال 2026 يجب أن يتجاوز ما تحقق في 2022 وبعد نهاية المونديال وجدت أن الهدف لم يتحقق، ولذا فضلت أن يكون هناك دماء جديدة، وكانت نتيجة المنتخب في المونديال أحد الأسباب الرئيسية... pic.twitter.com/Dx9ZSKRt94 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 30, 2026

وتابع: «هناك أكثر من مرشح تواصل معي، وحرصت على تحفيزهم ودعمهم، لأنني أتمنى أن يأتي شخص يكمل هذه المسيرة، وهذا ما يجب أن يحدث في المؤسسات الرياضية».

وعن أبرز التحديات التي تنتظر الإدارة الجديدة، أشار المسحل إلى أن نتائج المنتخب الأول ستبقى المعيار الأهم لدى الجماهير، وقال: «عندما بدأنا العمل كان المنتخب في المركز السبعين عالمياً، ووصل اليوم إلى المركز الـ58 والأول خليجياً، لكن ذلك لا يرضي طموحاتنا العالية».

️| هل هناك توصيات للاتحاد الجديد؟ وهل تواصل معك بدر الرزيزاء؟️ | ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق في المؤتمر الصحافي:لا توجد أي توصيات لأن الإدارات تقوم بعملها بشكل مناسب.الأخ بدر تواصل معي عندما فكر بالترشح، وهناك أكثر من مرشح، وبالعكس أنا حفزتهم... pic.twitter.com/rn5nWc9iWV — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 30, 2026

واختتم حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة الإدارة الجديدة على مواصلة العمل، مضيفاً: «أنا واثق من أنهم سيبذلون جهوداً مضاعفة، والأهم أن نصبر عليهم ونمنحهم الدعم اللازم لتحقيق التطلعات».